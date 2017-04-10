Ford Kuga впервые стал самой популярной моделью Ford в России

Старт продаж новой модели состоялся в декабре прошлого года. Взвешенная стратегия комплектаций с привлекательной входной версией Trend, в которой клиент сразу получает зарекомендовавший себя атмосферный бензиновый двигатель 2,5 л в паре с автоматической коробкой передач, позволила укрепить позиции смарт-кроссовера в текущем году. В пользу данного двигателя проголосовало 56% покупателей модели в первом квартале 2017 года. С учетом всех действующих маркетинговых программ, начальная цена нового Ford Kuga составляет – 1 294 000 рублей.
Ford Sollers производит в России широкую линейку SUV: от компактного кроссовера Ford EcoSport до полноразмерного Ford Explorer. Несмотря на то, что сегмент среднеразмерных кроссоверов остается конкурентным, Ford Kuga демонстрирует рост объема продаж от месяца к месяцу. Появление на рынке нового Ford Kuga, а также взвешенная ценовая политика, позволили реализовать в марте 2017 года на 21% больше автомобилей, чем в предыдущем месяце.
Ford Sollers предоставляет покупателям нового смарт-кроссовера Ford Kuga уникальную возможность приобрести автомобиль на условиях программы Ford Options, в рамках которой клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж – от 9 400 руб./месяц.
А для тех клиентов, которые уже воспользовались программой Ford Credit, доступно особое предложение по обновлению автомобиля по программе Ford Options для повторных клиентов со сниженной процентной ставкой и другими привилегиями.
amsrus.ru
Сергей, будет ли тест-драйв новой Куги на Эхе?
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