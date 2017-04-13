Совет Федерации будет анализировать обоснованность и эффективность системы «Платон» 52

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проанализировать обоснованность и эффективность системы «Платон».

«Дать поручение комитету по экономической политике, комитету по бюджету и финансовым рынкам рассмотреть заявление нашего коллеги Вячеслава Мархаева, разобраться в этом и проинформировать палату», — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.

Сенатор Мархаев обратился к спикеру СФ с просьбой дать поручение проанализировать обоснованность и эффективность системы «Платон».

По его словам, игнорировать протесты дальнобойщиков, недовольных «Платоном» уже нельзя. «Эта система вызывает только вопросы, на которые ни правительство, ни Минтранс отвечать не хотят или не могут», — сказал Мархаев.

«В России средства от «Платона» направляются на ремонт дорог, которые изначально не были рассчитаны на интенсивную эксплуатацию многотонными фурами. Тем самым мы ежегодно закапываем на ремонт и восстановление миллиарды денег, собранных от дальнобойщиков, вместо того, чтобы думать, как построить нормальные качественные дороги», — заявил сенатор.

По его словам, от несправедливости подобных сборов «страдает обычный дальнобойщик».

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