LADA Vesta и Vesta SW Cross взяли приз Первого Московского биеннале дизайна 8

Стиль седана LADA Vesta и универсала Vesta SW Cross были отмечены призом Первого Московского Биеннале дизайна.

Приз получил Директор по дизайну LADA Стив Маттин.

Vesta – первый автомобиль, выполненный в новой фирменной ИКС-концепции стиля LADA. На базе этого ДНК создан и один экспонат, принимающий участие в Биеннале, – концептуальный кроссовер XCODE – раскрывающий потенциальный дизайн будущих автомобилей бренда.

Стив Маттин отметил, что при создании нового стиля LADA было проведено тщательное исследование предпочтений российских автомобилистов. В итоге родился эмоциональный, контрастный и узнаваемый дизайн, который никого не оставил равнодушным – ни покупателей, ни экспертов автобизнеса.

LADA Vesta по итогам 1 квартала 2017 года занимает третью строчку рейтинга продаж легковых автомобилей в России. При этом продажи автомобиля продолжают расти, прибавляя примерно по тысяче автомобилей в месяц. В марте 2017 года было реализовано 6036 Vesta, что на 935 больше, чем в феврале текущего года.

Помимо премии Биеннале, профессиональное сообщество уже отмечало LADA Vesta целым рядом призов. В 2017 году Vesta стала победителем Премии Российского автомобильного форума – автомобиль награжден в номинации «Лучший продукт года». А в 2016 году LADA Vesta «Автомобилем года» в Росии и заняла 1 место в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «ТОП-5 АВТО».

Напомним, что Первый Московский Биеннале дизайна проходит с 11 по 16 апреля в Центральном доме художника в Москве.



