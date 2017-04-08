Бабушка состарилась 918

В Москву пришло потихонечку что-то похожее на весну и вопрос: менять или не менять, быть или не быть, делать или не делать, ехать или не ехать.

Слушатель: Здравствуйте. В «Гараже» можно всегда все спрашивать: на чем ездите вы?

Сергей Асланян: Моя жизнь в этом отношении представляет из себя эталон удачи, потому что я такой чрезвычайно респектабельный, что иногда с утра выхожу из подъезда, смотрю и думаю: «Какая же сегодня у меня машина и куда я ее поставил вчера и на какой из этих всех ехать».

Знаете, как по старому анекдоту: «Уважаемые женщины нашего дома, выбирайте любовников из нашего двора, поскольку машины ставить уже негде». Это как раз про меня. На этой неделе я езжу на машине Jaguar XE, на следующей неделе у меня Volkswagen Multivan и так нескончаемо.

Слушатель: А собственная?

С. Асланян: А собственная при этой ситуации не нужна.

Слушатель: У меня Chevrolet Niva 2004 года. У нее обвес, кенгурятник, пороги. Сейчас в ГАИ за это наказывают сначала штрафом, а потом вплоть до аннулирования регистрации на автомобиль. Они правомерно это делают?

С. Асланян: Конечно же, нет. Уже есть юристы, которые разработали алгоритм действия, причем неважно, где этот обвес был установлен: у официального дилера либо в гараже. Существует сообщество людей, оно хорошо представлено в Facebook, но и на сайте amsrus.ru в рубрике «Вопросы и ответы» я на ваш вопрос найду ссылки на этих людей.

Суть в том, что, во-первых, этот техрегламент касается юридических лиц. Во-вторых, подобные переделки не нарушают абсолютно никаких законов. В-третьих, аннулировать ваши права и регистрацию автомобиля никакой гаишник не в состоянии.

Да, они это делают, это обычный совершенно произвол, когда человек в погонах, не разбираясь в законах, пытается быть вершителем судеб человеческих. Вы перед законом абсолютно чисты.

Я, наверно, приглашу этого юриста к нам, одного из основоположников движения за права кенгурятников, лебедок, шноркелей и лифтованных подвесок для того, чтобы получился более компетентный разговор. А пока этого не произошло, на сайте постараюсь вам дать наводку на правильные ответы.

В любом случае смелее. Количество людей, желающих нас укусить, что-нибудь от нас получить или просто отобрать наши деньги, оно увеличивается. В погонах у нас очень многие и без погон тоже много структур, которые мечтают залезть в наш кошелек.

Вы правильно делаете, что, во-первых, переспрашиваете и друг у друга ищите ответ. Во-вторых, всегда смело в бой, они обязаны доказывать, а не мы оправдываться.

Слушатель: По XC90 вы что-нибудь можете сказать, стоит ли ее покупать? Я эксплуатирую Volvo в течение многих лет. Сначала XC70, потом XC90.

С. Асланян: Вы патриот марки.

Слушатель: Нравится мне эта марка, она вполне удобная, комфортная. Предыдущая цена-качество была, безусловно, великолепная. Сейчас, конечно, безумных денег стоит, но очень она мне нравится. Двигатель меня волнует.

С. Асланян: Двигатель одноразовый, он проживет ровно до первой поломки. Как всякая сверхнагруженная конструкция, когда с двух литров снимается любое количество лошадиных сил и крутящего момента, он живет до состояния первого испуга. Потом вы долго и уныло его ремонтируете, понимая, что соотношение цена-качество работает против вас. Качества уже нет, а цена такая, что хочется пойти и что-нибудь такое нехорошее сотворить.

С одной стороны, это по-любому касается всякого мотора, настолько перенагруженного. С другой стороны, он, конечно поживет. Это не из категории того, что мы с вами такие неудачники, когда нам на роду написано, что обязательно мы помнем машину, поцарапаем, а потом еще мотор накроется — нет.

100 тысяч он точно выходит, если не получится никаких неприятностей из серии бензин плохой, масло плохое и слесарь неквалифицированный.

Слушатель: А дизель не годится, понятно. А альтернатива есть этой машине? Я живу загородом и иногда езжу на рыбалку, но не по буеракам, естественно, но по пересеченной местности.

С. Асланян: Любой полный привод, начиная от Duster.

Слушатель: Маловат мне.

С. Асланян: Он тем не менее довольно емкий. И любой полноприводный автомобиль, который вам понравится, нормально справится с этой функцией. Особенно, если у него атмосферник. Это могут быть японцы, немцы, корейцы.

Чувствуется, что вы человек внушительный не только по душевным характеристикам, но и физическим параметрам, поэтому не помещаетесь в любой автомобиль. Нужно мерить его, как пальто. Пришли, сели, огляделись, поняли, что нормально. После этого уже смотрите у него Haldex или какой-нибудь (????) и спокойно принимаете решение о покупке.

Слушатель: Вы не угадали чуть-чуть, я помещаюсь в любой автомобиль.

С. Асланян: А почему же вы не помещаетесь в Duster?

Слушатель: У меня есть Tiguan, я хочу побольше машину.

С. Асланян: Tiguan, кстати, как вам?

Слушатель: У меня второй, но не новый. Был дизель — не понравился, шумный он. Хорошая машина, но дизель у нас сам по себе плохой, топливо и он шумноват. Купил атмосферник, вполне приличная машина. Думаю, может стоит подождать, новый купить, но не вижу смысла.

С. Асланян: Эти все чуть-чуть побольше окажутся еще существенно подороже.

Слушатель: Безусловно, но речь идет примерно о четырех.

С. Асланян: Хороший диапазон цен. За 4 миллиона вы можете себе позволить массу техники.

Слушатель: Но ваше мнение, что Volvo нужно подождать пока?

С. Асланян: Я бы подождал, пока Volvo либо окончательно не перейдет на кофемолки, либо не вернется к нормальным двигателям, что вряд ли. Знаете, в Европе сейчас мода на голубых, а они, к сожалению, правят миром, поэтому их представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, нам кардинально не подходит.

Слушатель: Вот, D5 поставить бы в эту машину, было бы хорошо.

С. Асланян: Да, конечно, D5 — это шедевр.

Слушатель: Была бы шикарная машина, но, к сожалению, не в наших с вами силах. Я искренне благодарен вам за ответ.

С. Асланян: Спасибо. Вот, как приятно, что наша аудитория состоит в том числе из вас.

Слушатель: Являюсь счастливым обладателем Ford Escape 3 литра 2005 года, пробег 280 тысяч миль. Я по коробке хочу вас спросить, сколько они живут? Последнюю зиму она подтупливать начала. Если полный газ даю, разгоняться начинаю, машина ведет себя нормально. А при спокойной езде и в аварийный режим сваливалась. Заглушишь, заведешь — все нормально.

С. Асланян: Все-таки несмотря на прожитые века, бабушка состарилась и теперь польку танцует неохотно, но на вальс еще способна. Хочется, конечно, чтобы бабушка по-прежнему и ножку держала, и головка не падала, и плечико чтобы было нежное.

Во-первых, нижайший поклон вам, как человеку, который своим личным участием в судьбе этого автомобиля, продлил ее ресурс до такого потрясающего результата. 280 тысяч миль — это очень хорошо.

3-литровый мотор нормальный, коробка полноценная, как всякий американец, они живут долго. Подтупливать она у вас еще будет тоже долго. Этот момент старческого увядания может быть протянут на ближайшие 5 лет. Даже когда что-то критическое произойдет, коробка, как это уже было у вас уйдет в аварийный режим и спокойно вы доедете до автосервиса.

Отсюда два варианта. Первый: вы уже испугались и понимаете, что с бабушкой нужно проводить реанимационные мероприятия, побежали в клинику и начали лечить, ремонтировать. Вариант второй: бабушка с вами под ручку двигается по жизни впредь и вы наблюдаете за тем, как она прихрамывает.

Ведь ничего не произошло и вторжение в организм — это все-таки хирургия, а она что человеку, что коробке, что двигателю, что автомобилю не показана. Поэтому вы мужественно понимая, что бабушка не станет моложе, ездите и смотрите, как развиваются события.

Я бы не трогал конструкцию, потому что мне всегда очень тревожно. Я понимаю, что американцы как раз на это и рассчитаны. На то, что человек едет, едет, а потом говорит: «Ой, пора менять», — идет, меняет машину. Этот момент пока еще не наступил.

«XC60 2009 года, дизель, что скажете?», — замечательная машина. XC60, несмотря на то, что ее делал, наверно, один из самых неумелых, неопытных и непрофессиональных дизайнеров на планете Стив Маттин, работающий ныне на АвтоВАЗе. Он был выгнан из Volvo как раз за то, что провел операцию по смене пола: мужская машина стала женской.

Команда женщин, которая работала над XC60, а эта машина четко позиционируется, как женская, они работали с такой душой, с таким настроением. У них даже была создана специальная группа девушек с восторженным обонянием. Эта машина должна была приятно пахнуть.

Эти девушки вынюхивали сорта кожи, кусочки пластмассы, дерева, резины для того, чтобы в салоне автомобиля любая другая барышня, которая погрузит туда свое тело, покупки и детей, чувствовала наслаждение, упоение либо просто нейтральное отношение этих самых атмосферных потоков и явлений.

В машине было уделено внимание абсолютно всему. А дизель там какой-нибудь D5 либо D4 — замечательные моторы. Жаль, что у этого двигателя нет продолжения и в современную XC90 их не ставят. Это очень тревожная тенденция.

Слушатель: Не подскажете какие-нибудь новости про Mazda 3 2012 года, японская сборка?

С. Асланян: Вы новостей какого плана ждете, что она помолодеет и стряхнув усталость будет вечно юной?

Слушатель: Хотелось бы, да.

С. Асланян: А у вас уже есть мелкие царапинки, шероховатости, выбоины по кузову, по лакокрасочному покрытию?

Слушатель: Да, да.

С. Асланян: Уже заржавели?

Слушатель: Кузов, да.

С. Асланян: Кузов уже показал вам, что машина не вечная, хотя это же настоящее японское качество. Двигатель у вас какой?

Слушатель: 1.6.

С. Асланян: То есть это еще не SkyActiv, это тот родной, нормальный, на котором можно ездить. Поэтому у вас впереди долгие счастливые годы совместной жизни, пока машина не превратится в приспособление для того, чтобы макароны через нее отваливать, в дуршлаг какой-нибудь. А это произойдет, к сожалению.

Там, где коцки пошли по кузову, дырка точно будет, а еще по скрытым полостям поползет и подкрадется к вам в неожиданный момент. На дорогу не вывалитесь, как в Жигулях, но долго не получится и завещать внукам будет нечего.

А машина по управляемости, конечно, хорошая. Mazda — странная в этом отношении фирма. Они до последнего держатся за отточенную управляемость, эта европейская школа в Mazda есть. При этом у них легкое азиатское пренебрежение и одноразовость во многом и, конечно же, фирменная черта — отсутствие шумоизоляции.

Слушатель: Уже 3 года пользуюсь SAAB 9000 1995 года, пригнали из Германии под заказ. Недавно была небольшая авария, въехал в пень, но отремонтировал, вложил 150 тысяч. Хочу оставить жене, но я уже слышал про Volvo. Volvo S80 2010 года, как вы к нему относитесь, потому что я являюсь директором, хочу представительскую машину взять, но до 1-1,2 миллиона.

С. Асланян: На Volvo вам будет, как директору, незазорно ездить. Как только вы чувствуете, что на вас начинают косо смотреть, вы едете в ближайший хороший пункт надраивания машин, натираете ее до состояния полного блеска. После чего машина в первозданном виде великолепно смотрится.

Предыдущее поколение Volvo, 2010 в том числе, это не крупная, но очень достойная машина. Едет она хорошо, особенно если вам повезет и вы возьмете полноприводную версию.

Volvo над полным приводом работала настолько честно и классно, тем более, когда они на заднюю ось оставили 10% крутящего момента, вне зависимости от того, насколько сильно вы давите на газ. То есть машина всегда полноприводная. У нее нет момента внезапного подключения в повороте задней оси, когда вы входите, казалось бы, по правилам и канонам переднего привода, а потом вдруг получаете заднерпиводную машину. Этих неприятностей там нет.

Volvo прослужит долго, но по электрике начнутся проблемы и, конечно же, пробег. Если вы берете 2010 года, соответственно, ей уже 7 лет, у нее было два хозяина. Первый за ней следил, второй на ней катался и сдал вам. Тут начнутся мелочи: датчик, заслоночка, сальничек. Вы убегаете из официального сервиса к дяде Васе и вам ее хватает еще на какое-то количество лет.

А в это время ваша жена, не катаясь на SAAB, превращает его в конуру для любимой собачки. Потому что машина, которая не ездит каждый день, увядает еще быстрее, чем человек, к сожалению.

Слушатель: SAAB мне безумно жалко. Жаль, что сейчас 9000 не выпускают, я бы такую же машину взял.

С. Асланян: Вообще, жалко фирму SAAB. Жалко, что шведы оказались настолько честными, что парламент отклонил требование о финансовой помощи своему национальному производителю, сказав, что это недопустимо. И нет этой потрясающей школы.

SAAB мы на излете получили уже как фирму, которая взялась в том числе за двигатели. А начинали-то они, помните, с каких моторов Ford, брали первое попавшееся, работали над кузовом, но по всему остальному были не мастера. Потом-то уже научились. Как они за турбину первыми в мире взялись, какие у них интересные были идеи, какая сама по себе атмосфера SAAB, насколько он интересно сделан. Очень жалко, что этой фирмы больше нет.

Слушатель: А еще вы сказали, что двигатель больше 100 тысяч у Volvo, это у современных?

С. Асланян: Да, да. Рассчитано на то, чтобы машина срочно умерла и вы срочно купили точно такую же. Машина должна быть одноразовая.



