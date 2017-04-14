Премьера KIA Rio 147

На Международном автосалоне в Нью-Йорке NYIAS-2017 состоялась премьера нового поколения седана и хэтчбека KIA Rio для рынков Северной и Центральной Америки.

Новинка привлекает эффектным дизайном и впечатляющим набором опций. Разработанная совместными усилиями европейского и американского дизайн-центров при поддержке основного дизайн-центра KIA в Намьянге (Корея) компактная модель подарит клиентам великолепное сочетание экономичности, инновационных технологий, современных опций безопасности , удобства в повседневном использовании и интересный характер.

Стильный дизайн

Внешний облик нового Rio формируется четкими линиями и ровными поверхностями, создающими еще более продуманный и спортивный образ. Самая современная версия фирменной решетки радиатора KIA в стилистике «улыбка тигра» («tiger-nose») визуально объединена с основными фарами нового дизайна. Фары стали более вытянутыми, что делает облик агрессивнее и динамичнее. Противотуманные фары разнесены еще шире по углам бампера – такое решение визуально добавляет ширины передней части автомобиля. Ставшая ниже линия остекления по периметру кабины обеспечивает водителю и пассажирам лучшую обзорность во всех направлениях.

У обеих версий кузова увеличилась габаритная длина и колесная база, передние стойки крыши расположены более вертикально. Новый Rio выглядит более сбалансированным и спортивным. И седан, и хэтчбек стали ниже и шире по сравнению с предыдущим поколением, а проходящая по всей длине автомобиля ровная «линия плеч» визуально еще больше удлиняет силуэт, придавая ему более стремительный и в то же время солидный вид. Задняя часть Rio стала изящнее за счет более коротких задних свесов, уменьшившейся высоты и более выразительного дизайна задних фонарей. Сзади автомобиль тоже выглядит шире, что усиливает ощущение его устойчивости и стабильности на дороге.

Комфортабельный салон и высокотехнологичное оснащение

Интерьер Rio стал значительно просторнее, современнее, заметно улучшилось качество материалов отделки. Модернизирована передняя панель, архитектура салона стала более эргономичной. Горизонтальные линии по всей ширине приборной панели повторяют мотивы внешнего дизайна, формируя ощущения ширины салона и его простора. Для дополнительного удобства центральная консоль оснащена двухуровневым лотком для портативных устройств – смартфонов и небольших планшетных компьютеров.

Изменения в салоне учитывают то, что теперь Rio оснащается целым рядом новых технологических решений. Новое поколение Rio предлагает великолепный набор функций, включая полнофункциональный модуль Bluetooth®, аудиосистему с шестью динамиками, камеру заднего обзора . Автомобиль может быть оснащен семидюймовым сенсорным дисплеем, который открывает доступ к управлению множеством функций. Новая информационно-развлекательная система поддерживает интеграцию смартфонов по технологиям Android AutoTM и Apple CarPlayTM, а также обеспечивает распознавание голосовых команд.

Двигатели

Новое поколение Rio для рынков Северной и Центральной Америки будет предложено с атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем 1,6 л GDI. Все Rio имеет привод только на передние колеса и комплектуются шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Безопасность

Высокопрочные стали в силовой структуре кузова нового Rio обеспечивают надежность, большую жесткость кузова на кручение и лучшую защиту при аварии. Снижение массы автомобиля благоприятно отразилось на управляемости и ездовом комфорте. Для снижения уровней шумов и вибраций в конструкции нового поколения Rio использованы кузовные герметики и структурные клеи, уже на стадии сборки демпфирующие направления передачи звуков и вибраций по кузову.

Новое поколение Rio создано с расчетом на уверенное соответствие требованиям рейтинга безопасности Top Safety Pick по методике Страхового института транспортной безопасности (IIHS) и высшего рейтинга «5 звезд» при испытаниях по методике Национальной администрации транспортной безопасности (NHTSA).

Версии Rio для других рынков

Одна из самых популярных моделей KIA в мире Rio имеет максимальную степень адаптации для каждого из регионов мира, в которых он предлагается. Для рынков Северной и Центральной Америки Rio выпускается на новейшем заводе KIA Motors в Мексике. Для рынков Европы и Китая выпускаются собственные версии модели, производящиеся на других заводах компании.

В России под названием KIA Rio представлена модель, разработанная специально для российского рынка с учетом предпочтений российских клиентов. По сравнению с одноименной моделью в других странах мира KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности, увеличенную колесную базу. Автомобиль отличается линейкой двигателей и настройками подвески, высотой дорожного просвета, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции KIA».

Модель для российского рынка максимально адаптирована к нашим климатическим и дорожным условиям. Помимо увеличенного клиренса, модель отличается от версий продукта для других рынков антикоррозийным покрытием кузова, защитной обработкой решетки радиатора, системой холодного пуска, фарами головного света с увеличенным сроком действия и более мощной аккумуляторной батарей.

Премьера нового Rio для российского рынка состоится в III квартале 2017 года.



