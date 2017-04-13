Audi планируют две новые модели серии Q

«Мы планируем запуск двух новых моделей серии Q на уже существующих производственных мощностях Audi. Таким образом, мы повысим нашу конкурентоспособность в чрезвычайно важном сегменте»,
— заявил д-р Хуберт Вальтль (Dr. Hubert Waltl), член правления AUDI AG, ответственный за производство.
Q8 открывает новый для Audi сегмент. Роскошный купеобразный кроссовер гармонично сочетает необыкновенно просторный салон с эмоциональным дизайном, предлагая новейшие ассистирующие и информационно-развлекательные системы. Старт производства модели запланирован на 2018 год в Братиславе. На этом же заводе в Словакии с 2005 года выпускается Audi Q7.
В 2019 году на заводе Audi в венгерском Дьёре начнется производство Audi Q4. С этой моделью бренд входит в сегмент компактных автомобилей (CUV). Audi Q4 с узнаваемым купеобразным силуэтом займет нишу между Audi Q3 и Audi Q5. Также с 2018 года в Венгрии начнется производство компактного SUV Audi Q3, который на текущий момент производится в испанском Мартореле (Martorell).
amsrus.ru
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