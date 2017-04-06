Укачивает в автомобиле? 76

Родители-автомобилисты очень часто слышат от детей в машине пугающую фразу: “Мне плохо!”.

Многокилометровые пробки и поездки по ухабистым дорогам за городом становятся причиной плохого самочувствия; от этой проблемы в той или иной степени страдают две трети человечества. В основном, проблема укачивания в автомобиле актуальна для пассажиров, особенно для детей, которые большую часть дороги проводят на заднем сидении, не отрывая глаз от экрана игровой консоли или планшета с фильмом.

Недавнее исследование, проведённое компанией Ford при поддержке специалистов по проблеме укачивания, показало, что даже при коротких поездках взрослому человеку достаточно лишь 10 минут непрерывно смотреть на экран смартфона для того, чтобы появились симптомы укачивания. В случае с детьми ситуация, как правило, еще хуже.

«Укачивание в машине может превратить долгожданную семейную поездку в настоящий кошмар, когда родителям каждую минуту приходится оглядываться назад в ожидании проблем, — отметил Эйке Шмидт (Eike Schmidt), исследователь Центра исследований и инноваций Ford в Ахене, Германия. — Создавая машины будущего, мы уделяем много внимания вопросам комфорта пассажиров, поэтому решение проблемы укачивания является для нас очень важной задачей».

На первой стадии недомогания люди начинают зевать и испытывать повышенное потоотделение. Корни проблемы лежат в рассогласовании сигналов, получаемых мозгом от глаз и органов равновесия, расположенных во внутреннем ухе. Любопытно, что данная проблема не затрагивает новорожденных детей. Мы начинаем страдать от укачивания только после того, как начинаем ходить. Однако недомогание в поездках испытывают не только люди – подобная проблема актуальна и для домашних животных. К примеру, от укачивания страдают даже аквариумные рыбки, что было отмечено экипажами морских судов.

«Не существует простого решения проблемы укачивания в машине. Это естественная реакция организма на необычную обстановку, с которой не так-то просто справиться. Всё, что мы можем сделать, это снизить тяжесть симптомов», — сказал профессор Йелте Бос (Jelte Bos) из Центра систем восприятия Нидерландской организации прикладных научных исследований (TNO) в Сустерберге, Нидерланды.

Первые результаты исследований с привлечением добровольцев показали, что риск укачивания существенно снижается, если разместить экраны в салоне автомобиля повыше, так, чтобы пассажир боковым зрением мог видеть дорогу с обеих сторон. В рамках дальнейших экспериментов исследователи планируют выяснить, какие технологии отображения информации могут быть использованы для эффективного предупреждения пассажиров о приближении к горному серпантину или ухабистым дорогам.

«Многие водители не догадываются, что их стиль вождения является основной причиной укачивания ребёнка в машине», — отметил профессор Бос, который также руководит советом по исследованию проблемы укачивания в амстердамском Университете Врийе. В рамках научной работы он занимался созданием устройства, показывающего, какие особенности стиля вождения могут вызвать симптомы укачивания у пассажиров. Профессор Бос уверен: «Плавное вождение не только экономит топливо, но и позволяет существенно снизить риск возникновения тошноты».

Профессор подготовил несколько простых советов, следование которым поможет в какой-то мере решить проблему укачивания пассажиров в автомобиле:

Выбирайте место на переднем сиденье или посередине заднего ряда – так, чтобы видеть дорогу перед собой

Управляйте автомобилем максимально плавно, избегая резких разгонов и торможений

Если человек в машине чувствует себя плохо, постарайтесь его отвлечь. Самый простой способ – начать всей семьёй петь песню

Старайтесь избегать употребления кофе. Лучше пейте колу и ешьте имбирное печенье

Используйте подушки или подголовник, чтобы зафиксировать положение головы в процессе движения автомобиля

Воспользуйтесь кондиционером с выключенным режимом рециркуляции



