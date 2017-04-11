На федеральной трассе застряли фуры

Об этом Лайфу сообщил гражданский корреспондент:

— Произошло это сегодня в обед. Застряло порядка 30 машин, в том числе и грузовых, трасса «Сортавала». Я позвонил в МЧС, там обещали передать в дорожную службу, но мы и так прождали час, поэтому решили найти выход и нашли объезд в лесу, — сообщил очевидец.