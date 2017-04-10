Volkswagen Amarok V6 3.0 TDI готов установить новый рекорд

Райнер и его команда, состоящая из двух российских журналистов, Петра Баканова и Георгия Голубева, готовы установить очередной Мировой рекорд на пикапе Amarok c новым двигателем V6. Их цель преодолеть от Дакара до Москвы менее чем за 4 дня, чтобы наглядно продемонстрировать весь потенциал нового дизельного трехлитрового двигателя в самых экстремальных условиях.
Общая протяженность экстремального автопробега составит около 8000 км и пройдет через 10 стран: Сенегал, Мавритания, Морокко, Испания, Франция, Германия, Польша, Литва, Латвия и Россия.
Райнер Цитлоу
Старт попытки установить новый Мировой рекорд состоится 22 апреля в Дакаре (Сенегал). Финиш планируется 25 апреля в Москве.
Volkswagen Amarok оснащён двигателем V6 последнего поколения с увеличенным объёмом и системой полного привода 4MOTION, одинаково комфортно чувствует себя как на городских улицах, так и в условиях бездорожья. Выносливый и надёжный: новый динамичный дизельный двигатель V6, отличается высоким крутящим моментом при низких оборотах. Максимальный крутящий момент (550 Н·м) мощного шестицилиндрового силового агрегата достигается уже при 1500 оборотах в минуту, при этом он был увеличен на 130 Н·м по сравнению с предшествующей моделью. Новый двигатель обеспечивает достаточную тягу и мощность для любых жизненных ситуаций. Силовой агрегат 3,0 л TDI объёмом 2967 см3 предлагается в трёх вариантах мощности: 163 л. с., 204 л. с. или 224 л. с.
В России двигатель V6 будет представлен в самой мощной версии — 165 Квт (224 л. с.). Кроме впечатляющего разгона до 100 км за 7,9 с (максимальная скорость до 193 км/ч), эта версия мотора отличается наличием режима «overboost», что кратковременно увеличивает мощность V6 до 244 лс, а момент – до 590 Н/м. Amarok с двигателем V6 можно заказать уже сегодня, а в дилерские центры «заряженные» пикапы поступят уже в мае 2017 года.
«Я хорошо знаком с выдающимися качествами и выносливостью пикапа Amarok. Поэтому не сомневаюсь, что Volkswagen Amarok с новым двигателем V6 позволит нам установить новый Мировой рекорд, проехав из Дакара в Москву менее чем за 4 дня»
– отметил Райнер Цитлоу.
В рамках каждого своего Мирового рекорда Райнер Цитлоу поддерживает SOS Children Village в Дакаре (Сенегал). Автопробег Dakar2Moscow не станет исключением: Райнер и его команда так же посетят SOS Children Village, чтобы передать от его имени пожертвование размером 1.500 евро, что примерно составит 20 евроцентов за каждый пройденный километр маршрута.
amsrus.ru
рекорд ценовой?)
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