Регламент легализации «измененных авто» будет! 205

В России впервые будут установлены правила легализации в ГИБДД автомобилей с измененной конструкцией — соответствующий регламент разработан МВД – сообщает Коммерсантъ .

Документ должен упростить жизнь миллионам автовладельцев, использующим машины на газовом оборудовании или переделанные для сурового бездорожья внедорожники.

При этом, отмечают эксперты, несмотря на принятие регламента, сбор всех требуемых ГИБДД документов, в ряде случае формальных, по-прежнему обойдется автовладельцам в 10–15 тыс. руб.

Разработанный Госавтоинспекцией проект регламента по согласованию изменений в конструкции автомобилей размещен на regulation.gov.ru . Документ определяет перечень действий гражданина, желающего легализовать в ГИБДД переоборудованный автомобиль или заранее получить разрешение на планируемую доработку.

Сейчас процесс согласования состоит из нескольких этапов.

Сначала владелец машины обращается в испытательную лабораторию за получением предварительной технической экспертизы изменений. Затем с заключением идет в ГИБДД за разрешением изменить конструкцию, затем — в автосервис за получением документа о проведенных работах, затем на техосмотр, затем — снова в лабораторию, на финальную техэкспертизу, и в конце концов — в ГИБДД на регистрацию.

Новый регламент определяет правила общения водителя с ГИБДД именно в рамках данной процедуры: до сих пор инспекторы на местах самостоятельно решали, в каких случаях отказать водителю и какие документы требовать.

В регламенте, в частности, сказано: если на автомобиле уже установлено незарегистрированное оборудование (бампер, воздухозаборник, большие колеса, газобаллонное оборудование), снимать его для согласования с ГИБДД не нужно.

Общение с ГИБДД не должно занимать более 60 минут (еще не более 15 минут на очередь), из них осмотр автомобиля — не более 20 минут. Госпошлина за согласования составит 800 руб. При этом если по какой-то причине Госавтоинспекция отказывает автовладельцу в регистрации переделок, учет автомобиля прекращается (штраф за езду на незарегистрированной машине — 800 руб., при повторном нарушении применяется лишение прав).

Регламент стал реакцией ГИБДД на ситуацию, сложившуюся летом 2016 года.

В мае экс-начальник Госавтоинспекции Виктор Нилов приказал подчиненным следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись автобусы со спальными местами, самодельные лимузины и другие транспортные средства, представляющие потенциальную опасность.

Инспекторы в регионах приказ истолковали по-своему: в итоге штрафовать и порой лишать регистрации автомобиля стали водителей внедорожников с усиленной подвеской, большими колесами и автомобилей с газобаллонным оборудованием. После ряда акций протеста Госдума обратилась за помощью к премьеру Дмитрию Медведеву, а ГИБДД, в свою очередь, признав в октябре прошлого года «перегибы на местах», пообещала установить четкие правила.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал проект регламента «большим шагом вперед». «Большая часть пострадавших от ГИБДД — владельцы машин на газовом топливе, их около 4 млн в России,— говорит он.— Бывали случаи, когда машину с таким оборудованием регистрировали по два месяца, теперь такого, надеюсь, не будет».

При этом он отметил, что в регламенте ничего не сказано, как и каким образом вносятся пометки об измененной конструкции в свидетельство о регистрации (именно его проверяют инспекторы на дорогах). Кроме того, по мнению господина Шапарина, в текущей редакции регламент, с одной стороны, утверждает, что автомобиль в исходное состояние приводить не нужно, а с другой — дает инспектору право отказать в согласовании машины с уже внесенными изменениями.

«Это нужно уточнить, нельзя заставлять граждан снимать все оборудование и возвращать машину в первозданный вид, иногда это технически невозможно»,— пояснил “Ъ” Антон Шапарин.

Надо отметить, что утверждением регламента ГИБДД все проблемы автовладельцев не решатся. Процедура согласования все же чрезвычайно сложная, ее стоимость может достигать 10–15 тыс. руб. с учетом экспертиз в лабораториях и уплаты госпошлины в ГИБДД, рассказал “Ъ” соучредитель Казанского внедорожного клуба (Kazan Offroad Club) Андрей Каменский. При этом довольно часто никаких экспертиз и проверки оборудования на безопасность не проводится, говорит он: автомобилисты покупают, по сути, заполненные бланки заключений с печатями.

Господин Шапарин считает, что следующим шагом должно стать исключение из процедуры предварительной технической экспертизы. «Какими критериями будет руководствоваться гаишник во время осмотра машины? Какие в ней он найдет несоответствия, в результате чего он откажет в регистрации? Вот этот момент документ никак не регламентирует»,— отмечает директор хабаровского «Клуба 4х4» Виталий Мушта.

Господин Каменский отметил, что продаваемое в РФ оборудование зачастую уже проверено производителем и сертифицировано, поэтому непонятно, зачем автовладельцам проходить дополнительное дорогостоящее согласование. «Возможно, кому-то просто интересно развить сеть по сертификации с получением финансовой выгоды»,— предполагает господин Мушта.



