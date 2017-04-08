Роскомнадзор собирается заблокировать основной канал коммуникации бастующих дальнобойщиков 73

Роскомнадзор собирается заблокировать популярное у дальнобойщиков приложение Zello.

Роскомнадзор направил в американскую компанию Zello уведомление о том, что серверы приложения-рации будут заблокированы в России из-за неисполнения требований федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» – сообщила Газета.ру .

В уведомлении говорится, что компанию обвиняют в неисполнении требований ч. 2 ст. 10.1 федерального закона №149, в которой говорится, что организатор распространения информации в интернете обязан уведомить Роскомнадзор о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем или программ через интернет.

Роскомнадзор требует от Zello устранить нарушение в течение трех рабочих дней. В противном случае ведомство угрожает заблокировать серверы, которые используются для работы программы.

Zello — бесплатное приложение для смартфонов на Android, iOS и Windows Phone. Его основная особенность — возможность создать каналы для большого количества пользователей, вроде мобильной рации. Приложение популярно у активистов, в том числе у дальнобойщиков. По данным компании, сервисом пользуются более 100 тыс. человек по всему миру.

Тем временем в парламент Татарстана внесен законопроект о запрете системы «Платон».

Документ называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с отменой взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». Автор законопроекта — Артем Прокофьев, депутат ГС РТ из фракции КПРФ, второй секретарь рескома КПРФ. Он выступал на митинге дальнобойщиков в Дербышках, где заявил у микрофона:

«Зачем же понадобился „Платон“? Единственный ответ на этот вопрос: чтобы концессионер получал 11 миллиардов рублей в год!».

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