Audi Tradition открывает сезон 2017 года 8

Подразделение Audi Tradition открывает сезон 2017 года. В этом году поклонники автомобилей смогут увидеть исторические модели на более чем 20 национальных и международных мероприятиях по всей Европе.

Самым ярким событием для всех почитателей эпохи участия Audi в ралли должно стать появление двукратного чемпиона мира Вальтера Рёрля (Walter Röhrl) за рулем своего легендарного Audi Sport quattro S1 Pikes Peak во время «Фестиваля скорости» в британском Гудвуде (Goodwood Festival of Speed), который пройдет с 29 июня по 2 июля.

Программа нового сезона открылась выставкой исторических автомобилей Techno Classica в Эссене (Essen), прошедшей с 5 по 9 апреля. Стенд Audi был представлен под девизом NSU – a new way to drive («NSU – новый путь вождения»).

Подразделение Audi Tradition представило здесь исключительно автомобили NSU, бренда-предшественника Audi. Среди них и икона стиля – NSU R0 80. Это семейство моделей вышло на рынок 50 лет назад. Audi Tradition представило два автомобиля этой серии, выпущенные в 1967 и 1977 годах. Помимо них посетители экспозиции Audi увидели NSU Prinz 30 постройки 1962 года, NSU Sport Prinz 1964 года и NSU 1000 TTS 1970 года.

Сердца поклонников раллийной истории Audi будут биться быстрее в дни «Фестиваля скорости» в Гудвуде, который пройдет с 29 июня по 2 июля. Легенда автоспорта Вальтер Рёрль, которого многие считают величайшим раллистом всех времен, вновь займет место за рулем своего Audi. Пилот, которому сейчас 70 лет, выигрывал чемпионаты мира по ралли в 1980 и 1982 годах. А также добился невероятного результата в 1987 году – установил рекорд времени за рулем Audi Sport quattro S1 в горной гонке Pikes Peak в США.

30 лет спустя за рулем того же автомобиля он выйдет на трассу «подъема на холм» на крупнейшем в мире мероприятии, посвященном истории автоспорта. Рёрль комментирует свои планы: «Я очень жду момента, когда смогу вновь сесть за руль Audi Pikes Peak. А получить возможность выступить на этом автомобиле в Гудвуде – это и вовсе особенное событие!».



