Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept
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Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept
Апрель 13 06:36 2017

Сегодня на международном автосалоне в Нью-Йорке Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept, название которого в буквальном смысле символизирует видение бренда будущего линейки внедорожников и кроссоверов (“Future Toyota” Four-Wheel Drive Crossover).

Стильный и продуманный концепт создан в калифорнийской дизайн-студии Calty (Ньюпорт-Бич) и располагает уникальным набором функциональных возможностей.

Toyota FT-4X Concept

Харизма искателя приключений

Эффектная внешность FT-4X навеяна функциональными и стильными аксессуарами современного путешественника, а также X-образной стилистической концепцией, которая лежит в основе новых моделей Toyota, создаваемых в рамках архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA).

Дверная ручка находится в центре большой стилизованной литеры «Икс», создающей впечатление надежной защиты водителя и пассажиров. Похожее стилистическое решение реализовано и в дизайне задней части автомобиля. Третий Х-образный элемент становится очевидным при взгляде на машину сверху: мускулистые колесные арки, расставленные практически по углам кузова с 18-дюймовыми колесными дисками и шинами GoodYear, дополняют стилистическую концепцию Toyota FT-4X.

Х-образная дизайнерская тема прослеживается и в оформлении передней части. Здесь в центре внимания находится крупная эмблема Toyota. При этом геометрия чуть выпирающей передней решетки, фар головного света и бампера мгновенно рождает ассоциации с легендарными внедорожниками прошлых лет, включая Land Cruiser FJ и пикапы Hilux.

Toyota FT-4X Concept

Уникальная задняя дверь Toyota FT-4X, получившая имя собственное – Multi-Hatch, – открывается двумя возможными способами: горизонтально в городском режиме или вертикально во внедорожном.

Причем в первом случае дверь становится двухстворчатой, облегчая погрузку на тесных парковках. Вне черты города крышку багажника можно полностью откинуть наверх, не только гарантируя легкий доступ к поклаже, но и обеспечивая надежную защиту от дождя или снега.

Toyota FT-4X Concept

Ручка багажника отличается удобным встроенным механизмом выбора режимов. Повернуть ручку можно, не снимая толстых перчаток, необходимых, например, при погрузке/выгрузке лыж или сноуборда.

Немного ниже уникальной двери Multi-Hatch расположены интегрированные в задний бампер красные буксировочные крюки. Это не только надежная точка для крепления лебедки в случае активных внедорожных приключений, но и опция, повышающая грузовой функционал Toyota FT-4X.  То же самое можно сказать про усиленную и абсолютно ровную крышу с фиксирующими проушинами, которая в любой момент готова взвалить на себя дополнительный багаж. Особое удобство на стоянке обеспечивают розетки, расположенные снаружи кузова.

Показатели геометрической проходимости, включая большие углы въезда и съезда, обеспечивают Toyota FT-4X внушительные возможности на бездорожье. Расширители арок, окрашенные в черный цвет, подчеркивают стиль бескомпромиссного искателя приключений и добавляют автомобилю практичности.

Toyota FT-4X Concept

Стекла Toyota FT-4X сделаны съемными и являются взаимозаменяемыми, позволяя владельцу настраивать внешний облик автомобиля вплоть до цвета и степени тонировки. Ручки задних дверей скрытно размещены ближе к самому стеклу и при этом значительно выше поясной линии автомобиля. Скульптурные нижние части дверей усиливают защиту кузова при движении на бездорожье. В корпус салонного зеркала заднего вида встроена камера GoPro® HERO5 Session™.

Многофункциональный интерьер

В основе идеи интерьера Toyota FT-4X большое пространство с многочисленными и удобно расположенными местами для хранения. Закрывающиеся ниши в салоне отмечены синим цветом, а незакрывающиеся – оранжевым.

Toyota FT-4X Concept

Внутри задней двери расположены два отсека для хранения – один охлаждаемый, другой с функцией подогрева. Их можно использовать как место для временного хранения продуктов, а также для охлаждения или нагрева спортивных и туристических аксессуаров и принадлежностей: перчаток, одеял, пакетов со льдом.

Само пространство салона поделено на три основные зоны. «Чистая зона» (Clean Zone) – это место, зарезервированное под водителя и переднего пассажира, c тканевыми ковриками и обивкой порогов из износостойкого материала. Сразу за передними сиденьями и под задним диваном расположена Wet Zone, предназначенная для хранения мокрой одежды или обуви. Наконец, за диваном находится «Грузовая зона» (Cargo Zone).

Toyota FT-4X Concept

Совершенно ровный пол багажного отделения со встроенными петлями для фиксации поклажи представляет только часть грузовых талантов Toyota FT-4X. Дополнительное пространство для хранения предусмотрено и в скрытой полости пола. Даже потолок концептуального кроссовера используется для фиксации полезных аксессуаров. Так, плафон подсветки зоны багажника на самом деле является еще и удобным съемным фонариком.

Дверные ручки спереди и сзади одновременно являются и съемными бутылками для воды, в задние подлокотники встроены USB-разъемы, а центральный подлокотник является компактным спальным мешком от The North face.

Toyota FT-4X Concept

Компоненты музыкальной системы выполнены полностью съемными на тот случай, если нужно устроить дискотеку под открытым небом. Функциональная и стильная приборная панель со всей необходимой для вождения информацией дополнена креплением для смартфона, расположенным прямо над спидометром.

Силовая установка

Экономичный и тяговитый бензиновой двигатель, полноприводная трансмиссия с понижающим рядом передач, как и продвинутая схема подвески: на стойках Мак-Ферсона спереди и со сдвоенными треугольными рычагами сзади, – обеспечивают Toyota FT-4X отличный баланс управляемости и динамики на твердом покрытии и впечатляющие возможности на бездорожье.

Toyota FT-4X Concept

Toyota FT-4X Concept

  • КОЛЕСНАЯ БАЗА — 2639 мм
  • ДЛИНА — 4250 мм
  • ШИРИНА — 1821 мм
  • ВЫСОТА — 1623 мм

Новая глобальная архитектура Toyota (TNGA)

В рамках новой архитектуры каждая платформа создается из набора готовых технологических решений, что максимально эффективно с точки зрения размещения компонентов и вариантов настройки под специфику конкретной модели.  Возможности TNGA позволяют добиться улучшения всех ключевых характеристик автомобиля – принципиально новой прочности кузова, снижения центра тяжести, уменьшения общей высоты автомобиля и высоты капота, увеличения полезного объема салона и багажника, уменьшения высоты расположения водительского кресла относительно дороги. Инновационные особенности новой архитектуры поднимают качество вождения новых автомобилей Toyota на совершенно новый уровень.

Toyota FT-4X Concept

Большая техническая унификация в рамках каждой платформы позволяет значительно сократить издержки и таким образом высвободить ресурсы на другие нужды, в частности разработку передового дизайна и интерьера. Вот почему построенные на основе TNGA модели Toyota выглядят динамичней и обладают качественно иным уровнем удобства и комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

Toyota Prius четвертого поколения стал первой серийной моделью, созданной в рамках глобальной архитектуры TNGA.


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AMSRUS
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