Концепт QX80 Monograph 45

Infiniti представляет концепт QX80 Monograph, новое выражение роскоши в сегменте полноразмерных кроссоверов. Уникальный автомобиль показывает новое направление развития бренда и его дизайна.

Роскошь и уверенность, простор и универсальность отличают новый концепт, вобравший в себя все сильные стороны популярной модели QX80. Образец под названием Monograph был создан специалистами дизайн-бюро INFINITI в Ацуги, Япония. Он воплощает футуристической подход к дизайну премиального кроссовера и показывает направление для будущей эволюции визуальной стороны QX80.

«Новый QX80 – это детальное исследование экспертов бренда в сфере дизайна экстерьера. Он демонстрирует нашу концепцию роскоши и непревзойденного стиля на дороге. QX80 Monograph показывает нам направление для дальнейшего развития в сегменте кроссоверов класса люкс»,- отметил Роланд Крюгер, Президент компании INFINITI.

Изящно и артистично QX80 Monograph интерпретирует современный язык дизайна INFINITI. Сочетание геометрических и органических форм в облике автомобиля создает уверенный и, в то же время, утонченный стиль.

QX80 Monograph включает в себя все неповторимые элементы дизайна INFINITI – двойную арку решетки радиатора, которая стала выше и шире, и задние стойки кузова в виде полумесяца, также получившие несколько новые очертания.



