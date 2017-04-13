Volkswagen – рекордный уровень продаж 31

Мировой объём продаж марки Volkswagen Коммерческие автомобили составил 121 800 автомобилей за первые три месяца текущего года, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с 2016 годом.

Таких высоких показателей продаж за первый квартал марка достигла впервые. Кроме того, в марте наблюдался рекордный объём поставок за месяц – 53 600 автомобилей.

В Германии в первом квартале было продано 31 100 автомобилей марки Volkswagen Коммерческие автомобили – на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в марте немецким клиентам было передано 13 300 автомобилей (+26,3%). В период с января по март великолепные показатели были продемонстрированы также на основных европейских рынках: во Франции (рост на 24,0% – до 5700 автомобилей), Испании (рост на 18,6% – до 3700 автомобилей), Великобритании (рост на 11,9% – до 13 300 автомобилей) и Италии (рост на 8,1% – до 3100 автомобилей).

В общей сложности в странах Западной Европы было продано 86 600 (+11,1%), а в Восточной Европе – 9100 (+13,9%) автомобилей марки.

За пределами Европы увеличение продаж также отмечено в Северной Америке (на 54,8% – до 2700 автомобилей), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 9,8% – до 5400 автомобилей) и в Южной Америке (на 0,6% – до 9300 автомобилей). Российское представительство марки так же внесло значимый вклад и получило благодарность от экспортного отдела реализовав в первом квартале 2017 года 1310 автомобилей, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Брэм Шот (Bram Schot), член правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили, отвечающий за продажи и маркетинг, прокомментировал:

«Мы гордимся отличными результатами. Они стимулируют нас и в дальнейшем предлагать нашим клиентам лучшие решения для обеспечения мобильности». Брэм Шот отметил также наличие высокого спроса на новый Crafter, который с 10 марта предлагается в автосалонах многих европейских стран: «Эта модель пользуется очень большой популярностью у покупателей».

Обзор общемировых поставок по модельным рядам (первый квартал 2017 года):

50 600 автомобилей модельного ряда T (в прошлом году: 46 800 автомобилей; рост на 8,1%);

42 400 автомобилей модельного ряда Caddy (в прошлом году: 36 700 автомобилей; рост на 15,7%);

18 300 автомобилей модельного ряда Amarok (в прошлом году: 18 500 автомобилей; снижение на 0,9%);

10 500 автомобилей модельного ряда Crafter (в прошлом году: 10 900 автомобилей; снижение на 3,3%).

В первом квартале объём продаж Crafter сократился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но выход новой модели на рынок уже в марте привёл к ощутимому росту поставок – на 16,9%.



