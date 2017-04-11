Мировая премьера нового Lexus LS 500 F Sport 42

Вслед за дебютом пятого поколения LS в Детройте и Женеве бренд Lexus анонсирует мировую премьеру нового Lexus LS 500 F SPORT, которая состоится на предстоящем Нью-Йоркском международном автосалоне 2017 года.

Новый Lexus LS построен на удлиненной версии новой глобальной платформы Lexus для премиальных автомобилей GA-L – самой устойчивой за всю историю бренда. Данная платформа обеспечивает лучшую управляемость, плавность хода и тишину в салоне. Модели F SPORT отличаются отзывчивостью и маневренностью, что позволяет предоставить водителю захватывающий опыт вождения.

Начиная с 12 апреля новый Lexus LS 500 F SPORT 2018 модельного года будет представлен на стенде бренда в выставочном центре имени Джейкоба Джейвитса, где пройдет Нью-Йоркский международный автосалон 2017 года.



