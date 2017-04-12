Hyundai Motorsport победила на Ралли Франции, заняв два места на подиуме 16

Команда Hyundai Motorsport одержала первую победу в Чемпионате мира FIA по ралли (WRC) 2017 года благодаря Тьерри Невиллю (Thierry Neuville), который стал первым на Тур‑де‑Корс за рулем Hyundai i20 Coupe WRC под номером 5.

Дани Сордо (Dani Sordo) заставил ликовать всю команду, взяв свой первый подиум в 2017 году. Он показал уверенную работу на протяжении всей гонки и в итоге отстал от второго места всего на 1,3 секунды. Это четвертая победа Hyundai Motorsport в WRC и пятый двойной подиум для команды.

Хайден Пэддон (Hayden Paddon) финишировал шестым, таким образом, все три экипажа Hyundai Shell Mobis World Rally Team успешно завершили этот непростой этап на дорогах Корсики.

Путь к вершине

Стартовав воскресным утром с комфортабельным преимуществом в 39 секунд, Невилль с штурманом Николя Жилсулом (Nicolas Gilsoul) постарались закрепить отрыв от Себастьяна Ожье (Sebastien Ogier), шедшего на втором месте.

Успешно справившись с самым длинным участком ралли Антизанти-Поджио ди Нацца протяженностью в 53,78 км по узким и извилистым горным серпантинам, бельгийцы выиграли четвертый спецучасток за уикенд.

Ожье столкнулся с трудностями на СУ9, чем воспользовался Сордо с штурманом Марком Марти (Marc Marti), которые заняли второе место на участке и поднялись в общей классификации на второе место позади партнеров по команде. Перед шоу-спецучастком испанцы опережали шедший на третьем месте экипаж M-Sport всего на 2,5 секунды. В захватывающем финале Ожье сумел выйти на второе место, оставив испанский дуэт довольствоваться бронзой.

Сордо добавил два дополнительных очка за четвертое место на шоу-спецучастке, а Невилль продолжил серию очковых выступлений на шоу-спецучастках, став пятым.

После того, как на первых четырех этапах сезона WRC 2017 победу одержали четыре разных экипажа, борьба за титул остается совершенно открытой. Благодаря золоту и бронзе на Корсике Hyundai Motorsport поднялась на второе место в зачете Кубка конструкторов и сократила отставание от лидеров до 24 очков. Невилль поднялся на третье место в Чемпионате пилотов благодаря 26 очкам, набранным в этот уикенд.

Комментарии экипажа: Невилль/Жилсул (Hyundai i20 Coupe WRC №5)

Показав в Монте-Карло и Швеции, что способны побеждать, Невилль и Жилсул наконец взяли золото на Корсике. Это помогло забыть о разочарованиях двух первых этапов сезона и сделало бельгийский дуэт одним из реальных претендентов на чемпионский титул в 2017 году.

Невилль: «Победа здесь на Корсике в этот уикенд оставила потрясающее ощущение. Я уверен, многие радуются вместе с нами этому успеху, как минимум вся команда Hyundai Motorsport. Они очень поддерживали нас после Монте-Карло и Швеции, и я по-настоящему счастлив. Это наша победа! Начало ралли далось нам не без сложностей, особенно в первый день, но мы методично работали на дистанции и по ходу обрели необходимую уверенность. Благодаря третьему месту Дани мы набрали много очков, что позволит нам вернуться в борьбу за титул. Это был потрясающий уикенд».

Комментарии экипажа: Сордо/Марти (Hyundai i20 Coupe WRC №6)

Сордо и Марти впервые поднялись на подиум в этом сезоне, заняв третье место благодаря своей вдохновенной работе и преодолев все сложности, возникавшие по ходу гонки. В результате они взяли пятый подиум за время выступления в WRC за Hyundai Motorsport после Германии 2014/2016 и Испании 2015/2016.

Сордо: «Мы знали, что будет сложно удержаться на втором месте, которое мы забрали у Себастьяна на первом участке этим утром. Мы приложили все усилия, и я все равно очень рад, что в итоге мы оказались на подиуме. Это была странная гонка, местами напоминавшая лотерею — по нашим ощущениям в автомобиле мы показывали не то время, которое фиксировали секундомеры на трассе. Сегодня мы должны были защитить свое третье место, таким образом, поставленная задача была решена. Это отличный результат для команды, который мы постараемся развить на следующих гравийных этапах».

Комментарии экипажа: Пэддон/Кеннард (Hyundai i20 Coupe WRC №4)

Этап Тур-де-Корс оказался непростым для Пэддона и его штурмана Джона Кеннарда (John Kennard), которые старались держать ровный темп на протяжении десяти спецучастков. Несмотря на прогресс по сравнению с прошлогодним выступлением на асфальтовых дорогах Корсики, в этот раз новозеландский дуэт довольствовался шестым местом.

Пэддон: «Наша задача на этот последний день состояла в том, чтобы просто привести автомобиль к финишу и набрать еще несколько очков. Для нас этот уикенд стал обучающим, но нужно искать положительные стороны. Несмотря на то, что итоговый результат этого не показывает, в этот раз мы были ближе к лидерам и добились заметного прогресса по сравнению с прошлым годом. Конечно, еще нужно многому научиться, но мы движемся вперед. Теперь надо готовиться к следующему ралли, первому из пяти гравийных этапов подряд. Мы должны хорошо подготовиться к Аргентине, и я надеюсь выступить лучше в следующих гонках. Поздравляю с победой Тьерри и Николя, а также всю команду из Альценау».

Кто ищет…

Hyundai Motorsport давно ждала сегодняшних успешных результатов после ярких выступлений автомобилей Hyundai i20 Coupe WRC на предыдущих гонках этого сезона. На данный момент в 2017 году команда завоевала 24 победы на спецучастках и является четвертым производителем, обладающим таким числом побед.

Директор команды Мишель Нандан: «Говорят «кто ищет, тот обрящет», и это как нельзя верно в отношении нашей команды. Это фантастический результат, и я невероятно рад, что мы наконец добились того, к чему так упорно стремились в этом сезоне. Надеюсь, это лишь начало многочисленной серии успехов в этом году. Тьерри и Николя отлично выступили в этот уикенд, показав упорство и целеустремленность после некоторых сложностей в пятницу. Выиграв на четырех спецучастках и продемонстрировав решимость идти до конца в то время, как остальные преодолевали трудности, они смогли поймать свой ритм. Они полностью заслужили эту победу, которая позволит забыть о неудачах в Монте-Карло и Швеции. А еще очень приятно видеть Дани и Марка снова на подиуме, впервые в этом сезоне. Сейчас в чемпионате WRC идет очень плотная борьба за титул, и мы не можем позволить себе расслабляться. Мы переезжаем в Аргентину, с которой связаны радостные воспоминания о победе Хайдена и Джона в прошлом году, и постараемся повторить этот успех. А пока мы наслаждаемся этим важным результатом».

Следующее ралли

Позже в этом месяце Чемпионат мира FIA по ралли 2017 переедет за океан на пятый этап, Ралли Аргентины, где Hyundai Motorsport стала победителем в прошлом году. Гонка из 18 спецучастках на гравии пройдет 27-30 апреля.



