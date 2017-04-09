Новый кроссовер Hyundai Kona 611

Новый компактный кроссовер, выпущенный компанией Hyundai Motor, будет называться KONA, по имени берегового округа на Гавайах. KONA — это знаменитый регион для искателей приключений со всего мира, воплощающий отважный дух новейшего кроссовера Hyundai Motor, который появится на рынке летом 2017 года.

Выпуск KONA станет первым смелым шагом Hyundai Motor в сегменте SUV-B и приведет к дальнейшему расширению линейки кроссоверов компании. KONA продолжает традицию Hyundai именовать кроссоверы названиями знаменитых туристических мест (например, Creta, Santa Fe, Tucson) и воплощает многие атрибуты образа жизни замечательного округа Кона на Большом острове Гавайи.

Гавайи высоко ценятся путешественниками как место, где доступны многие щекочущие нервы развлечения, включая сёрфинг, водные лыжи и дайвинг, а также другие виды экстремального спорта. Этот энергичный образ острова отражается в инновационном, практичном и крайне функциональном дизайне нового стильного кроссовера Hyundai.

KONA отличается прекрасными ездовыми характеристиками и нацелен на определение новых стандартов в сегменте компактных кроссоверов. KONA предлагает лучший в классе вместительный салон и инновационные дизайнерские решения, раскрывающие облик кроссоверов бренда следующего поколения.

Добавив KONA в текущую линейку кроссоверов, в которую уже входят Creta, Tucson, Santa Fe, Hyundai Motor продолжает выполнять обещание разрабатывать модели с ярким и энергичным дизайном, высоким качеством отделки и вместительным салоном. Hyundai Motor рассматривает эти характеристики как основные конкурентные преимущества на этом все более популярном рынке.

Название округа Кона, расположенного на западном берегу Большого острова Гавайи, восходит к древнему гавайскому языку. Помимо идеального места для занятий экстремальными видами спорта, район Кона широко известен премиальным сортом кофе, который считается одним из лучших в мире.



