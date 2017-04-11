На федеральной трассе застряли фуры

Об этом Лайфу сообщил гражданский корреспондент:
— Произошло это сегодня в обед. Застряло порядка 30 машин, в том числе и грузовых, трасса «Сортавала». Я позвонил в МЧС, там обещали передать в дорожную службу, но мы и так прождали час, поэтому решили найти выход и нашли объезд в лесу, — сообщил очевидец.
amsrus.ru
А нечего ездить когда остальные бастуют
Кто у нас в Рускеалу недавно ездил. Это что за участок?
Это участок перед границей с Карелией
Был в Рускеале несколько раз в феврале. Там того участка — 6 километров. Везде стоит ограничение по массе, но этим самосвалам покеру. Сами же убили этот перегон. И я как то сомневаюсь, что эта трасса » платоновская».
Что-то нигде не было информации сколько за 2016 год «Платон» направил денежных средств на строительство (ремонт) дорог.
Примерно 10 млрд. И себе взял столько же.
Их ещё, наверное, и оштрафуют за отклонение от маршрута.
Т.е. то что в апреле на 20 тоннах не стоит ездить по грунтовке им пофиг? Ах да забыл совсем, что, судя по общению в 15 канале, 99%грузовозов считают, что езда с перевесом и притом не кислым — это вообще нормально, и их за это абсолютно незаслуженно дрючат. И ,кстати, как то во всех статьях опускают момент, а этот самый кусок после Приозерска (который еще в стадии стройки) за него в Платоне вообще то оплату требуют? или в Платоне вносят оплату только за отстроенную часть трассы? Весь этот визг с Платоном больше похож на провокацию водил таскающих грузы без оформления, страховок, уплаты налогов. Их бизнес взяли за уши и тянут из тени.
Вы и акцизы + транспортный налог оправдаете?
Транспортный налог — как самостоятельную выплату — да. То что в данный момент он и в топливе и отдельно — нет. А если хотите мое полное мнение по грузовозам, то считаю, что автоперевозки между городами где есть крупные железнодорожные узлы или грузовые станции — должны быть в итоге полностью изничтожены за счет развития РЖД или ему подобной струтуры
Так тарифы РЖД заоблачные! Скорости черепашьи!
слово «РАЗВИТИЕ» Вы не видите принципиально? Ищите повода обгадить что нибудь отечественное? Хотя отечественное ли лично для Вас? Специально, что бы таким как Вы было чем заняться напишу еще одно название «Почта России» — начинайте формулировать, а я пока за попкорном сгоняю))
Люди пишут что Платон снижает налогооблагаемую базу
http://ati.su/Media/Article.aspx?ID=5393&HeadingID=4
Для тех кто не в курсе и для ноющих московских товарищей. В дорогу на Сортавалу вкладывается и вложили кучу срезств. Ее делают и улучшают. Раньше это была вообще гпунтовка, сейчас осталось сделать небольшой участок.
В 2002 году это не была никакая грунтовка
А что было?
Было 30 км грунтовки.
А сейчас сколько?
… а то бы НАТО прошло ))
Там перед этим участком никаких знаков, ограничивающих массу транспортных средств, не присутствует? А то терзают меня смутные сомнения…
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