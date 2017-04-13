Премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru 308

Состоялась премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Во время пресс-конференции бренда, объявили название серийной модели — Subaru Ascent. Также известно, что новый автомобиль будет оснащен новым горизонтально-оппозитным двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском.

Концепция дизайна экстерьера носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, автомобиль воплощает собой идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности.

Первую версию концепта, которая носила название Subaru VIZIV 7 SUV Concept, компания показала в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тогда был продемонстрирован только экстерьер. Сегодня в Нью-Йорке можно впервые увидеть концепцию интерьера нового семиместного кроссовера.

Производство Subaru Ascent будет организовано в США, на заводе Subaru of Indiana, Inc. в городе Лафайетт. Продажи нового кроссовера начнутся на северо-американском рынке в 2018 году.

Информации о продажах модели в других странах, включая Россию, пока нет.



