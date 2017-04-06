Hyundai может начать собирать двигатели в России 20

Hyundai хочет наладить выпуск двигателей в России.

Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Александр Морозов – сообщает Автостат . По его словам, рассматриваются два сценария: либо строительство завода, либо контрактный выпуск на уже имеющихся мощностях других автоконцернов, например на заводе группы Volkswagen в Калуге или Ford Sollers в Алабуге (Татарстан). Эти предприятия были созданы в рамках соглашений «второй промсборки». Есть также свободные мощности у АВТОВАЗа добавляет Морозов (завод выпускает двигатели для LADA и марок альянса Renault-Nissan).

«Это их (Hyundai) идеи, они рассматривают разные варианты. Мы участвуем в переговорах, просто стараемся создать условия, чтоб была возможность инвестировать в разных форматах для углубления локализации», – говорит Морозов, которого цитирует газета «Ведомости» .

По словам замминистра, вариант с контрактным производством сократил бы размер первоначальных инвестиций: «Не нужно строить корпуса, здания, закупать базовое оборудование. Увеличение загрузки существующего оборудования – инвестиции только в оснастку, это резко сокращает первоначальный объем вложений».

Переговоров с Hyundai пока не было, говорит представитель Ford Sollers. «Но мы готовы рассматривать данную возможность, а также другие варианты повышения эффективности производства», – отмечает он.

Представитель группы Volkswagen на запрос «Ведомостей» пока не ответил. Представитель АВТОВАЗа от комментариев отказался. «Мы занимаемся анализом перспектив российского рынка», – сказал представитель Hyundai, не раскрывая возможные параметры проекта.





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