Старт продаж спортивной версии Audi Q3 41

Популярный компактный кроссовер Audi Q3 стал еще более привлекательным и запоминающимся благодаря новому дизайн-пакету S line competition, который доступен к заказу с линией Sport.

Дизайн передней части основан на решениях, использованных в новом пакете внешней отделки S line. Задний спойлер окрашен в черный глянцевый цвет и направляющие для багажника на крыше – в контрастный черный. Накладка на кромку багажного отделения изготовлена из стали, что не только создает яркий акцент, но и защищает кузов от повреждений. Еще одна особенность спортивной версии S line competition – это окрашенные в черный глянцевый цвет корпуса внешних зеркал.

Кроме того, для спортивной версии доступен и черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive, который включает в себя, помимо прочего, шильдики S line на кузове автомобиля.

Динамичный характер Audi Q3 S line competition подчеркивает и отделка интерьера. Спортивные сиденья с электроприводом регулировки поясничной опоры имеют комбинированную отделку из черной кожи и ткани, их центральную секцию украшает тисненый логотип S line. В качестве опции предлагаются обивка сидений из высококачественной кожи Feinnappa и комбинированная отделка кожей/материалом Alcantara.

Блестящие декоративные вставки, покрытые черным рояльным лаком Piano black, накладки на пороги с надписью S line и рычаг переключения передач из алюминия Audi exclusive делают интерьер кроссовера Audi Q3 еще более спортивным и одновременно элегантным. Динамики салону добавляет и многофункциональный спортивный кожаный руль дизайна «3 спицы» со скошенным нижним сегментом.

Спортивный пакет S line competition доступен для автомобилей в исполнении Sport. Стоимость Audi Q3 1.4 TFSI с линией Sport и пакетом S line competition – от 2 281 000 рублей.

Audi Q3 2.0TFSI 180 л. с. S tronic quattro Sport line с дизайн-пакетом S line competition с окраской кузова «металлик» предлагается клиентам по привлекательной цене – 2 294 000 рублей.



