Новый кроссовер Hyundai Kona

Выпуск KONA станет первым смелым шагом Hyundai Motor в сегменте SUV-B и приведет к дальнейшему расширению линейки кроссоверов компании. KONA продолжает традицию Hyundai именовать кроссоверы названиями знаменитых туристических мест (например, Creta, Santa Fe, Tucson) и воплощает многие атрибуты образа жизни замечательного округа Кона на Большом острове Гавайи.
Гавайи высоко ценятся путешественниками как место, где доступны многие щекочущие нервы развлечения, включая сёрфинг, водные лыжи и дайвинг, а также другие виды экстремального спорта. Этот энергичный образ острова отражается в инновационном, практичном и крайне функциональном дизайне нового стильного кроссовера Hyundai.
KONA отличается прекрасными ездовыми характеристиками и нацелен на определение новых стандартов в сегменте компактных кроссоверов. KONA предлагает лучший в классе вместительный салон и инновационные дизайнерские решения, раскрывающие облик кроссоверов бренда следующего поколения.
Добавив KONA в текущую линейку кроссоверов, в которую уже входят Creta, Tucson, Santa Fe, Hyundai Motor продолжает выполнять обещание разрабатывать модели с ярким и энергичным дизайном, высоким качеством отделки и вместительным салоном. Hyundai Motor рассматривает эти характеристики как основные конкурентные преимущества на этом все более популярном рынке.
Название округа Кона, расположенного на западном берегу Большого острова Гавайи, восходит к древнему гавайскому языку. Помимо идеального места для занятий экстремальными видами спорта, район Кона широко известен премиальным сортом кофе, который считается одним из лучших в мире.
amsrus.ru
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