Hermes электрифицирует парк автомобилей доставки

На пилотном этапе компании планируют начать использование автомобилей с электроприводом в повседневной работе логистической компании в начале 2018 года в Штутгарте и Гамбурге. Главные аргументы – экономия средств, безопасность для окружающей среды и практичность малотоннажных автомобилей службы доставки с электроприводом на «последней миле». К концу 2020 года Hermes Germany намеревается использовать 1500 малотоннажных автомобилей с электроприводом Mercedes-Benz Vito и Sprinter в городах по всей Германии.

«Электропривод – это ключевая технология в области городского транспорта, особенно в том, что касается коммерческого использования. Доставки на «последней миле» должны стать более экономичными и, в зависимости от конкретной сферы применения, безопасными для окружающей среды. В прошлом году мы объявили, что снова запускаем серийное производство малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz с электроприводом; которое впервые началось в 2011 году. Мы с гордостью можем объявить, что Hermes станет нашим первым клиентом – и к тому же клиентом с крупным автопарком. Это пример реализации наших планов по предоставлению индивидуальных отраслевых решений в сотрудничестве с нашими клиентами. Компании Hermes требуются среднегабаритные и крупногабаритные малотоннажные автомобили с электроприводом. Мы можем обеспечить их потребности, предоставив высококачественные, надежные и безопасные автомобили, которые также отвечают высоким стандартам с точки зрения эргономичности для водителя», – заявил Фолькер Морнхинвег – глава подразделения малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz.