На федеральной трассе застряли фуры
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Апрель 11 11:00 2017

На федеральной трассе А-121 «Сортавала» из-за непролазной грязи застряли порядка 30 автомобилей.

Об этом Лайфу сообщил гражданский корреспондент:

— Произошло это сегодня в обед. Застряло порядка 30 машин, в том числе и грузовых, трасса «Сортавала». Я позвонил в МЧС, там обещали передать в дорожную службу, но мы и так прождали час, поэтому решили найти выход и нашли объезд в лесу, — сообщил очевидец.

Кстати, проезд по этой трассе нужно оплачивать по системе Платон.

Трасса «Сортавала» начинается от Санкт-Петербурга и проходит по территории Ленинградской области и Карелии.


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дальнобойщикиПлатонСортавала
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20 комментариев

  1. Gennady Gubarev
    Апрель 11, 11:12 #1 Gennady Gubarev

    А нечего ездить когда остальные бастуют

  2. Александр Чернобельский
    Апрель 11, 11:40 #2 Александр Чернобельский

    Кто у нас в Рускеалу недавно ездил. Это что за участок?

    • Leonid Ryabov
      Апрель 11, 13:15 Leonid Ryabov

      Это участок перед границей с Карелией

  3. Sergey Kistenev
    Апрель 11, 11:56 #3 Sergey Kistenev

    Был в Рускеале несколько раз в феврале. Там того участка — 6 километров. Везде стоит ограничение по массе, но этим самосвалам покеру. Сами же убили этот перегон. И я как то сомневаюсь, что эта трасса » платоновская».

  4. Павел Горохов
    Апрель 11, 11:58 #4 Павел Горохов

    Что-то нигде не было информации сколько за 2016 год «Платон» направил денежных средств на строительство (ремонт) дорог.

    • Александр Колмаков
      Апрель 11, 15:40 Александр Колмаков

      Примерно 10 млрд. И себе взял столько же.

  5. Саша Подмосковный
    Апрель 11, 12:16 #5 Саша Подмосковный

    Их ещё, наверное, и оштрафуют за отклонение от маршрута.

  6. Liahim Vokzhurk
    Апрель 11, 12:16 #6 Liahim Vokzhurk

    Т.е. то что в апреле на 20 тоннах не стоит ездить по грунтовке им пофиг? Ах да забыл совсем, что, судя по общению в 15 канале, 99%грузовозов считают, что езда с перевесом и притом не кислым — это вообще нормально, и их за это абсолютно незаслуженно дрючат. И ,кстати, как то во всех статьях опускают момент, а этот самый кусок после Приозерска (который еще в стадии стройки) за него в Платоне вообще то оплату требуют? или в Платоне вносят оплату только за отстроенную часть трассы? Весь этот визг с Платоном больше похож на провокацию водил таскающих грузы без оформления, страховок, уплаты налогов. Их бизнес взяли за уши и тянут из тени.

    • Michail Knyazhitskiy
      Апрель 11, 12:19 Michail Knyazhitskiy

      Вы и акцизы + транспортный налог оправдаете?

    • Liahim Vokzhurk
      Апрель 11, 12:26 Liahim Vokzhurk

      Транспортный налог — как самостоятельную выплату — да. То что в данный момент он и в топливе и отдельно — нет. А если хотите мое полное мнение по грузовозам, то считаю, что автоперевозки между городами где есть крупные железнодорожные узлы или грузовые станции — должны быть в итоге полностью изничтожены за счет развития РЖД или ему подобной струтуры

    • Michail Knyazhitskiy
      Апрель 11, 13:53 Michail Knyazhitskiy

      Так тарифы РЖД заоблачные! Скорости черепашьи!

    • Liahim Vokzhurk
      Апрель 11, 14:20 Liahim Vokzhurk

      слово «РАЗВИТИЕ» Вы не видите принципиально? Ищите повода обгадить что нибудь отечественное? Хотя отечественное ли лично для Вас? Специально, что бы таким как Вы было чем заняться напишу еще одно название «Почта России» — начинайте формулировать, а я пока за попкорном сгоняю))

    • Игорь Буханов
      Апрель 11, 14:36 Игорь Буханов

      Люди пишут что Платон снижает налогооблагаемую базу

      http://ati.su/Media/Article.aspx?ID=5393&HeadingID=4

  7. Александр Чернобельский
    Апрель 11, 13:42 #7 Александр Чернобельский

    Для тех кто не в курсе и для ноющих московских товарищей. В дорогу на Сортавалу вкладывается и вложили кучу срезств. Ее делают и улучшают. Раньше это была вообще гпунтовка, сейчас осталось сделать небольшой участок.

    • Elena Kopylova
      Апрель 11, 14:22 Elena Kopylova

      В 2002 году это не была никакая грунтовка

    • Александр Чернобельский
      Апрель 11, 14:26 Александр Чернобельский

      А что было?

    • Olga Istomina
      Апрель 11, 15:06 Olga Istomina

      Было 30 км грунтовки.

    • Александр Чернобельский
      Апрель 11, 15:40 Александр Чернобельский

      А сейчас сколько?

  8. Voroninskaya Ehlmira
    Апрель 11, 14:26 #8 Voroninskaya Ehlmira

    … а то бы НАТО прошло ))

  9. Сергей Матвеев
    Апрель 11, 14:47 #9 Сергей Матвеев

    Там перед этим участком никаких знаков, ограничивающих массу транспортных средств, не присутствует? А то терзают меня смутные сомнения…

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