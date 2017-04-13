Премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru
308

Апрель 13 05:15 2017

Состоялась премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Subaru Ascent SUV Concept

Во время пресс-конференции бренда, объявили название серийной модели — Subaru Ascent. Также известно, что новый автомобиль будет оснащен новым горизонтально-оппозитным двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском.

Subaru Ascent SUV Concept

Концепция дизайна экстерьера носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, автомобиль воплощает собой идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности.

Subaru Ascent SUV Concept

Первую версию концепта, которая носила название Subaru VIZIV 7 SUV Concept, компания показала в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тогда был продемонстрирован только экстерьер. Сегодня в Нью-Йорке можно впервые увидеть концепцию интерьера нового семиместного кроссовера.

Subaru Ascent SUV Concept

Производство Subaru Ascent будет организовано в США, на заводе Subaru of Indiana, Inc. в городе Лафайетт. Продажи нового кроссовера начнутся на северо-американском рынке в 2018 году.

Subaru Ascent SUV Concept

Информации о продажах модели в других странах, включая Россию, пока нет.

Subaru Ascent SUV Concept

Subaru Ascent SUV Concept


На тему:
  Article "tagged" as:
SubaruSubaru AscentSubaru VIZIV 7 SUV Concept
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volkswagen не справляется с долгами

Volkswagen не справляется с долгами 2

Провалился

Провалился 3

Как автодилеры обманывают покупателей Chevrolet Niva

Как автодилеры обманывают покупателей Chevrolet Niva 568

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.