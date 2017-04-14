3 поколение KIA Picanto в июне в России 105

В июне 2017 года в России стартуют продажи нового поколения городского автомобиля KIA Picanto.

Компактный, но просторный автомобиль KIA завоевал множество поклонников во всём мире благодаря стильному облику, практичности, возможностям индивидуализации и беспрецедентно высокому уровню оснащения. Новое поколение Picanto не только сохраняет и развивает эти традиции, но и становится самым безопасным автомобилем, когда либо предлагавшихся брендом в сегменте «А». Новинка предлагает лучшее в классе багажное пространство и порадует клиентов современными технологическими решениями в оснащении и мультимедийных возможностях.

Для нового поколения KIA Picanto впервые будет предложена версия Picanto GT Line с эффектным спортивным дизайн-пакетом. С появлением Picanto GT Line линейка предлагаемых в России спортивных версий GT и GT-Line расширится до шести моделей.

Для российских клиентов новое поколение Picanto приносит и еще одну приятную новость: впервые в истории модели она будет собираться на заводе Автотор в Калининграде. Запуск крупноузловой сборки (SKD) Picanto завершит локализацию производства модельного ряда KIA. Теперь все модели KIA предлагаемые на российском рынке будут производиться в России. Для клиентов этот шаг будет обозначать более высокую гибкость в обработке заказов и сокращение сроков их выполнения.

Экстерьер

Дизайн третьего поколения KIA Picanto разработан совместно Центрами Стиля KIA в корейском Намьянге и немецком Франкфурте-на-Майне. Основной задачей дизайнеров было создание энергичного и стильного облика автомобиля.

Новые фары головного света проекционного типа (линзованные) со светодиодными габаритными и дневными ходовыми огнями и указателями поворотов заходят на поверхность передних крыльев значительно дальше, чем у модели-предшественника. Их формы стали чуть более острыми, что в сочетании с вертикальными линиями, очерчивающими рельефные боковые воздухозаборники в переднем бампере и нижнюю часть решетки радиатора – создает дополнительный эффект энергии и спортивности.

Хотя длина KIA Picanto не изменилась по сравнению с предшественником и составляет 3 595 мм – в профиль автомобиль визуально воспринимается длиннее. Этому способствует увеличение колесной базы до 2400 мм (+15 мм), уменьшение переднего свеса (-25 мм) и увеличение заднего свеса до 520 мм (+10 мм), а также такие решения, как рельефные линии вдоль порогов, дверей и вокруг колесных арок.

Палитра цветов кузова расширена до 11. Они подобраны так, чтобы автомобиль всегда выделялся в городском потоке. Будет предложено 6 новых цветов: «Lime Light» (зеленый), «Shiny Red» (ярко-красный), «Aurora Black» (черный), «Pop Orange» (оранжевый), «Sparkling Silver» (серебристый) и «Celestial Blue» (синий).

Новый Picanto имеет еще более широкие, чем прежде, возможности индивидуализации. Также помимо стандартных 14-дюймовых стальных дисков клиенты смогут выбрать один из 3 вариантов рисунка алюминиевых литых дисков размерности от 14” до 16”.

Дизайн-пакет GT—Line – семейство «спортивных» версий моделей KIA расширяется

Впервые для модели Picanto будет предложена новая версия GT Line. В этой комплектации облик нового KIA Picanto оживляется красными, серебряными и черными акцентами на решетке радиатора, боковых воздухозаборниках, порогах и на заднем бампере. Спортивная версия KIA Picanto GT Line также отличается хромированными сдвоенными наконечниками выхлопной трубы.

Интерьер

В салоне нового Picanto инженеры и дизайнеры KIA создали современную, продуманную обстановку. Новые материалы и их комбинации формируют ощущения премиального интерьера. Архитектура передней панели стала симметричной, а декоративная полоса в отделке «матовый хром» делает салон шире визуально и подчеркивает его горизонтальную архитектуру. «Центром внимания» стал крупный (7,0”) сенсорный дисплей в центре передней панели. Его расположение на уровне глаз водителя обеспечивает удобство использования функций.

В качестве стандартных устанавливаются сиденья в тканевой отделке черного или серого цвета. Интерьер KIA Picanto GT Line отличается сиденьями из искусственной кожи с красными элементами отделки, а также красной прострочкой на рулевом колесе и рукоятке коробки переключения передач.

Чтобы обеспечить еще лучшую изоляцию салона от шумов и вибраций, предпринят целый ряд мер. В частности, применены новые шумоизоляционные панели моторного щита и пола салона, модернизирована форма воздухозаборника салонного воздуха. В нижних секциях передних и центральных стоек крыши использована звукопоглощающая пена. Для снижения аэродинамических шумов точка крепления очистителей ветрового стекла снижена на 6 мм. На холостых оборотах показатель шума в салоне нового Picanto составляет всего 39 дБ, а при равномерном движении он составляет 68 дБ.

Практичность и оснащение

Новое поколение Picanto обладает лучшими в своем классе возможностями размещения багажа. Увеличение колесной базы, габаритной высоты и заднего свеса позволило обеспечить дополнительное пространство в салоне и багажнике. Багажник увеличился с 200 л (VDA) до 255 л, высота его пола может регулироваться на 145 мм, чтобы высвободить дополнительное пространство или организовать скрытый отсек. Задние сиденья складываются в пропорции 60:40, а при помощи удобного рычажка они в одно движение могут быть сложены до уровня плоского пола, что увеличивает объем багажника до 1010 л.

Низкие пороги обеспечивают легкий вход и выход. Основание передней панели поднято на 15 мм, что высвободило дополнительное пространство в области коленей и ног переднего пассажира.

Новый центральный подлокотник между передними сиденьями регулируется в диапазоне 55 мм по горизонтали. Внутри подлокотника находится небольшой отсек для хранения мелких предметов. В основании центральной консоли предусмотрена открытая двухуровневая полка и складные подстаканники, которые могут быть убраны для высвобождения дополнительного пространства.

Новые сиденья Picanto стали удобнее для длительных поездок, конструкция их оснований и использованные в подушке материалы аналогичны применяемым в «старших» моделях KIA. Наклон спинки задних сидений изменился с 25 до 27 градусов, что обеспечивает более расслабленную посадку. Более развитый рельеф валиков боковой заднего сиденья также повысил уровень комфорта.

Зеркало на обратной стороне солнцезащитного козырька водителя имеет новую яркую светодиодную подсветку по периметру.

Ходовые качества и управляемость

Второе поколение KIA Picanto завоевало признание клиентов за быстрые реакции на действия рулем и высокий уровень ездового комфорта. Инженеры сохранили эти качества и в новой модели, при этом проведя некоторые доработки подвески. Её схема осталась неизменной: независимая подвеска со стойками МакФерсон спереди и полунезависимая торсионная балка сзади. Но модернизация позволила добиться лучшей устойчивости на ходу и лучшей управляемости. Стабилизаторы поперечной устойчивости стали жестче на 2% спереди и на 5% сзади, что позволило снизить крены кузова и улучшить отклик на действия рулем. Смещение центра тяжести автомобиля к задней оси уменьшает «клевки» при торможении. Увеличенная колесная база также влияет на улучшение ходовых качеств и стабильности движения. Новая форма задней торсионной балки и новые продольные рычаги обеспечили снижение неподрессоренной массы задней подвески на 1,8 кг без потерь в жесткости и прочности конструкции.

Рулевая рейка с более «коротким» передаточным отношением (14,3:1 вместо 16,5:1) обеспечивает более быстрый отклик на действия рулем. При этом число оборотов руля от упора до упора уменьшилось с 3,4 до 2,8, что сделало управление при малых скоростях и маневрирование в городских условиях еще легче.

Новый Picanto – первый автомобиль в своем классе, оснащенный системой перераспределения тяги при помощи тормозной системы. Эта технология обеспечила Picanto более высокий уровень стабильности и безопасности в поворотах, а также компенсацию недостаточную поворачиваемости при агрессивном прохождении виражей.

Двигатели и трансмиссии

Новое поколение KIA Picanto в России будет предложено с бензиновыми двигателями 1,0 MPI (67 л.с.) и 1,2 MPI (84 л.с.). Первый будет доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более популярный в России 1,2-литровый двигатель будет предложен только с 4-ступенчатым «автоматом».

Модернизация двигателя 1,0 MPI позволила добиться снижения расхода топлива на 6,3% по сравнению с предыдущим поколением. Среди улучшений в его конструкции – интегрированный с головкой блока цилиндров выпускной коллектор и новая система охлаждения с отсечным клапаном, позволяющим сократить время прогрева двигателя при холодном пуске. Потери на механическое трение снижены благодаря использованию нового двухступенчатого масляного насоса.

Для двигателя 1,2 MPI оптимизирован алгоритм работы системы постоянной регулировки фаз газораспределения (CVVT) и установлена новая система охлаждения с отсечным клапаном. Новое покрытие поршневых колец имеет сниженный коэффициент трения, что позволило улучшить эффективность двигателя.

Современные информационно-развлекательные технологии

Для покупателей нового KIA Picanto открывается доступ к ряду наиболее современных технологий при сохраняющемся великолепном соотношение цены и качества автомобиля.

На семидюймовый сенсорный дисплей мультимедийно-навигационной системы в центре передней панели могут быть выведены данные навигации с трехмерными картами. Интеграция со смартфонами реализована благодаря поддержке платформ Apple CarPlay™ и Android Auto™. Камера заднего обзора обеспечивает дополнительную уверенность при парковке. USB-разъем у основания центральной консоли позволят водителю всегда поддерживать мобильные устройства в заряженном состоянии во время поездки.

Безопасность и конструкция кузова

Новый Picanto – самый безопасный из автомобилей, когда-либо предлагавшихся KIA в сегменте «А». Улучшена вся силовая структура автомобиля. По сравнению с предыдущим поколением модели вдвое (до 44%) увеличилась доля высокопрочной стали в конструкции кузова, использован набор новых технологий активной безопасности. Высокопрочная сталь использована для усиления панели пола, моторного отсека, рамки крыши и ее передних и центральных стоек.

Новый KIA Picanto оснащается 6 подушками безопасности. В стандартное оснащение входит электронная система стабилизации ESC, система помощи при трогании на подъеме HAC и система контроля давления в шинах TPMS.

На автомобиль будет распространяться уникальная заводская гарантия KIA – 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Информация о ценах и комплектациях будет опубликована ближе к дате начала продаж модели.



