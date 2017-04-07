Праворукие уходят в прошлое 616

«Куда же денется столько освободившихся ментов»?

Пойдут в другие аналогичные структуры. Из престарелых ментов обычно получаются охранники, а из молодых и резвых получаются контрактники. Эти люди находят возможность послужить в погонах, так как без погонов они уже не могут.

«Сергей, с уважением к вам отношусь, но не надо рассказывать, как устроена полиция в США. Вас слушают и люди, которые живут или долго жили в этой стране. Патрулирование основных дорог осуществляет специальная полиция State police, у них на машинах так и написано. Никаких бабушек через дорогу они не переводят, только патрулируют на дорогах».

Мы с вами помним из открытых источников таких, как Голливуд, когда, например, Мела Гибсона за неудачно проведенную следственную работу, со свистком выставляют на перекресток.

Не будем этому верить, будем знать, что Голливуд всегда врет. Такая же угроза звучит постоянно во французском кинематографе, когда какому-нибудь полицейскому говорят, что если плохо будешь себя вести, мы тебя со свистком выставим на улицу. Это происходит потому что у них единая полицейская структура. Часть этой структуры отвечает за происходящее в квартале, в том числе на дороге.

Переход из опера в гаишники это на усмотрение командира структурного подразделения территориального признака, того самого капитана. Как вы знаете, у них начальник участка никогда не полковник и не генерал, как у нас, это капитан, как максимум. И у него еще есть пару старших офицеров лейтенантов. Полномочий капитана хватает, чтобы проштрафившийся опер оказался регулировщиком в том самом патруле. И его ответственность это перевести бабушку, посмотреть, что происходит с сигналом светофора, кинуться за каким-нибудь карманником.

«Что выбрать Sportage или Creta?».

Зависит от размера. Если размер не имеет значения, то Creta достаточно. Если размер является чрезвычайно важным, тогда, конечно, Sportage, он больше.

Слушатель: В районе 600 тысяч рублей хочется приобрести Honda Accord 2007 или 2008 года или Skoda Octavia 1,8 турбо. Что посоветуете? Какие подводные камни есть?

С. Асланян: Подводных камней очень много, так как вы не знаете, кто на них ездил, как ездил и почему продает. Honda Accord скорее всего была машиной, купленной для того, чтобы получить удовольствие от езды, то есть не 20 км/ч и не по выходным в церковь. Человек, который купил Honda Accord и 7-8 лет на ней ездил, это тот, кто оценил управляемость, вваливал он в поворот на 140 так, что аж резина пищала. Вот теперь пора продавать.

Турбированная Skoda с одноразовым мотором может казаться в неплохом состоянии, а с другой стороны, там скорее всего накопилось проблем, которые хозяин не захотел решать. Вы выходите на вторичный рынок, смотрите две интересующие вас модели и оцениваете, сопоставляете насколько правдоподобная биография, общая усталость и технические экспертизы, понимая остаточный ресурс автомобиля. Вы же не будете покупать ее ради того, чтобы реанимировать и потом может быть поехать.

Вам нужен живой экземпляр. За 600 тысяч это не так часто может произойти, как хотелось бы. И тем не менее, вы выбираете среди хороших автомобилей. Это достойный ориентир.

«Только что приехали из Турции. Там полиция — престижная уважаемая профессия. Все без животов. Помощники людям. Это происходит, в том числе, потому что у них единая полицейская структура».

– пишет Григорий. Во многих странах полиция она не просто человекообразная, она состоит из людей. Например, в Англии бывает, когда программист подает документы и его берут в полицию и он абсолютно счастлив, потому что он становится госслужащим. Он там работает на улице и с людьми, не считая себя ущербным, потому что это невероятно престижно. Полиция, в том числе те, кто стоит на дороге, во многих странах это нормальные люди и они там работают, не кормятся, не жлобствуют, не гадят, не портят ничего.

Александр: Kia Cerato 2 литра, ему 4 года, 40 тысяч пробег. Что стоит менять? Масло в коробке?

С. Асланян: Да, обязательно. 50 тысяч, но и 4 года нормальный срок для того, чтобы поменять. За 50 тысяч в коробке масло не должно уходить по пробегу. Обязательно менять на рубеже. 40 тоже причина, чтобы его поменять.

Александр: А антифриз? Тормозную жидкость?

С. Асланян: Все остальные технологические жидкости меняют обычно после третьего года эксплуатации. Тормозную жидкость обязательно, потому что она гидроскопична. Хотим мы или нет, но влага в нее попадает, где себя структурно нормально чувствует, в результате чего может начаться необратимая коррозия внутри тех металлических изделий, которые тормозную систему составляют. Антифриз тоже меняется, только его можно поменять и после пяти. Некоторые производители рекомендуют делать это после пяти в обязательном порядке и в не зависимости от пробега.

Александр: Стоит ли делать прошивку двигателя?

С. Асланян: Для того, чтобы поднять характеристики двигателя до корейского уровня только в одном случае, если у вас доктор, который это уже делал. Не просто фирма, которая «приезжайте, посмотрим, мы кажется умеем», а дядя Вася к гараже и все его клиенты счастливы. В Корее это же самый мотор имеет более выдающиеся показатели и специально под нас, наш рынок, наш рынок и нашу сертификацию, он чуть послабее. Как только вы ему раскроете талант и потенциал, тогда крылышки за плечами вырастут в два раза, а может быть и в три. Но это очень тонкая работа. Только для тех, кто уже знает, а не для тех, кто готов попробовать.

Михаил: У меня Ford Focus III 2012 года. Пора бы поменять. А вот на что? Присматриваюсь Kia в D классе.

С. Асланян: Kia Optima?

Михаил: Да-да.

С. Асланян: Я был у вас в станице Кущевской, она не богата на асфальт.

Михаил: Да, ужасный асфальт.

С. Асланян: Может пора на полный привод на дорожный просвет? Sportage? Tucson?

Михаил: Да, но там цена подороже.

С. Асланян: Так и Optima не даром.

Михаил: От 1,3 миллиона на ручке. Хотелось бы на автомате. Tucson смотрел 1,6-1,7 миллиона.

С. Асланян: Под два миллиона, конечно. Но и Optima это настолько классный автомобиль! До такой степени хорошо и с душой сделан, что вы точно не пожалеете. Но, конечно, низковат. Я видел барахтанье УАЗика у вас там между дворами, это же просто кошмар.

Михаил: Да. Тем я не в самой Кущевке, а еще в Кущевском районе, то есть хуже, раз в 5. Optima 2-х литровый двигатель насколько он для этого кузова подходит?

С. Асланян: На ручке его хватит целиком и полностью без каких-либо проблем. 150 лошадиных сил это нормальные живые лошади. Но если вы возьмете автомат, то на нем вам будет не так легко и просто. Поэтому под автомат лучше всего брать атмосферник. С ним машина вообще великолепна. В ней есть куча всяких ненужных пакетов, которые делают это красивую машину еще более красивой типа GT-Line, без которой можно обойтись. Сочетание атмосферника допустимого объема с автоматом делают этот автомобиль безупречным. Но низкий! Рядышком Duster, Creta, Sportage и все остальные корейцы. Потому что надо же как-то выживать. Тем более распутица, у вас снег то не всегда ложится, а вот распутица весна, осень, зима — слякотища. Посмотрите все-таки кроссоверы, потому что большой, солидный, шикарный седан производит нужное впечатление, но как же вы должны быть осмотрительны и осторожны.

Михаил: Для холостого мужчины 32 лет.

С. Асланян: Для холостого мужчины 32 лет важно, как складываются раскрадываются сиденья и конечно длина салона играет роль. А в машине тип кузова универсал, даже в Creta они раскладываются лучше, чем в седане. В седане тесновато. Хотя в Optima там есть куда развернуться.

Михаил: Да, там большой салон. У меня у сестры Optima 2-х литровая.

С. Асланян: Хочется верить, что сестра то замужем, поэтому у нее вопросы так не ставятся.

«Когда в России будет новый Renault Espacе»?

Никогда, эту машину очень давно сняли с продаж, потому что она стоит совсем дорого и у французов нет инструментов для того, чтобы сделать ее приемлемой по цене. Это очень жалко, потому что Renault Espace это один из лучших минивенов на планете Земля.

Игорь: Я из Улан-Удэ республика Бурятия. Мы любим ездить на праворуких машинах. Они уходят в прошлое.

С. Асланян: К сожалению, да. Они хороши, реально хороши.

Игорь: Я обладатель Toyota 2004 г. Уже 4 года на ней езжу, проехал 80 тысяч. Пробег сейчас 160 тысяч и никаких проблем за 4 года, только подвеску делал два раза. Реально ли сейчас из леворуких машин выбрать в пределах 600 тысяч, чтобы отъездить хотя 70-80 тысяч без проблем?

С. Асланян: Если она новая, то за 600 тысяч это получается автомобиль очень некрупный и как всякая некрупная машина, она в принципе не рассчитана на долгую счастливую жизнь в плохих условиях. Я по Улан-Удэ регулярно езжу и понятно, что ситуация с дорогами не улучшается, то есть вы всегда обречены на выживание к огромному сожалению. Хотя, я как-то раз скакал по вашему региону на Yeti, у нее ничего не отвалилось. И есть основание полагать, что тысяч 80 новый Yeti выживет.

Минус в том, что он не стоит 600 тысяч. А за 600 тысяч у вас будет Creta, Duster и они будут недоприводными. Получается вы в ситуации совсем не выгодной — и машина не та, и цена не та и не понятно, что с этим делать, потому что мы же ее берем, как всегда, надолго, а она надолго не может, потому что на это изначально не рассчитана.

Игорь: В тот то и дело, что сейчас все производители делают машины не рассчитанные на долгий период службы. А на этот ездишь и ездишь и не знаешь менять ее или уже ездить на ней еще несколько лет.

С. Асланян: Представляете, какой вы болью в печенках у нашей власти за то, что вы сами решили этот вопрос? Вы ни к кому не приползли на коленях, не ездите на Жигулях или УАЗе. Вы сами все это сделали и все не ломаетесь и не ломаетесь. Вот что с вами после этого делать?

Игорь: Некоторые люди с Запада не считают, что японские машины все-таки такие же надежные, как раньше. Считают, что они, как и все европейские модели одноразовые.

С. Асланян: Японские машины японским машинам рознь. То, что делается японцами для европейцев оно не похоже на то, что имеете в виду вы. У вас совершенно другой рынок, вы ездите на машинах, предназначенных для внутреннего рынка Японии. А у них каждая машина проходит обряд поселения духа защитника, когда японец просит кого-то из своих предков приглядеть за машиной (чтоб не ломалась, не угнали, долго служила). У них нет обратного религиозного обряда по отзыву духа, поэтому вы получаете праворукую японскую машину с полномочиями по сбережению ее в веках.

Игорь: Об этом слышу впервые. Спасибо.

С. Асланян: У них это обряд в принципе принят. Мы считаем, что они буддисты, а они же на самом деле язычники, поэтому они любят всех своих родственников до 639 колена просить заниматься нынешними. Все духи предков постоянно озабочены тем, чтобы нынешнее поколение выкручивалось в условиях жизни. С автомобилями та же самая ситуация. Вот только поэтому японские машины живут так долго. Не путать с нашим ангелом. Хотя функционал у них схожий, а родственные отношения разные. Японец японцу помогает. На смену этому что может прийти? Сделали Hyundai Creta, замечательная машина, но для другой географической зоны. Или SsangYong? Подорожали зверски! Раньше они как хороши то были — неплохие машины по неплохой цене. Сейчас они неплохие машины по плохой цене. То есть вы идете либо идете на вторичный рынок, где вы покупаете то, что никому не нужно, либо копите. К вашим потребностям наш рынок не готов. Никто не может вам предложить ничего для решения ваших насущных проблем. Тем более вы не пижон и машину берет не для того, что вам классно захотелось провести время, а потому что жизнь такая. Без машины в Улан-Удэ и окрестностях просто не выжить.

Игорь: Не хочется постоянно вкладывать в нее деньги.

С. Асланян: Да. Но государство не готово. Оно ничего не может вам предложить. Оно может запретить вам правый руль, что и пытается сделать уже несколько последних лет.

Игорь: Поэтому пока такая синица в руках есть, менять не буду еще года 2-3, а там посмотрим.

С. Асланян: Правильно. Поэтому вы будете ее ремонтировать и будете оставаться за рулем своего собственного, надежного автомобиля.



