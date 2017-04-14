Mercedes CL AMG не воспринимает русский 181

«И вечный, Сергей Степанович, ямочный ремонт? Так выходит?»

– вопрос из Санкт-Петербурга. Да, ямочный ремонт еще удобен тем, что его официально не существует. Когда нам каждый раз показывают людей, которые говорят, что есть новые технологии ямочного ремонта, есть прекрасные материалы для него, мы должны принимать во внимание, что не существует никакого официального ямочного ремонта. Возникает вопрос что делать?

Рафик: У дочки маленький рост. Хочу купить ей машину Renault Sandero Stepway.

С. Асланян: Маленькая дочка вырастает в прекрасную барыню, которую любят носить на руках.

Рафик: Единственное, что меня не устраивает, у нее большой расход — 11-12 литров. Может что-то другое порекомендуете таких размеров?

С. Асланян: Не обольщайся, когда производитель заявляет какой-то официальный расход, то он никогда не говорит правду. Даже у Chevrolet Tahoe, у которого написано 13 литров, иногда 40 бывает.

Рафик: Там меньше написано, а реально 11-12. 4х ступенчатый автомат ниссановский старый признан надежным.

С. Асланян: С автоматов все сложно. Это неприятная история и она долгая. Эту машину выбрали вы или ваша дочка?

Рафик: Возили по автосалонам, выбрала по ведению и по тому, как она видит капот.

С. Асланян: Получается, что есть некий предмет, который ей нравится, но тут появляется некоторое количество взрослых людей, которые сидели на завалинке в Гараже и рассуждали зачем ей норковая шуба, давайте купим ей ватник теплее и прагматичней. Не получится! Если ей эта машина нравится легла на сердце, тогда у них получится совет и любовь. Машина прослужит вопреки ожиданиям гораздо больше, дольше и лучше, чем мы с вами спрогнозируем. Сам по себе автомобиль неплохой. Вы хотите машину с автоматом. И как только вы уходите от бренда Renault, вы попадаете на рынок, где-то же самое будет стоить на 200-300 тысяч дороже. А здесь автомобилю на роду не написано, что он умрет только потому, что его купили на нем поехали. 100 тысяч она спокойно на нем наездит, потом она спокойно выходит замуж и ей на свадьбу дарят Bentley, Cadillac, Rolls-Royce, а вам подарят пару Mercedes и ваша семья счастливая автомобильная продолжает иногда позванивать и рассказывать о том, насколько у вас нормальный полет. На первое время замечательная покупка. Хэтчбек, приподнятый над дорогой.

Рафик: За городом живем, поэтому клиренс высокий выбираем.

С. Асланян: Мы с вами все живем за городом. В нашей респектабельной тундре, покрытой плиткой, под названием Москва, во двор тоже не всегда прорвешься без лебедке и полного привода. В этом отношении замкадыши от мкадышей отличаются не очень сильно. Но у вашей дочки есть возможность сесть в заведомо приличную машину. Это все-таки не АвтоВАЗ, багажника нет, поэтому он не сшибет никакую бабушку.

Рафик: Почему не автомат?

С. Асланян: Автомат, хорошая машина, короткая, дочке удобно — надо брать. Наши с вами рассуждения не имеют никакого смысла.

Слушатель: Водитель дальнобойщик-международник. Могу много рассказывать и о дорогах заграницей у нас и о ценах на проезд у них, но я хотел рассказать о наших переездах. В стране нет ни одного нормального ж/д переезда. Пробки ужасные из-за этого.

С. Асланян: У нас в подмосковье пытаются сделать платную альтернативу для тех, у кого есть деньги. Они будут иметь возможность проезжать через тоннели или эстакады, а все остальные пусть постоят.

Слушатель: Так который год стоим.

С. Асланян: Который век.

Слушатель: Даже в Белоруссии нет таких переездов.

С. Асланян: В Белоруссии нет такой вечной мерзлоты, как у нас, например, в Смоленской области. И асфальт по качеству отличается. У белорусов он белорусский, а у нас русский. Рецептура у них тайная, секретная до невозможности. Расскажите, вы как водитель-профессионал, который живет этой дорогой. Вы на сегодняшний день до какой степени глубоко можете поблагодарить государство за совокупность заботы?

Слушатель: Какая забота? О чем вы?

С. Асланян: Вы разбомбили нам все дороги, вытоптали весь асфальт и только Ротенберг мужественно готов прийти на помощь стране, обезопасить нас от вас тем, чтобы на ваши деньги построить вам дороги. Разве это не забота? Вы что не патриот?

Слушатель: В этой теме я не патриот.

С. Асланян: За километр сколько вы платите Ротенбергу?

Слушатель: 3 рубля. Я могу привести пример: в России я за рабочий день могу проехать 700 километров. Сколько я должен отдать за эти дороги? 2000 рублей. В Финляндии бесплатно, в Швеции день обходится 9 евро и за рабочую смену я проезжаю 700 километров.

С. Асланян: Судя по всему, вас надо лишить выезда за границу, чтобы не позволяли себе подобного. Вы должны платить Ротенбергу, причем здесь Швеция? У вас Ротенберг родной.

Слушатель: Он родной нашему президенту, а не мне.

С. Асланян: Я тоже через какое-то время попаду под Ротенберга и буду просто счастлив, что я наконец-то помог ему своим рублем. Легковушки ведь тоже будут под Ротенбергом. А вам 2000 жалко? Вы что не зарабатываете? У вас норма прибыли упирается в эти 2000 за 700 километров?

Слушатель: Нам все хуже и хуже. У нас расценки падают и падают. Я не знаю почему.

С. Асланян: Вы на каком плече работаете?

Слушатель: Сейчас только Финляндия-Россия осталась. Все остальное отпало. И Швеция, и Норвегия, и Дания.

С. Асланян: Как складывается экономика вашего каждого рейса? Какая динамика? Вы пошли в рейс, какое количество километров вы прошли, сколько отдали, сколько заработали? Если, конечно, это не тайна.

Слушатель: Я работаю на хозяина, в фирме. Я зачастую даже не знаю расценок, по которым я еду.

С. Асланян: Зарплата пока вам позволяет смотреть жене в глаза спокойно?

Слушатель: Не совсем. Она уже давно получает больше меня.

С. Асланян: А у вас какая динамика ухудшения. Сколько вы получали раньше и сколько теперь?

Слушатель: Если честно до «Крым наш» было 6,3 рублей километр.

С. Асланян: Из них сейчас вы должны Ротенбергу 3 рубля, то есть остается 3,3.

Слушатель: Это не совсем с меня, а с фирмы.

С. Асланян: А теперь после «Крым наш»?

Слушатель: Допустим, если я отвез груз в Финляндию, то обратный рейс у меня уже не считается 6,3, а считается процент от рейса.

С. Асланян: И сколько это в деньгах? То есть получается, что вы обратно идете порожняком и вам не платят за это?

Слушатель: Если порожняком, то не платят.

С. Асланян: Но при этом фирма Ротенбергу все равно платит, потому что ему не важно пустой вы или полный.

Слушатель: Конечно, да.

С. Асланян: Было 6,3, а теперь то сколько?

Слушатель: Где-то процентов на 30 зарплата стала ниже.

С. Асланян: То есть порядка 5 рублей?

Слушатель: Даже меньше наверное.

С. Асланян: 4,5 или 4,3?

Слушатель: Где-то так.

С. Асланян: Сейчас, когда начались протесты дальнобойщиков, что говорят и что делают в вашей фирме и вокруг вас?

Слушатель: А что могут говорить? Мы видим эту картину, что полстраны стоит.

С. Асланян: Страна то не в курсе, что полстраны стоит, по телевизору об этом не показывают. А трасса «Сортавала» вы по ней ходили? Наверняка же ездили.

Слушатель: Нет, не приходилось.

С. Асланян: Повезло.

Слушатель: Я в курсе, что там колея, проехать невозможно.

С. Асланян: Там не просто колея, там окопы в полный профиль, можно танки финские останавливать. Какая перспектива? Вы, как человек, работающий на дороге, могли бы дать рекомендации Медведеву? «Эхо Москвы» донесет до его ушей ваше пожелание, отредактирует, запикает, если что.

Слушатель: Об этом говорить бесполезно. Они ничего не слышат, ничего не видят, живут другой реальностью.

С. Асланян: Это да, но у вас сейчас есть такая возможность сказать им хоть что-нибудь. Скажите!

Слушатель: У меня слов нет, кроме матерных.

С. Асланян: А в переводе на русский-литературный что можно пожелать Дмитрия Анатольевичу для улучшения сущности, жизни и доли дальнобойщика.

Слушатель: Ему сначала надо пойти в школу, а потом если способности будут в университет. А потом посмотрим.

С. Асланян: По второму кругу. Понятно. Спасибо. Власть нашу послали достаточно далеко, ее послали в школу. Школа тоже не располагает к каким бы то ни было результатам. Это место, где детей на передержку сдают. Вынесут они какие-то знания или нет, зависит уже от семьи и от самого ребенка, но ни в коем случае не от школы.

Дмитрий: Вопрос по машине CL AMG. Выяснилась неприятная подробность, по которой я пытаюсь поругаться с Mercedes, но безуспешно. Система лингватроник, которая в машине установлена не воспринимает русский язык. Не только на моей модели эта проблема. Пытался переписываться с AMG Россия, с AMG на Facebook в итоге они футболят как мячик спросите у тех, спросите у тех, и выясняется, что сама Германия не делает такой прошивки на русском языке и уходит в глухую защиту ничего не собирается делать. Посоветуйте к кому обращаться в этой ситуации?

С. Асланян: Вы можете пойти юридическим путем и опираясь на Закон о защите прав потребителей составить исковое заявление и начать требовать удовлетворения. При этом вам нужно иметь кучу справок, потому что немцы скажут «мы вам ничего не обещали», с другой стороны они сертифицированы на наш рынок, поэтому они должны с клиентом общаться на русском языке, соответственно их автомобиль обязан знать русский язык и коммуницироваться на русском языке с клиентом. Это длительная колиязия.

До тех пор, пока вы не продемонстрируете оружие, а адвокат это оружие, с вами будут разговаривать, как с клиентом, от которого лучше отмотаться. Но когда станет понятно, что не получится, вот тут действительно будет очень интересная разборка. Если хотите, зайдите на наш с Сан Санычем Пикуленко сайт там у нас есть вопросы-ответы, я вам шепну адресок адвоката, который занимается подобными вариантами разборок с официальными представительствами и дилерами. И через какое-то время вы победите, потому что он не проиграл еще ни одного суда.

Дмитрий: Интересно. Спасибо.

С. Асланян: А как машина то ездит? Кроме того, что не понимает по-русски, едет то как?

Дмитрий: Едет просто слов нет.

С. Асланян: Без слов, так междометиями. Расскажите!

Дмитрий: Едет чудесно, учитывая, что он еще полный привод, поэтому едет просто великолепно. У меня есть с чем сравнить. До этого была Audi полноприводная купе, но эта это что-то особенное.

С. Асланян: Сколько у вас лошадиных сил?

Дмитрий: 350.

С. Асланян: Замечательно. И чувствуются все? Они не задавленные по Евро-6, они нормальные по Евро-4?

Дмитрий: Нет, абсолютно. Машина маленькая, очень маневренная. К сожалению, у нас разогнаться негде, поэтому максимум 260 мне удавалось из нее выжить, но этого достаточно.

С. Асланян: Динамика разгона у нее все равно замечательная. Вы же со светофора первым уходите, если хотите?

Дмитрий: Да.

С. Асланян: Porsche и Audi TT всегда с удивлением смотрят что это такое проскочило, а это вы.

Дмитрий: Это верно. С Porsche хорошими моделями очень спокойно можно сравнивать. 4,6 показатель не у каждой машины имеется.



