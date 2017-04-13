Продажи гибридов Scania выросли на 40% 32

По итогам 2016 года компания Scania демонстрирует отличные показатели в сфере продаж экологичных транспортных решений.

Благоприятная ситуация отражает значительное повышение спроса на продукты и услуги в этом сегменте.

В 2016 году объем продаж автомобилей-гибридов и моделей на альтернативном топливе вырос на 40%. За указанный период таких автомобилей было продано 5000 единиц. Столь высокий показатель свидетельствует о лидерстве компании в области развития концепций социальной и экологической ответственности.

«Востребованность грузовой техники, способствующей экологическому развитию, постоянно растет. Владельцы автопарков все больше заинтересованы в услугах, позволяющих снизить расход топлива, выбросы вредных веществ и затраты на содержание. Все это подтверждает прямую взаимосвязь между экологичностью и выгодой»,

— заявил Хенрик Хенрикссон (Henrik Henriksson), президент и генеральный директор компании Scania.

В 2016 году более 40 000 водителей прошли курс обучения Scania по экономичному управлению автомобилем. Это на 30% больше, чем в предыдущем году.

Также получило активное развитие и решение Ecolution (эволюция экологичности) от Scania. Благодаря этой консультативной услуге клиенты достигают топливной экономии до 12%, уменьшая воздействие на окружающую среду. В 2016 году было заключено 2700 контрактов на предоставление сервисного пакета Ecolution от Scania, что на 37% больше по сравнению с 2015 годом.

Вот уже более 25 лет Scania создает коммерческие решения в области биотоплива: сегодня компания занимает ведущие позиции на рынке, предлагая самый широкий ассортимент двигателей, работающих на этаноле и биодизельном топливе.

Руководитель направления техники на газомоторном топливе ООО «Скания-Русь» Иван Папазов отмечает:

«Из всего широкого модельного ряда двигателей Scania на альтернативных видах топлива в России наиболее перспективное направление – это двигатели на природном газе (сжатом – КПГ или сжиженном – СПГ). Россия обладает 40% мировых запасов природного газа (метана) и доля транспорта на газомоторном топливе в РФ постоянно растет, т.к. это дешевый и доступный вид топлива. Сейчас в России мы реализуем газомоторные седельные тягачи с колесной формулой 4х2 и шасси под различные надстройки с колесными формулами 4х2 и 6х2. Все газовые двигатели Scania соответствуют нормам Евро-6 по уровню выбросов, что также важно для наших клиентов».

В 2016 году объем продаж автомобилей-гибридов и моделей на альтернативном топливе вырос на 40%. За указанный период маркой было продано 5000 автомобилей на альтернативном виде топлива.



