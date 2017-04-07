Концепция минималистического жилого пространства от Mini

В современном городе становится все сложнее найти привлекательное пространство для жизни, а особенно, если речь идет об eco-friendly проектах. Британский бренд MINI предлагает решение этой непростой задачи в своей визионерской инсталляции MINI LIVING – Breathe. Инсталляция создана в сотрудничестве с нью-йоркским архитектурным бюро SO-IL и представляет собой футуристическую интерпретацию ресурсосберегающего городского жилья, компактно расположенного в пространстве. Увидеть проект можно на Неделе дизайна в Милане с 4 по 9 апреля 2017 года.

«MINI LIVING — Breathe ставит под сомнение привычную концепцию жилого пространства и предлагает творческий подход к решению проблем города будущего», — объясняет Эстер Бахне, руководитель стратегии бренда и бизнес-инноваций MINI. – Инсталляция показывает, что происходит, когда мы рассматриваем дома не только как пространство для жизни, но и как активную часть нашей окружающей среды – одновременно комфортную для живущих там людей и гармонично дополняющую городское пространство».

MINI LIVING – Breathe : жилое пространство, изобретенное заново.

Придерживаясь принципов «креативного использования пространства» и «минимализма места», в своей инсталляции MINI создает футуристические жилые помещения, где могут разместиться максимум три человека, на небольшой площади – всего пять метров в ширину и десять метров в высоту. Модульная металлическая рама образует основной каркас инсталляции, а гибкая, светопроницаемая внешняя оболочка создает границу между интерьером и экстерьером. В общей сложности MINI LIVING – Breathe может включать шесть комнат и сад на крыше – все, что необходимо современному человеку для жизни в удовольствие.

Зона кухни на первом этаже находится вокруг инсталляции, тем самым, объединяя и поощряя людей к общению друг с другом. Над этой зоной еще на трех уровнях размещаются различные жилые пространства, которые могут стать местами как для отдыха, так и для работы. Спальня и ванная комната помещаются на самом верху, а над ними – сад на крыше. Отдельные жилые помещения разделены светопроницаемыми текстильными стенами: эта полупрозрачность позволяет людям в других комнатах различать силуэты и движения, а также создает чувство единства. В то же время, материал дает жителям ощущение уединения, если это для них предпочтительнее.

MINI LIVING – Breathe: Дом – активная экосистема.

Представленная инсталляция – это не просто привлекательное жилое помещение: «Подход MINI LIVING – Breathe выходит далеко за рамки концепта жилого пространства, – говорит Оке Хаузер, креативный директор MINI LIVING. – Мы рассматриваем инсталляцию как активную экосистему, которая вносит позитивный вклад не только в жизнь и опыт проживающих в ней людей, но и в городской микроклимат: возьмем в качестве примера рациональное использование необходимых для жизни ресурсов: воздуха, воды и света».

Инсталляция MINI LIVING – Breathe улучшает микроклимат в городских районах: ее гибкая внешняя оболочка имеет специальное покрытие, которое фильтрует воздух. Кроме того, в саду на крыше посажены растения, активно производящие кислород, тем самым улучшая качество воздуха и городской микроклимат вокруг. Более того, так как внешняя оболочка полупрозрачна, то инсталляция наполнена естественным дневным светом, создающим приятную атмосферу внутри.

Интеллектуальная система на крыше собирает дождевую воду для дальнейшего использования, например, в качестве водопроводной воды. Эта установка мобильна и адаптируема: ее можно с легкостью размесить в любом другом месте. Ткань, в свою очередь, может быть заменена на ту, которая подходит для конкретных климатических условий.

«MINI LIVING — Breathe позволяет живущим в ней людям напрямую взаимодействовать с окружающей средой. Делая проживание активным опытом, инсталляция побуждает посетителей перестать принимать ресурсы как должное», — добавляет Илиас Папагеоргиу, директор архитектурного бюро SO-IL.

MINI LIVING – креативная платформа, направленная на разработку архитектурных решений для жизни в городах будущего. В 2016 году MINI LIVING открыл две инсталляции: «MINI LIVING – Do Disturb» в Милане и «MINI LIVING – Forests» на Лондонском фестивале дизайна, продемонстрировав оригинальные визионерские концепты для жизни, отдыха и продуктивной работы в мегаполисах. MINI LIVING – Breathe – третий проект этой серии.

Посетители Salone del Mobile смогут оценить проект MINI LIVING – Breathe с 4 по 9 апреля включительно по адресу: Via Tortona 32 в Милане, Италия. Также для гостей инсталляции дизайнерская и исследовательская платформа MINI A /D / O организует сопутствующую инсталляции программу. Главный офис A / D / O находится в Бруклине и занимает 2000 квадратных метро. На этой огромной территории команда собирает лучших проектировщиков, архитекторов, дизайнеров и старт-апов, чтобы вместе придумать инновационные продукты, изменяющие нашу жизнь к лучшему.