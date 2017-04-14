Снижение аварийности 70

Удачной признали в Кремле идею московскогоправительства заклеивать …глаза водителям для снижения аварийности на улицах города. Некоторое повышение аварийности (на 700%), по мнению инициаторов проекта, связано с тем, что недобросовестные водители пытаются отдирать наклейки и смотреть на дорогу.

Между тем, данные исследований голландской компании Том-Ям и международный опыт, на которые ссылаются в правительстве Москвы, однозначно свидетельствуют об отсутствии альтернативы данному методу дальнейшего улучшения транспортной ситуации в столице.

В пользу данной инициативы говорят и многочисленные опросы москвичей. По словам заместителя мэра планы по взиманию платы за наклейки на глаза правительство города не рассматривает.

Прислал шутку: Дмитрий Самарин.



