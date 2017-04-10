Тест-драйв Suzuki там «где Макар ждет вас с телятами» 804

«А не прикупить ли мне Suzuki», — сказал как-то Сан Саныч Пикуленко, когда мы с ним шли по Люберецкому авторынку. Он пристально посмотрел на Samurai с мягким верхом, потом мы очень долго ходили вокруг маленького, очаровательного Swift.

В результате мы купили себе по Suzuki Alto, но несколько позже и уже под названием Daewoo Matiz. Он сделан как раз на платформе Alto. В связи с чем не только ладненький, но и классненький автомобиль, потому что в основе его лежит маленькая, хорошенькая, аккуратненькая Suzuki.

Сегодня разговор пойдет о модели Suzuki SX4. На сегодняшний день на нашем рынке она могла бы принять участие в разборке за кошельки покупателей наравне с Creta, которая сделана в ответ на Duster, который сделан в ответ на Nissan Qashqai, который сделан в ответ на Suzuki SX4 первого поколения, его предшественника Liana и преемницу Baleno (была такая полноприводная модель в 1995 году), оспорившая лавровую веточку у Impreza.

Все вместе эти машины стали ответом на Toyota RAV4 образца 1994 года, которую Toyota сделала в ответ на Suzuki Vitara, она же Escudo 1988 года. Куда ни глянь, но круг замкнулся.

В глазах человечества основоположником гуманного полного привода в легком классе, при этом имеющего внедорожный потенциал, была фирма Suzuki, полностью упустившая рыночные перспективы. Теперь она догоняет, как и Subaru, которая стартовала в 1989 году с Legacy, отведала лавров, а теперь где Subaru? Бежит тихонечко, пыхтит на своем оппозите и никаких серьезных перспектив уже не испытывает.

Нынешний Suzuki SX4 подкрался совершенно незаметно, у него уже рестайлинг. Оказывается, это второй новый SX4, до него 3 года был еще один совершенно новый SX4, но с иным выражением лица. Теперь опять новый, который трудно угадать, потому что никто не заметил, что на наш рынок новый SX4 уже приходил. Всем лишь показалось, что не стало старого. Делся он куда-то…

Была довольно любопытная по дизайну машинка, кстати, Джуджаро делал, она исчезла и то, что влилось в наш поток, во-первых, гомеопатической дозой своей в принципе не могло повлиять никак на наш рынок. Во-вторых, японцы, конечно, мастера, делающие по невзрачности машины совершенно эталонные.

Бывает, заходишь в Японии в японский ресторан, количество живых людей там не всегда возможно посчитать, не отсвечивают, умеют, ниндзя все-таки. Ты суслика видишь? А он есть. Ты Suzuki SX4 видишь в потоке? А он есть.

Когда эта машина только появилась в первом поколении на нашем рынке, она была заявлена, как кроссовер. Некие сомнения по этому поводу были, поэтому в рекламе использовали шикарный слоган: «На все SX4 стороны». И я это не забыл. Поэтому взял нынешнюю машину и поехал на ней на все четыре стороны, а именно в разведку нового маршрута.

Я вам постоянно рассказываю, что у нас есть марш-броски выходного дня. В этот раз проект «Знать» в районе Твери разведывал маршрут. У них головной машиной идет «Серый волк» — Toyota Land Croiser 79 то ли 1812 года, то ли 1921, причем с заводской механической лебедкой на потрясающих колесах, без дополнительной спецподготовки. Ведь что этому автомобилю с дизелем и здоровенными «лаптями» еще нужно, кроме русских просторов и непроходимых болот?

Когда мы договаривались о поездке, у людей, конечно, были сомнения, потому как Suzuki SX4, понятно, что большой японский внедорожник, но как бы он не стал обузой.

Точка рандеву — 118 километр трассы Москва-Ленинград.

Я еду, на обочине стоит бомжик и держит какую-то тряпочку, на ней написано: «Санкт-Петербург». Я останавливаюсь, говорю:

«Я вас подвести до Питера не могу, но 118 километр на удалении от Москвы гарантирую».

Мы поехали.

Очень приятный парень оказался, Макс Глебов — репер из Санкт-Петербурга. Вникнув в ситуацию, куда он попал и кто я такой, он сказал:

– Нафиг этот Питер, можно я с вами поеду в лес? – Имей ввиду, Макс, мы утонем. Там лед и много неизведанного. – Да, ладно, поехали.

Еще у нас было интересное несовпадение по плей-листу, потому что реп для меня музыка несколько сложная. Но когда в его плей-листе нашелся Людовико Эйнауди, нам обоим стало интересно. А когда уже глубоко в лесу обнаружили Metallica в моем плей-листе, он сказал: «Дай мне 3 часа, я ее сыграю».

И вот, мы примчались на точку рандеву. Стоит «Серый волк», они посмотрели на нас:

– Просвет-то у тебя есть? — Ну, да. — А привод полный? — Ага — Хорошо, поехали.

Мы выезжаем на лед Волги, там рыбаки тусуются. А там, где только лед, у меня моментально возникает один и тот же сценарий: покрутить вольты и пируэты. В высшей школе верховой езды пируэт — это разворот на заду, когда ты лошадь крутишь обратным ходом. А вольт — это очень похоже, но уже вперед.

Система стабилизации в отключенном состоянии позволяет подобные вещи делать и, что приятно, ничего не перегревается. Я включил на селекторе трансмиссии режим «Снег и грязь», заблокировал муфту, полный привод там на самом деле постоянный, отключил систему стабилизации, пожалуйста: хочешь управляемый занос, хочешь плугом, хочешь задом, вольтом, пируэтом, полупируэтом. Машина это позволяет.

Слегка запахло жареным, но не трансмиссией… Это был намек на то, что лед тонкий — он похрустывал. Кстати, Макс оказался не только носителем хорошего плей-листа, но и очень хорошим фотографом. Часть удачных фотографий — его (авторские права подарены в счет оплаты поездки)))))

Когда мы выехали в очередной раз на хрустящий лед, он, посмотрев на ситуацию и осознав, что мы можем утонуть, спросил:

– А делать-то чего? – Когда машина будет погружаться, не жди открывания двери, вылезай через окно.

Окно он открыл заранее. Продолжая фотографировать.

Тверская территория совершенно необитаемая. После того, как оттуда выбили немцев, там были все-таки серьезные бои, по сию пору валяются наши сбитые самолеты. Одна из точек маршрута наш ДБ-3. Он лежит на болотах, летом туда пройти невозможно. Зимой мы туда проехали.

Suzuki SX4 позволяет ехать по льду, по насту, по рыхлому снегу до тех пор, пока дорожный просвет не сыграет свою функцию ограничителя. Японцы и московское представительство, когда узнало об этом вояже, перепугались, потому что они-то уже давно не позиционируют машину, как кроссовер. А я еще точкой отсчета имею ввиду первую модель, которую они заявляли, как таковую.

Подтверждаю, это кроссовер. Эта маленькая, интересненькая машинка с удобным салоном, в котором даже я не бьюсь башкой о потолок, является полноценным кроссовером.

На нем можно ехать туда, где Макар ждет вас с телятами. Там, куда Макар не гонял телят, лучше ехать на «Сером волке».

Туда, куда обычно люди ездят на Ниве, где до недавнего времени они скакали на других машинах, которые им казались внедорожниками, кроссоверная суть этого автомобиля реализуется прекрасно.

Риска, что машина подведет, потихонечку становилось все меньше и меньше, а снег все глубже и глубже. Когда мы уже со льда впрыгнули в лес, тут мы наконец-то и закопались. Причем вывесились мы по пузу, потому что, естественно, сама машина с неплохой артикуляцией подвески боролась до последнего. Перед этим она прекрасно справлялась, блокируя электронным разумом то колесо, которое пыталось вывеситься и буксануть. В общем-то мы отлично шли весь световой день, ни разу не снизив темп движения головной машины.

Но вот когда мы попали в створ леса — а переметы там были совершенно чудовищные – мы сели. Но «Серый волк» проехал 100 метров и тоже сел, даже для Land Cruiser такой грунт оказался очень тяжелым испытанием.

Я предложил не откапывать машины. Пока световой день угасал мы успевали дойти оставшиеся метров четыреста и рассмотреть место посадки бомбардировщика.

Вокруг него даже есть некоторые знаки уважения. Понятно, что самолет сел на вынужденную, это была не авария, он не разлетелся вдребезги от взрыва. То, что от него осталось, все изрешетено в мелкую дырку, это свидетельствует не только о вандализме потомков, но и об ожесточенных боях. Достоверно установлено, что экипаж остался жив и своими двоими покинул место вынужденной посадки, возможно, что еще даже воевал.

От потомков — знак благодарности и даже красная звезда на маскировочной сетке натянута между деревьями. Территория необитаемая, поэтому улучшить или ухудшить это памятное место не получится, за исключением тех подвигов наших предшественников, кто сдал часть фюзеляжа в цветмет.

Недалеко лежит еще один наш сбитый самолет, но к нему уже маршрут требовал четкой ориентировки , а свет в лесу выключили стало катастрофически темно.

После этого была эпопея по откапыванию SX4. У него сзади есть буксирная проушина и в передний бампер вворачивается мощный такелажный крючище, за который машину можно дернуть. А под бампером прячется еще два, приваренных к раме, таких же такелажных крюка, про которые есть пара слов в инструкции.

Это к разговору о пользе ее прочтения после того, как ты уже машину продал или сдал обратно в пресс-парк.

Итого, спереди три точки для того, чтобы ее тянуть, сзади — одна. Поскольку мы стояли в створе, нужно было машину отодвинуть назад, против хода. Это довольно сложно, поэтому «Серый волк» кинул своей механической лебедкой очень длинную веревку через пол леса. Через систему блоков и деревья, чтобы не повредить природе, протянули трос и дергали машину в обратную сторону.

Но, часть таёжного кустарника мы все же выкосили. Зимняя резина Yokohama Ice Guard — это летние тапочки. Из-за них машина вообще не попадает в колею, даже при самом скромном уклоне ее сносит с сугроб. И чтобы при следующих такелажных работах как-то машину заправить в колею, как раз Макс Глебов очень хорошо работал буйком, за который не заплывать. Он толкал ее руками, машина легкая, особенно если заднюю часть ее толкаешь, и непринужденно вправляется в колею силами одного питерского рэпера. Немножко покосив тайгу, мы выбрались обратно и принялись откапывать «Серого волка». Откопали.

Удивительно, но когда люди эту безлюдную местность в Тверской области называют тундрой, это не ирония. Здесь в тверских болотах самая настоящая тундра, что подтверждается флорой и фауной. Когда мне на капот сел тундровый воробей белого цвета, а я не дальтоник, я тихо удивился и сказал ему: «Привет». Он на меня посмотрел внимательно и улетел.

Она, действительно, тундра. И в смысле природы и в параметрах цивилизации. До Москвы 100 километров. Но территория разгромлена. Все уничтожено. И покинуто все, что только можно. Безлюдье…

В деревнях стоят дома, как в мультфильме «Простоквашино»: приходите, живите, кто хочет. Я зашел в один из домов. Там мебель осталась, даже под толстым слоем грязи тряпки сушатся на веревке, фотография хозяина выцветшая. Жизнь закончилась, а дом по сию пору стоит. Не разграбленный. Грабить некому. Просто брошенный.

Через эти брошенные деревни мы ехали в две машины. Жизнь теплится, но ко многим населенным пунктам даже не подведено электричество. Наверно, рыбалка хорошая, грибы и ягоды.

Если пробраться сюда по зиме, встретить весну, получится отлично провести лето. А следующей зимой тебя оттуда спасательная экспедиция заберет.

На Suzuki SX4 очень радовал двигатель, новый моторчик 1.4 Booster Jet мощностью 140 лошадиных сил, который они придумали только-только с турбинкой. У него практически нет впускного коллектора, турбина прямо в двигатель. Мотор хорош тем, что он и понизу тянет, и поверху.

Поскольку на предыдущей машине были вариаторы, которые не понравились ни клиентам, ни самой фирме Suzuki, теперь используется 6-ступенчатый Aisin. Все встало на свои места.

Единственная неприятность: работа селектора трансмиссии. Его явно подсмотрели у Nissan. Когда на ощупь пытаешься переключить — в приборы смотреть некогда — переводишь рычаг в крайнее положение, думаешь, что это «Drive», но машина орет и никуда не едет, потому что вместо него это «Manual», т.е. первая фиксированная передача. Поэтому алгоритм такой: рычаг двигаешь до упора, а потом отщелкиваешь одно движение назад.

Пересчитать передачи и положения селектора не получится. Особенно, когда ты в лесу пытаешься в раскачку это сделать. Хотя когда ты в лесу, то крайняя позиция первой фиксированной передачи, все-таки не так уж и бесполезна. А попробуй найти здесь «Reverse»… тоже нужно отщелкивать, отсчитывать, а дисплейчик очень маленький.

В общем, это весьма странная эргономическая особенность, которая повторяется на многих японцах, по-моему она требует некоторого переосмысления.

В лесу мы сидели недолго, выехали обратно через болото, топи и камыши замерзшие. И обнаружили группу лыжников. Изумили их. Еще раз посетили тундру, а потом ушли по следу Трэкола — в данном случае это была самодельная штуковина на шинах низкого давления. И стало ясно, что дальше мы не пройдем.

Если «Серый волк» своим бампером может тайгу крушить совершенно спокойно, то на SX4 этот трюк не пройдет. И тут очень пригодился отработанный на льду Волги пируэт на заду. На коротком участке, метров пять, я дал по газам, резко руль вправо, задом уперся в снежный отвал и продолжая газовать машину на месте развернул вокруг задней оси. Ширины проезжей части в этом лесу и длины машины как раз хватило.

Никакой другой автомобиль, тем более внедорожник, вы так на месте не развернете — вокруг заднего левого колеса. А SX4 успешно развернулся — путь свободен. Но обратно-то выезд в поле, а ночевать в поле — это неправильно, мягко говоря дует. Поэтому мы легли в машине спать.

Бензиновый двигатель Booster Jet интересен тем, что он бензин не потребляет вообще, он его либо экономит, либо обратно сливает в бак. Я заправился с утра, выехав из Москвы, весь день ехал по лесу на заблокированной трансмиссии, переночевал с включенным мотором в лесу. Когда я обратно выбрался к цивилизации, у меня была половина бака.

Несмотря на компьютер, который показывал 9 литров, я их не обнаружил, у меня было ощущение, что у него гомеопатическая доза: около половины стакана бензина в сутки.

Все-таки японцы, которые сейчас помалкивают о кроссоверной сути SX4, конечно, не правы. Зря стесняются. Это действительно кроссовер.

У него абсолютно невзрачная внешность, удобный салон, двухэтажный багажник, в котором полка и ее можно поднять, а под ней еще одна ниша и под ней уже лежит докатка. Геометрия салона такова, что сзади я, при своем маленьком росте 1.82 метра, помещаюсь даже не касаясь папахой потолка.

Если не считать изумительных мультимедийных решений, когда непонятно, как увеличить громкость, хотя на руле есть резервные кнопки, а вот на тач-панели невозможно. Навигатор привычно не работает. Он старательно что-то показывает, но продиктовать ему свою волю и добиться искомого адреса или точки не получится, даже если вы прочитали инструкцию.

Сейчас с машиной случился рестайлинг. У SX4 изменилось выражение лица.

Ей на морду привернули зверский оскал решетки от гриля. Знаете почему? Потому что машине надоело, что ее считают детской игрушкой. Она настоящий, серьезный кроссовер.



