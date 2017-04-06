Qashqai на льду Байкала 9

Компания Nissan отметила десятилетний юбилей легендарного кроссовера Qashqai заездами по льду озера Байкал.

Праздничное настроение компания разделила с участниками завершающего этапа традиционного автопробега «Городские Легенды Nissan», который проходил в конце марта в Иркутске. Самая интересная часть проекта прошла на льду одного из самых живописных озер России.

Российские и европейские журналисты получили незабываемые впечатления от заездов и маневрирования на льду озера. Яркой деталью праздника стала ледяная скульптура #Qashqai10, на фоне которой расположились модели Nissan Qashqai разных поколений и модификаций.

История Nissan Qashqai в России началась в 2007 году и получила свое развитие в 2016 году, когда производство автомобиля для российского рынка было перенесено из флагманского завода в Сандерленде (Великобритания) на завод в Санкт-Петербурге, где автомобиль был адаптирован с учетом особенностей эксплуатации в российских погодных и дорожных условиях.

Благодаря сочетанию передовых технологий, современного дизайна и отличной динамики Nissan Qashqai стал одним из наиболее популярных автомобилей марки в России и в мире. С момента запуска модели в 2007 году автомобиль нашел более 2 000 000 покупателей по всему миру. За прошедшие десять лет, с момента мировой премьеры первого поколения Nissan Qashqai, модель постоянно дорабатывалась и совершенствовалась. Nissan Qashqai по праву является легендарным кроссовером, заслужившим популярность по всему миру.

В рамках адаптации для российского рынка Qashqai получил изменения в конструкции шасси, увеличенные дорожный просвет и колею, специальные настройки рулевого управления и шины российского производства.

Главным достижением завода Nissan в Санкт-Петербурге при запуске производства Qashqai стал рекордно короткий срок, прошедший с момента предсерийной сборки до выхода на целевые значения показателей, требуемых для массового производства. Этот процесс занял шесть недель, против 12 стандартных, что стало самым быстрым запуском за всю историю Nissan в Европе.

Этой весной Nissan Qashqai, а также X-Trail, Terrano и Murano прошли настоящее испытание Сибирью. Кроссоверы и внедорожники бренда преодолели около 3000 км и в завершение традиционного автопробега «Городские Легенды» выехали на лед озера Байкал.



