Снижение аварийности
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Снижение аварийности
Апрель 14 11:23 2017

Удачной признали в Кремле идею московскогоправительства заклеивать …глаза водителям для снижения аварийности на улицах города. Некоторое повышение аварийности (на 700%), по мнению инициаторов проекта, связано с тем, что недобросовестные водители пытаются отдирать наклейки и смотреть на дорогу.

Между тем, данные исследований голландской компании Том-Ям и международный опыт, на которые ссылаются в правительстве Москвы, однозначно свидетельствуют об отсутствии альтернативы данному методу дальнейшего улучшения транспортной ситуации в столице.

В пользу данной инициативы говорят и многочисленные опросы москвичей. По словам заместителя мэра планы по взиманию платы за наклейки на глаза правительство города не рассматривает.

Прислал шутку: Дмитрий Самарин.


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Автожесть
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1 комментарий

  1. Саша Подмосковный
    Апрель 14, 11:48 #1 Саша Подмосковный

    Предлагаю разрушать дороги для снижения аварийности. Нет дорог — нет аварий.

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