Ford Kuga впервые стал самой популярной моделью Ford в России 177

Ford Sollers сообщает о том, что кроссовер Ford Kuga стал самой продаваемой моделью бренда за первый квартал 2017 года, с результатом в 2 318 автомобилей.

Старт продаж новой модели состоялся в декабре прошлого года. Взвешенная стратегия комплектаций с привлекательной входной версией Trend, в которой клиент сразу получает зарекомендовавший себя атмосферный бензиновый двигатель 2,5 л в паре с автоматической коробкой передач, позволила укрепить позиции смарт-кроссовера в текущем году. В пользу данного двигателя проголосовало 56% покупателей модели в первом квартале 2017 года. С учетом всех действующих маркетинговых программ, начальная цена нового Ford Kuga составляет – 1 294 000 рублей.

Ford Sollers производит в России широкую линейку SUV: от компактного кроссовера Ford EcoSport до полноразмерного Ford Explorer. Несмотря на то, что сегмент среднеразмерных кроссоверов остается конкурентным, Ford Kuga демонстрирует рост объема продаж от месяца к месяцу. Появление на рынке нового Ford Kuga, а также взвешенная ценовая политика, позволили реализовать в марте 2017 года на 21% больше автомобилей, чем в предыдущем месяце.

Ford Sollers предоставляет покупателям нового смарт-кроссовера Ford Kuga уникальную возможность приобрести автомобиль на условиях программы Ford Options, в рамках которой клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж – от 9 400 руб./месяц.

А для тех клиентов, которые уже воспользовались программой Ford Credit, доступно особое предложение по обновлению автомобиля по программе Ford Options для повторных клиентов со сниженной процентной ставкой и другими привилегиями.



