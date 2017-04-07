В Португалию на Москвиче 180

Начиная проект, опытные товарищи просчитывают все возможные статьи доходов и расходов, закладывают 10—20 процентов на сюрпризы, а когда озвучивают результат, обязательно учитывают некоторую погрешность. Но мы не такие!

У нас вечно нет времени, что бы что-то просчитать. Ввязываясь в очередную авантюру с дырой в кармане, мы уверены, что проблем не предвидится. Среди таких же раздолбаев, этот экономический подход называется «романтичным»).

Мы придумываем себе проблемы, а очутившись в ситуации, когда отступать некуда, рвемся на британский флаг и после, с чувством исполненного героизма, рассуждаем: «Да это было невозможно! Так звезды сложились! Чистое везение!».

И вот прямо каждый раз эти грабли.

Я не знаю с чего у вас начинаются приключения — у меня с зуда в известном месте. Сразу становится понятно, что вселенной не над кем больше поржать.

В этот раз началось с того, что обнаружилась статья про путешествие журналистов «За рулем» из Москвы в Лиссабон. В статье рассказывалось, как за беспрецедентно короткое время три мушкетера добрались до Португалии на вишневой девятке. Поскольку вишневые девятки, на наш взгляд, самое неинтересное, на чем можно ставить подобные рекорды, возник вопрос о транспортном средстве. Выдвигались разные предположения — от мотоколяски до душевой кабины с мотором. Благодаря какому-то уже опыту, я не кинулся в пламя страсти сразу, а проявил самообладание и попытался рассуждать логически. Шерлок Холмс в это время нервно покуривал в сторонке:

Ехать далеко — дорога до мыса Рока и обратно — 10 тыс. км, значит автомобиль нужен скоростной, желательно не сильно прожорливый, относительно надежный и, что самое главное, не дорогой. Очевидно, что по всем этим критериям в тройке лидеров, на первом месте перед Хендай Солярис и Рено Логан, гордо стоит Москвич!

Так и решили.

Москвич имеет ряд плюсов по сравнению с любой машиной, а тем более с вишневой девяткой. Москвич — колоритнее, громче, дешевле, веселее и патриотичнее. Да, бывает ломается, в салоне что-нибудь всегда бренчит, а запах ты узнаешь с расстояния в 15 шагов. Это смесь паров бензина, разлагающегося дермантина и дохлых нервных клеток хозяина авто — настоящий москвичевский запах!

Еще такие автомобили называются — «машина с душой».

Приступив к поискам, я с трудом удержался от покупки первого попавшегося гниломобиля. Купил второй. Ну не такой уж и гниломобиль. То есть снаружи он грустен как молодой отец, которого оставили с детьми вместо похода в гараж. Но внутри вполне живчик. И может быть даже пробег 40 тыс. км на спидометре – правда. С погрешностью не более 100 тыс. в каждую сторону.

Бедность – не порок, а средство передвижения. Среднее арифметическое из моей наивности, и жадности продавца равнялось 30 тыс. рублей. Если не считать заторможенных колес, захлебывающегося астматическим кашлем мотора и подозрительных вмятин на крыше — нормальная цена. Еще 10 тыс. руб за восстановление утраченных предыдущим хозяином документов, плюс эвакуатор — и автомобиль на новой стоянке, готов к покорению офлайн пространств.

Москвич 2137, 1978 год выпуска, гранд туризмоПро дальнейшее продвижение по кривым дорожкам любителей путешествий на ретро машинах, в следующих сериях нашего сериала).



