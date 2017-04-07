Стачка продолжается 217

Несмотря на мощнейшее внешнее воздействие стачка дальнобощиков продолжается и только набирает обороты.

Со стороны властей попытки организовать диалог с бастующими – минимальные.

К дальнобойщикам в Дагестане присоединились водители Газелей и легковых автомобилей.

Руслан Акаев , как указано у него в профиле Фейсбука – Советник министра печати и информации Дагестана . призвал МВД к радикальным действиям:

«Нацгвардия! Кромсайте этих уродов-дальнобойщиков! Не оставляйте от них камня на камне! Конфискуйте транспорт! Разбивайте их наглые рожи! Защитите народ! Прошу вас!».

Спустя несколько часов Министерство печати и информации Дагестана опровергло информацию о должности занимаемой Русланом Акаевым:

«Гражданин Акаев Руслан Мамайханович, указанный в материале как советник министра печати и информации Республики Дагестан не является в настоящий момент сотрудником министерства печати и информации Республики Дагестан».

Он был освобожден от занимаемой должности в связи с назначением нового министра печати и информации Республики Дагестан (Приказ № 14-Л от 07 февраля 2017 г. Основание: Указ Главы Республики Дагестан от 07.02.2017 г. №21 «О Токболатовой Б.М.»).

Советник министра печати Дагестана призывает "разбивать рожи" дальнобойщиков и конфисковать их транспорт pic.twitter.com/7CYTxGC0CZ — Руслан Магомедов (@akhalchi) April 6, 2017

Акцию протеста дальнобойщиков обсуждают активисты Объединения перевозчиков России — Андрей Бажутин, Сергей Гуляев, Михаил Курбатов, Владимир Синицын, философ Игорь Чубайс, корреспондент Радио Свобода Илья Кизиров.

В Дагестане стачка продлится до 8 апреля, после чего активисты определятся с дальнейшими действиями.

«Наши ребята настроены агрессивно. Хотели по-хорошему, но, видимо, придется по-плохому. Мы же кавказцы, можем и по-плохому»

– Дальнобойщик Ибрагим Мугутов из Хасавюрта – цитирует его Кавказ.Реалии .

«Ни у кого из нас нет счетов за границей. Мы платим все налоги! Платим акциз на топливо, который поднимается без объяснения причин, — перечисляет он. — Если бы хоть у кого-то из нас были долги, штрафы, нас бы давно здесь задержали». Люди, продолжает собеседник «Кавказ.Реалии», просто вынуждены были выйти, поскольку после всех поборов ушли в жесткий минус. «Нас родимое государство обобрало, — горячится Наумов. — Эти деньги идут не в бюджет. Мы просто содержим олигархов! Ротенберг не построил завод, а просто забрал у нас дороги».

Встреча дагестанских дальнобойщиков с республиканскими чиновниками. Против доводов дальнобойщиков у представителя власти аргументов нет.



