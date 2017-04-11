Мировая премьера нового Lexus LS 500 F Sport
42

Мировая премьера нового Lexus LS 500 F Sport
Апрель 11 08:30 2017

Вслед за дебютом пятого поколения LS в Детройте и Женеве бренд Lexus анонсирует мировую премьеру нового Lexus LS 500 F SPORT, которая состоится на предстоящем Нью-Йоркском международном автосалоне 2017 года.

Новый Lexus LS построен на удлиненной версии новой глобальной платформы Lexus для премиальных автомобилей GA-L – самой устойчивой за всю историю бренда. Данная платформа обеспечивает лучшую управляемость, плавность хода и тишину в салоне. Модели F SPORT отличаются отзывчивостью и маневренностью, что позволяет предоставить водителю захватывающий опыт вождения.

Начиная с 12 апреля новый Lexus LS 500 F SPORT 2018 модельного года будет представлен на стенде бренда в выставочном центре имени Джейкоба Джейвитса, где пройдет Нью-Йоркский международный автосалон 2017 года.


На тему:
  Article "tagged" as:
LexusLS 500 F SPORT
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новые флагманы BMW

Новые флагманы BMW 1

Подержанных машин россияне стали покупать меньше

Подержанных машин россияне стали покупать меньше 0

Обзор Volvo XC90 от А.Пикуленко

Обзор Volvo XC90 от А.Пикуленко 24

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.