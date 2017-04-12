Lexus и Марк Ронсон объявили о сотрудничестве 46

Lexus объявил о старте творческого сотрудничества с лауреатом множества престижных наград, музыкальным продюсером Марком Ронсоном в рамках кампании по выводу на рынок новой модели LC.

Роскошное флагманское купе Lexus отражает начало новой эры в развитии премиального бренда, и именно этому посвящена кампания «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас».

Сотрудничество с Ронсоном является продолжением стратегии Lexus по созданию впечатляющих проектов в области музыки, искусства и технологий. Кампания «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас» – это логическое продолжение осуществленной в 2015 году кампании “Живите в стиле RX“, в которой принял участие Джуд Лоу. Этот проект предоставил участникам захватывающего театрального события шанс почувствовать себя кинозвездой за рулем премиального кроссовера RX.

Представляя проект, Марк Ронсон отметил:

«Мне всегда нравилось работать с талантливыми людьми, с новаторами – как в студии, так и за ее пределами. Когда Lexus предложил мне концепцию этой кампании, и я увидел новый LC, это было свежо и волнующе. Я был захвачен идеей использовать музыку, чтобы вдохновить и создать должное впечатление от этого роскошного автомобиля».

Модель LC унаследовала смелый дизайн концепт-кара LF-LC, который был отмечен престижной наградой EyesOn Design Award, как и серийный автомобиль. Lexus LC – настоящий символ развития самой культуры создания автомобилей бренда, процесса, при котором в сотрудничестве дизайнеров и инженеров рождается потрясающий автомобиль, превосходящий все возможные ожидания.

Комментируя начало сотрудничества между Lexus и Марком Ронсоном, глава Lexus Europe Ален Уттенховен отметил:

«Марк Ронсон – культовый музыкальный продюсер, стоявший за появлением нескольких величайших хитов десятилетия. Трудно представить лучшего партнера для реализации проекта. Lexus LC – это символ начала новой эпохи для бренда Lexus, сутью которой становится создание большей синергии между инженерными решениями и дизайном. Кто может справиться с подобной кампанией лучше Марка, человека, внесшего важнейший вклад в мировую музыкальную культуру своими невероятными выступлениями и партнерскими проектами?».

Более подробная информация о проекте и все новости кампании «Абсолютно новый Lexus LC. Проявляет себя. Заявляет о вас», доступны на официальном сайте www.lexus.ru .



