Мнение о Lifan X50 421

Ки д тайцы – это наше всё! Субъективное мнение о тест-драйве Lifan X50!

Прежде чем это написать, я решил подойти к самому себе очень критично! Я посмотрел на свои кроссовки – они сделаны в Китае и мне они очень нравятся. Посмотрел на свой телефон – полноценный Китаец (это Xiaomi) и к нему у меня претензий тоже нет, есть придирки). Кстати, все фотографии сняты именно на этот китайский телефон, и получилось вполне сносно. Затем был монитор, который также собран в Китае и меня в целом устраивает! Нет, я не могу просто так придираться к Китайской продукции – она везде, это прочно вошло в нашу жизнь и отрицать это глупо. После этих раздумий я согласился сам с собой, что все, что будет написано дальше – это непредвзятая позиция!

Итак, волей случая, я пять дней катался на автомобиле Lifan X50! Тест-драйв, так сказать. Нет, я не собирался приобретать этот автомобиль, мне его любезно выдали в качестве подменного, за что дилеру – большое человеческое спасибо!

Внешний вид автомобиля – на четверочку, ничего особенного, современные линии, частично светодиодные фонари, повторители поворота в зеркалах заднего вида. Спереди машина более индивидуальна – я сравнения не нашел, а вот сзади вполне можно спутать и с европейцем, и с корейцем.

Багажник не гигантский, но для небольшого городского автомобиля вполне достаточно. Запаска полноразмерная (молодцы!) внутри, под декоративной полкой – я так понимаю, что это современная тенденция – вполне гуманно, не придется ползать под машиной в грязи в случае чего.

Однако сама декоративная полка выполнена весьма странно – я таких раньше не встречал: сама она не массивная и откровенно прогибается под тяжестью, а ее упорами являются два пенопластовых блока по краям, слева и справа. Со временем эти упоры-блоки обязательно промнутся и крышка будет закрываться криво и не плотно. Не додумали видать чего-то.

Багажное отделение укомплектовано самоскручивающейся шторкой – это заявка на успех! Однако закрыть ее у вас не получится ни с первого, ни со второго раза – пазы в которые вставляются стопоры – чересчур узкие и маленькие, поэтому шторку приходится закрывать двумя руками: одной держать шторку, а второй помогать упорам попасть в пазы! Та еще тренировка.

Диски – литые, R15. Датчиков контроля давления мной не обнаружено, поэтому утверждать ничего не берусь. Колесные арки оформлены так, как будто установлены пластиковые подкрылки, но мне показалось, что самих подкрылков нет. Видимо, шутка такая, или игра – угадай: есть подкрылки или нет!

Сзади установлен парктроник, а вот камеры заднего вида нет – очень жаль.

Подкапотное пространство – вполне стандартно. Не сказать, что абсолютно логично, но ведь подразумевается, что вы туда залезаете только, чтобы залить омывающую жидкость – стало быть — без разницы.

Даже кожух есть!

Аккумулятор Varta – звучит достойно) 60 ампер часов – тоже вполне.

А вот, что поразило – это обработка стыковочных мест и болтовых соединений!

Признаюсь, со времен жигулей такого не видел!

Двигатель с изменяемыми фазами газораспределения! Ммммм!

Для продвинутых российских пользователей много рекомендательных напоминаний:

Иногда, правда, на Китайском)

На крыше есть рейлинги!

Ну что, внешний вид в целом принимается, разве, что может за исключением правой задней двери, которая, похоже, имеет специальные технологические щели для дополнительной вентиляции! В сильный ливень не попадал, но есть опасение, что может вода через эту «вентиляцию» попасть внутрь.

Полезли во внутрь!

Ключ – современный, три кнопки: открыть, закрыть и дистанционное отпирание багажника!

Дверь открывается широко и в целом, занять капитанский мостик трудностей нет, хотя проникновение внутрь мне напомнило мои первые жигули – пятерку – для рослого человека не вполне комфортно. Двери не тяжелые, поэтому захлопывать надо с усилием и не всегда получается с первого раза.

Если обратите внимание на водительское кресло, то на пластиковой подложке зеленая кнопка – это обогрев сиденья, найти и разобраться задача не очевидная – это просто надо знать.

Регулировки механические, есть регулировка по высоте.

Если я правильно понял, то у меня была пред-максимальная комплектация – коробка автомат, точнее вариатор…чтоб его! Электрические стеклоподъемники – все четыре, и электрическая регулировка внешних зеркал заднего вида.

Еще в каком-то варианте возможен люк и мультимедиа с большим экраном.

А руль регулируется только по углу наклона.

Салон – а-ля кожаный и с перфорацией – это конкретная заявка на классность!

Если вы забыли выключить свет или у вас не получилось с первого раза закрыть дверь, машина услужливо вам об этом напомнит световым и звуковым сигналом.

Есть различные нычки:

Есть центральный подлокотник, он хоть и маленький, но глубокий и туда вполне себе помещается пол-литровая бутылка и при этом он нормально закрывается.

Бензобак открывается кнопкой изнутри! Это почти победа! Нет, он не электрический, а управляет тросиком, как когда-то давно встречал в автомобилях марки Пежо (Peugeot), но это удобно!

Есть магнитола – ничего необычного, самая обыкновенная с весьма посредственным звуком. Дисплей малюсенький и, ничего кроме данных радиоканала не показывает. Есть CD, но я его не пробовал. Есть USB вход, он же зарядка. Производитель утверждает, что магнитола должна подтягивать телефон и с ним дружить. У меня сконнектить телефон и магнитолу не получилось, ну никак, даже настроек таких не нашел. Флешки у меня с собой не было, поэтому проверить читает ли MP3 не мог. Ну, что делать, мой косяк – готов предположить, что читает – так и запишем)

Ручник – ручной, простите за тавтологию. Присутствует кнопка отключения ESP – круто.

Декоративные накладки — под карбон.

Весь пластик по кругу – очень дешевый и жесткий. Сам тонкий и изнутри ничем не оклеен, одним словом – погремушка.

Сзади, тоже все более-менее.

Два взрослых человека поместятся вполне комфортно, но при желании и три тоже могут запихнуться.

Что интересно, так это расстояние до передних сидений – его много. Я, обладая ростом 183 см, сел сам за собой и…не уперся в переднее сидение, которое было отодвинуто по максимуму – это зачет!

Правда, залезая на заднее сиденье я стукнулся головой о верхнюю перегородку. И каждый раз, когда пытался залезть, зная, что проем низкий, каждый раз бился. Видимо, задний ряд сделан только для детей или…китайцев.

Карманы в спинках передних сидений – это никогда не бывает лишним.

Место под бутылку в задних дверях и динамик. Фирменные коврики.

Чтобы картина была совсем полной, надо упомянуть, что есть какое-то число подушек безопасности:

Сколько их всего, подсчитать не получилось, производитель говорит – 6.

Так же есть указатель температуры воздуха за бортом и климатическая установка в виде кондиционера.

Присутствует гидроусилитель, но назвать его работу комфортной язык не поворачивается — он совершенно не информативный. Он просто есть, и все!

Вооот!

По-хорошему, мне бы на этом и закончить свой обзор. Знаете, это как раньше машины в салонах покупали, когда тест-драйвов не было. Пришел, увидел, посидел…да и купил, а что дальше – это уже никого не волнует. Вот и я, если бы на машине не поездил, мог и дальше пребывать в ощущении, что у Lifan-а все нормально.

Но ведь я поездил!? И достаточно долго – полных четыре дня и наездил 176 километров. Мне кажется, это вполне достаточно, чтобы мнение стало не только не поверхностным, но и глубоким.

Итак, первые несколько сот метров – полет нормальный – пробка.

С места машина стартует вполне себе резво.

Выруливаю на дорогу, где движение более-менее и… полное ощущение, что продолжаю ехать в пробке! Ерунда какая-то! Стартуя со светофора, автомобиль резво набирает скорость в 30-40 км/час…и все! То есть он едет, но скорость остается такой же и на педаль газа – ноль реакции.

Нет, тут не было стыда за возможность казаться лохом на дороге, когда тебе клаксонит даже троллейбус, было другое ощущение – я чего-то не понимаю! При этом, я водитель с 30-летним стажем (будет в этом году).

Я попробовал спорт-режим (он тоже есть) – ничего не изменилось. Может чуть-чуть резвее машина набирала первые 30-40 км, а дальше все та же история. Однако, когда ехал с горы, то машина набирала чуть больше – до 60 и, потом, держала эту скорость. И так до следующего светофора или пробки.

Поскольку беда не приходит одна, я столкнулся сразу же со второй проблемой: учитывая, что я был самым тормозным на дороге, мне нужно было смотреть в оба, по сторонам. И оказалось, что в заднее стекло – не видно ровным счетом ничего! Оно само по себе очень маленькое, около половины обзора еще закрывают подголовники, а центральная часть имеет сужение в месте крепления щетки стеклоочистителя.

Учитывая его высоту, вы легко можете представить себе ту часть, которая расчищается дворником – в дождь или слякоть – это бойница от танка!

В процессе поездки, учитывая, что я уже никуда не торопился, я попытался сделать атмосферу поездки более комфортной и настроить кондиционер.

Да, не тут-то было! Последний раз подобную машинку я видел лет двадцать назад. Смотрите: посередине кнопка включения кондиционера — это понятно, а на самой крутилке два кольца – малое — управление потоком воздуха и второе, большое – управление температурой. Кольцо потока воздуха не имеет каких-то специальных меток, поэтому уровень вентиляции необходимо подбирать на слух. Зато колесо управления температурой (посмотрите на картинку) имеет целых 8(!) рисок и разобраться по какой надо смотреть температуру – не представляется возможным в принципе! Разумеется, нигде нет никаких указателей температуры – все на глаз и слух. Вспоминайте советские жигули, там точно такая же фигня была!

Но это не все. Застряв в очередной пробке, неудачно, за газелью, понял, что сейчас задохнусь, так как воздух поступает совершенно не фильтрованный прямо в салон. Включил внутреннюю циркуляцию воздуха… В этот момент мне предстояло решить, что лучше – газовая камера или петля на шее? С одной стороны, внутренняя циркуляция, как бы, есть… но поскольку системы фильтрации нет, то тот воздух, который только что заполнил салон из-под газели, просто-напросто гоняется по кругу! Каково же решение, спросите вы? Простое – остановиться с аварийкой, отпустить с богом газель и пропустить пару машин вперед! Иначе – смерть, жуткая и мучительная.

Но и это тоже оказалось не все! Дело в том, что при беглом осмотре и быстром тест-драйве в салоне как-то не заметно, но посадка в этом автомобиле – кривая. Это становится заметно при длительной езде по пробкам – конкретно мой случай). Создается ощущение, что руль слегка изогнут по горизонтали влево. Чуть-чуть, но изогнут из-за этого создается ощущение, что в одну сторону руль крутится охотнее, чем в другую. А может это не ощущения?

Вот так, печально, с перегазовками, я доехал до своего пункта назначения и после еще долго-долго добирался до дома. Настроение было на нуле и только одна мысль успокаивала – видимо это испытания, посланные свыше, а значит надо терпеть. А терпеть было чего! Дело в том, что седушка у этого чудо-мобиля имеет очень плотный и немного задранный к верху край. При длительной езде он (это край) начинает давить на внутренние части ног и ощущения сильно дискомфортные, если не сказать болезненные.

На следующий день я с самого утра я «проклинал тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса…», но меня ждал сюрприз.

Я сел за руль и, о чудо, машина поехала, как родная! То есть – нормально набирала скорость, нормально сбрасывала, ну, нормально. Конечно, с системой кондиционирования и вентиляции чуда не произошло, но я потихонечку крутил колесики и подбирал подходящий вариант, который, к слову, к концу дня таки подобрал.

Так, почти комфортно, я доехал до места назначения, и через некоторое время собрался дальше. Но машина отказывалась ехать!

Нет, она завелась, и даже поехала, но только на первой, ну или может на второй передаче:

Внимательно смотрим на скорость и обороты! Полный пиндык! Я переходил в парковочный режим и обратно, в спортивный и обратно – ничего. Не едет!

Нет, ну понятно, что это вариатор. Понятно, что в первом случае у него передачи проскакивали сразу до пятой, поэтому машина не ехала, а в этом случае коробка застряла на первой или второй. Но друзья мои, эта машина проехала всего 280 километров и из них 176 – я! Да уж.

Ну если кого интересует – я остановился, полностью выключил и закрыл машину, десять минут перекурил, потом сел и…поехал нормально! Так было до следующей долгой остановки, после которой вариатор вернулся в режим «сразу на пятой передаче» и она (машина) опять не ехала, но уже по-другому!

На следующий день все повторилось точь-в-точь. Сначала все нормально, потом после остановки – один экстремальный режим, после следующей остановки – другой экстремальный режим.

Одним словом – накатался досыта!

Рассказ был бы не полным, если бы я не посмотрел расход топлива. Производитель заявляет о 6,5 литрах на вариаторе… Возможно, но мое мнение несколько иное:

Конечно, вполне возможно, что это «косяк» одного конкретного образца, а все остальные автомобили – это нечто совсем иное. Но что-то мне подсказывает, что тестовый автомобиль подбирается более тщательно, ведь клиенту «впаривают» именно его. А стало быть вряд ли проблема единична.

Зато я понял почему тут стоит простенькая магнитола с плохим звуком. А она тут вообще не нужна! Поэтому стоит для красоты, ну чтобы было! Дело в том, что шумоизоляции в этом автомобиле нет. Совсем нет. Никакой нет. И поездка на скорости свыше 60 км/час напоминает поездку в метро. Вы уже пробовали слушать музыку в поезде метро? Бесполезное занятие. Впрочем, может поэтому вариатор и не дает ехать со скоростью более 40 км/ч? Ведь и в том и другом экстремальном режиме, ехать со скоростью более 40 не получается. Может это сделано для того, чтобы можно было слушать музыку? Да, но тогда медиа устройство должно было быть получше. Ну, я так думаю. В общем, настоящая китайская грамота – хрен разберешься).

В качестве вывода я позволю себе немного по теоретизировать:

Друзья, я люблю Китай и знаю точно, что и как там умеют делать. Эта же машина сделана по принципу – и так сойдет! Не сойдет! И судя по объему продаж – не я один так думаю. В свое время Китайская марка Чери (Chery) делала именно эти же ошибки, надеясь, что впихнуть нашему потребителю можно все подряд – не вышло! Зачем делать те же ошибки? Ребята, зачем вы поставили вариатор? Мало того, что изначально это крайне спорное устройство, так оно еще дороже в обслуживании и наладке. Зачем? Ведь простой, надежный и проверенный автомат – решил бы все проблемы. Очень странное решение. Машина в данной комплектации стоит 680 тысяч рублей. Я так скажу, что, не смотря на сложность экономической ситуации в целом и заманчивым ценником, в этом ценовом сегменте есть из чего повыбирать. Боюсь, что при таком качестве выбор будет не в пользу Lifan. И тут одно из двух – либо поднять качество, либо еще снизить цену, чтобы убивать ей сразу и наповал. Тогда по крайней мере будет понятно за что мучиться.



