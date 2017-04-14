Genesis представляет концепт-кроссовер GV80 FUEL CELL 111

Genesis представил свой футуристичный концепт-кроссовер GV80 на Нью-Йоркском международном автосалоне.

Новая модель выполнена в фирменном выразительном и изысканном дизайне бренда под девизом «Атлетичная элегантность». GV80 Concept отличает выверенность каждой детали и эволюционный дизайн. Эти решения найдут отражение в дальнейшем развитии продуктовой линейки Genesis.

GV80 Concept — это первая попытка бренда предложить свое видение многофункционального премиального кроссовера, который бы служил воплощением идеального баланса между элегантностью и практичностью. В экстерьере об этом говорит уверенная осанка концепта и атлетичный характер форм, а просторный салон позволяет пассажирам погрузиться в атмосферу комфорта и современных технологий, делающих их единым целым с автомобилем. Признавая влияние бренда на окружающую среду, инженеры GV80 использовали для концепта электрическую силовую установку на водородных топливных элементах, которая сочетает в себе экологичность и отличные ходовые качества и способна удовлетворить любые потребности современного городского жителя, питающего страсть к приключениям. Genesis продолжит исследования в области альтернативных силовых установок и экологичных технологий для своих будущих продуктов.

«GV80 Concept — это кроссовер, который являет собой воплощение уверенности в своих силах и развития бренда Genesis с его неподвластным времени дизайном, со сдержанной, но при этом динамичной сложностью наружных поверхностей, — отметил Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke), глава дизайнерского подразделения Genesis. — Эти характеристики, являющиеся неотъемлемой частью всех продуктов Genesis, отражены в ярких деталях, которые обязательно проявятся в будущих моделях нашего бренда». «Нью-Йорк отличается уникальной энергетикой и многообразием культур, что полностью отвечает концепции бренда Genesis, и мы очень рады представить GV80 Concept именно здесь, — сообщил Манфред Фитцджеральд (Manfred Fitzgerald), глава бренда Genesis. — Этот концепт является важным этапом в развитии бренда, в нем мы демонстрируем свое видение будущего и того, как будет дальше развиваться наша продуктовая линейка».

Внешний облик и вдохновение

GV80 Concept — это изысканное воплощение мощного кроссовера с отлично продуманной архитектурой и красотой деталей, выполненных из натуральных материалов. Команда дизайнеров приложила все усилия, чтобы выразить эти идеи в экстерьере и интерьере автомобиля за счет использования эксклюзивных материалов и содержательных форм, что порождает желание обладать им. Внешний облик концепта отличают выверенные пропорции, которые создают баланс вместе с обширными поверхностями, олицетворяя продуманный подход и функциональность.

В передней части GV80 Concept цепляет взгляд фирменная решетка радиатора Genesis, которая в сочетании с широко расставленными четырехкомпонентными фарами с ажурным рисунком подчеркивает гармоничный облик кроссовера и его полную достоинства осанку. Аэродинамическая окантовка снизу направляет воздух через точно рассчитанные вырезы в боковинах вокруг передних колес и боковых нижних молдингах. Легкосплавные диски сами по себе являются важнейшими структурными компонентами и оригинальными технологическими решениями, которые намекают на функциональность и альтернативный привод GV80 Concept. Внешние элементы с эксклюзивной отделкой Ice Granite создают тонкий контраст с остальными деталями.

Элегантная осанка GV80 Concept подчеркивается параболической линией, которая задает стремительный боковой профиль и визуально соединяет переднюю и заднюю часть, еще больше раскрывая атлетичный и гибкий характер кроссовера. В мускулистых крыльях скрываются внушительные 23-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна со сниженной массой и конструкцией, повышающей эффективность охлаждения тормозных механизмов. Электронные дверные ручки находятся на одном уровне с динамичной рельефной плечевой линией концепта для улучшения аэродинамических характеристик и создания более лаконичного образа.

Еще больше подчеркивают атлетичность GV80 Concept тонкие четырехкомпонентные фонари, которые удлиняются в направлении мощных задних крыльев и колесных арок и создают ощущение уверенной устойчивости. Задние фонари на основе волоконных лазеров создают ночью уникальный световой рисунок Genesis. В нижней задней части визуальная элегантность сочетается с функциональностью в виде вентиляционных отверстий, способствующих охлаждению элементов альтернативной силовой установки.

Концепция дизайна интерьера

Салон GV80 Concept гармонично дополняет изысканный экстерьер и погружает пассажиров в атмосферу продуманной роскоши благодаря высочайшему качеству исполнения, творческому вниманию к деталям и современным технологиям.

Внутри автомобиля пассажиров сразу же обращает на себя внимание единая центральная консоль от двери до двери, создавая приятную атмосферу и ощущение расширенного пространства. Широкоформатный 22-дюймовый изогнутый дисплей перетекает в комбинацию приборов, где классический спидометр сочетается с многофункциональным дисплеем высокой четкости, на который выводится разнообразная информация об автомобиле и о его движении.

Еще одним элементом, объединяющим внешний и внутренний дизайн концепта GV80 Concept, являются боковые стойки, которые напоминают ажурную стальную конструкцию и просматриваются насквозь изнутри и снаружи автомобиля. Эта деталь выступает связующим звеном с окружающим миром и обеспечивает уникальное слияние с наружным ландшафтом. Для максимального удобства в нижней части всех дверей кроссовера имеются дополнительные многофункциональные отсеки для хранения.

Интерфейс «человек-автомобиль»

В GV80 Concept используется инновационный интерфейс, предлагающий интуитивное понятное управление функциями автомобиля с помощью нового многофункционального интерактивного сенсорного контроллера. Это технологическое решение гармонично сочетается с продуманными деталями автомобиля.

22-дюймовый широкоформатный безрамочный OLED-дисплей разделен на две зоны для водителя и переднего пассажира. В нижней части передней консоли из шпона декоративных пород дерева располагается высокотехнологичный контроллер и сенсорные металлические планки, с помощью которых можно управлять интерфейсом мультимедиа системы. Под правой рукой водителя находятся вогнутый тачпэд со стеклом повышенной устойчивости Gorilla Glass и металлическое колесико с насечкой с поддержкой распознавания рукописного ввода, которые предлагают еще один метод взаимодействия с информационной панелью.

Каждая металлическая сенсорная полоса дает прямой доступ к наиболее используемым функциям автомобиля, включая навигацию, развлечения, коммуникации или опции персонализации для водителя. Касаясь этих металлических элементов, пассажиры могут управлять правой частью широкоформатного дисплея, не отвлекая водителя. Консоль с эксклюзивной инкрустацией проходит вдоль центральной оси кроссовера, подчеркивая длину автомобиля и разделяя салон на четыре независимые зоны. Каждый пассажир располагается на настроенном именно под него сидении и имеет доступ к сенсорным планкам управления и персональной развлекательной системе.

Цветовые решения и материалы интерьера

Превосходный интерьер концепта GV80 Concept, естественным образом дополняющий изысканный экстерьер, предлагает насладиться специально подобранной комбинацией высококачественных материалов, ярких цветов и богатых текстур, которые создают неподвластную времени атмосферу изысканной элегантности. В обивке салона GV80 используется мягкая полуанилиновая кожа и прострочка обшивки ромбами на внутренних дверных панелях, вставках сидений и боках центральной консоли, отлично сочетающаяся с «фасеточными» деталями экстерьера.

Высококачественная кожа на верхней части приборной панели контрастирует с эксклюзивной замшей на нижней части центральной консоли, которая окружает передних пассажиров, предлагая им необычные тактильные ощущения. Отражая мягкие тона металлических элементов снаружи, отделка центральной консоли дополняется элементами из полированного алюминия.

Настроение города и страсть к приключениям концепта GV80 Concept воплощаются в центральной консоли и напольных панелях из декоративных пород дерева, которые контрастируют с другими натуральными материалами в отделке интерьера. А в багажном отсеке кроссовера в глаза бросается интересное сочетание цветов и текстур мягкой замши, темно-серой кожи и натурального шпона ясеня, которые придают визуальную привлекательность функциональному багажнику с его необычными металлическими держателями для крепления груза.



