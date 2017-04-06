Полный привод на Volkswagen 31

Теперь всё разнообразие современных универсальных автомобилей оснащается полным приводом 4MOTION. В списке новых моделей – Caddy Edition 35 и Alltrack, Transporter Rockton, Multivan Panamericana, Amarok Comfortline и Amarok Canyon.

Все эти новинки марки Volkswagen Коммерческие автомобили объединяет общая черта: они предлагают бескомпромиссно высокий уровень сцепления с покрытием и новые возможности буксировки.

Модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили с полным приводом 4MOTION способны надёжно двигаться по своему маршруту в любой местности и при любых погодных условиях, в равной степени эффективно справляясь со своими задачами на дорогах без покрытия, на стройплощадках, в местах проведения праздников и кемпингах. Им по плечу различные погодные условия: снегопады, обледенелые или залитые водой покрытия. Помимо этого, модели с полным приводом 4MOTION идеально справляются с задачами буксировки прицепов, поскольку допускают более высокую массу буксируемого прицепа – в зависимости от модели – до 3500 кг, имеют великолепно сбалансированные ходовые качества и оснащаются продуманным набором систем помощи водителю.

Полный привод становится всё более востребованным – объёмы продаж моделей с 4MOTION растут

Очевидным является факт, что всё большее число корпоративных или частных клиентов Volkswagen Коммерческие автомобили выбирают для себя версии именно с полным приводом. Из общего числа в 477 000 единиц коммерческого транспорта Volkswagen, переданных клиентам в 2016 году, 88 500 автомобилей были оснащены приводом 4MOTION. То есть каждый пятый автомобиль линеек Caddy, T и Amarok был именно полноприводным. Среди всех проданных в настоящее время в мире Caddy доля полноприводных версий достигла почти 10%. На рынках, где позиции таких автомобилей традиционно сильны, к примеру в Норвегии, эта доля ещё более значительна и может достигать 60%. В Швейцарии на полноприводные Caddy приходится более трети (36%) от общего количества, а в Австрии их доля составляет почти треть (29,4%). Что касается российского рынка, то здесь процент автомобилей с приводом 4MOTION составляет 32,5% от общего числа проданных за 2016 год единиц, из которых 18% приходятся на модели семейства T6 и 14% на Amarok.

Аналогичная картина складывается и для модельной линейки Т. В мировых масштабах в среднем 23% всех автомобилей линеек Transporter, Caravelle, Multivan и California заказываются с полным приводом. Здесь Норвегия также лидирует с огромным отрывом – 83% полноприводных версий. В Германии полноприводным является каждый четвёртый автомобиль, а в Швейцарии и Австрии практически каждый второй автомобиль линейки Т имеет полный привод 4MOTION. Для нового Crafter также возможен заказ системы полного привода. Доля моделей с полным приводом 4MOTION среди всей продукции Volkswagen Коммерческие автомобили увеличивается также и благодаря пикапу Amarok, для которого сейчас в Европе система постоянного полного привода входит в список стандартного оборудования. Летом 2017 года линейка должна быть дополнена и версией с приводом на заднюю ось. В мировых масштабах доля полноприводных версий составляет 46%: почти каждый второй Amarok оснащён полным приводом 4MOTION.

В целом по всему модельному ряду важнейшими рынками для полноприводных моделей Volkswagen Коммерческие автомобили в Европе являются Германия, Австрия, Швейцария, Скандинавия и Великобритания. Успех полноприводных версий Volkswagen Коммерческие автомобили в Южной и Центральной Америке, а также в Австралии обусловлен во многом благодаря пикапам Amarok с полным приводом 4MOTION.

Caddy 4MOTION – компактный, но с огромным полезным объёмом

Caddy является «входным билетом» в мир моделей Volkswagen Коммерческие автомобили с полным приводом 4MOTION. Новейшее поколение микровэна впервые появилось на рынке в 2015 году. Затем, семейство было расширено благодаря появлению новых версий, к примеру Caddy Family. Новейшим дополнением стала специальная серия Caddy Edition 35, премьера которой состоялась недавно. Самые различные версии этого бестселлера могут быть оснащены полным приводом. Такое разнообразие распространяется на варианты с остеклённым кузовом и кузовом-фургоном, рассчитанным на коммерческое использование, на все уровни комплектации: Conceptline, Trendline, Comfortline, Highline, больше ориентированную на частное использование Family, а также на комплектацию для отдыха и путешествий Beach. Все Caddy с полным приводом 4MOTION могут быть заказаны в версии Maxi с увеличенной колёсной базой – 3006 мм вместо стандартных 2681 мм. Версия Caddy Alltrack в настоящее время формирует визуальную общность с внедорожными моделями марки. В основном она предлагается с короткой колёсной базой.

Новичком в этом семействе является специальная серия Caddy Edition 35. Её название говорит само за себя: выпуск этой модели был подготовлен к 35-летнему юбилею модельной линейки марки. Эти автомобили характеризуются не только высочайшей функциональностью, но также эксклюзивным стилем и отличными динамическими качествами. Колёсная база составляет 2681 мм. Для Caddy Edition 35 4MOTION, как и для всех полноприводных моделей в семействе, предлагается два варианта трубодизельных двигателей TDI с непосредственным впрыском топлива, высоким крутящим моментом и мощностью 122 и 150 л. с. соответственно. Автомобили, оснащенные двигателями на 122 л. с. агрегатируются только шестиступенчатой механической коробкой передач, в то время как версии с более мощным мотором комплектуются шестиступенчатой преселективной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями.

Серия T с полным приводом 4MOTION – «иконы» полноприводных моделей

Модель Transporter, уже шестое поколение которой увидело свет в 2015 году, по праву считается «классикой жанра». Автомобили этой серии появились на свет ровно 70 лет назад – они были созданы благодаря гению голландского импортёра Volkswagen Бена Пона (Ben Pon). В ознаменование этой даты на состоявшемся в марте этого года Женевском Международном автосалоне марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила специальную серию «70 Years of Bulli». Первый официальный Bulli с полным приводом появился только в 1984 году. Это был автомобиль третьего поколения, получивший дополнительное обозначение syncro. Эта дата стала началом истории успеха полноприводных моделей в линейке марки.

Вместе со сменой поколений с четвёртого на пятое в 2003 году произошло и техническое переоснащение системы полного привода: на смену использовавшейся ранее вискомуфте с этого момента пришла современная многодисковая муфта. В это же время произошло и изменение обозначения с syncro на 4MOTION.

Многодисковая муфта системы полного привода с электронным управлением с момента начала её использования неоднократно подвергалась модернизациям. Такая же система применяется и для моделей Caddy. Она позволяет плавно перераспределять тягу между передней и задней осью в соответствии с изменениями условий движения. В обычных условиях тяга передаётся только к передней оси, что обеспечивает экономию топлива. В случае, если сцепление с покрытием или управляемость требуют этого, за доли секунды происходит подключение задней оси. В качестве опции современные модели семейства Т с полным приводом 4MOTION могут быть оснащены механической блокировкой заднего дифференциала, а также ассистентом старта на подъёме и ассистентом спуска с горы. Эти системы помощи водителю используют дозированные вмешательства в действие тормозной системы и ограничение оборотов двигателя для того, чтобы сделать движение на спусках проще и безопаснее.

Для всех вариантов кузова моделей Т марка Volkswagen Коммерческие автомобили предлагает систему полного привода в качестве одного из вариантов. Помимо этого, некоторые модели также могут быть заказаны в полноприводной версии 4MOTION и с увеличенной колёсной базой (3400 вместо 3000 мм). Полная линейка двигателей, с которыми поставляются полноприводные модели, включает в себя турбодизели TDI и бензиновые двигатели с турбонаддувом TSI мощностью от 150 л. с. для двигателей TDI до 204 л. с. для двигателей TDI и TSI.

Для нового Transporter Rockton полный привод 4MOTION устанавливается уже в базовой конфигурации, что превращает этот автомобиль в прекрасный рабочий инструмент с высоким внедорожным потенциалом. В дополнение к четырём ведущим колёсам стандартным решением для этой модели также является увеличенный на 30 мм дорожный просвет и механическая блокировка заднего дифференциала. Внедорожные качества модели улучшает комплект из отдельных нижних защит для двигателя, коробки передач, заднего дифференциала, основной части глушителя, боковых порогов и топливного бака. Такой комплект доступен также для полноприводных версий других Transporter в составе пакета Protection package. Интерьер Rockton получает максимальные возможности трансформации при оснащении предлагающейся в качестве опции напольной системой направляющих, предполагающей установку трех дополнительных сидений или подвижной решётчатой перегородки.

В качестве опции система полного привода доступна и для нового Multivan Panamericana – версии, ставшей по-настоящему культовой в модельном ряду с момента дебюта первого Panamericana в поколении Т4. В этом автомобиле, имеющем оптимальное оснащение для путешествий среди всех минивэнов, сочетаются великолепная надёжность, уверенность в движении и эксклюзивные элементы оснащения. В стандартную комплектацию семиместной версии, к примеру, входит увеличение дорожного просвета на 20 мм, легкосплавные 17-дюймовые диски, глубоко тонированные задние светодиодные фонари, специально разработанная защита днища, эффектные боковые пороги, тканевая обивка сидений со вставками из алькантары, трёхзонный климат-контроль Air Care Climatronic со специальным противоаллергенным фильтром, информационно-развлекательная система Composition Colour с подготовкой для интеграции смартфона, многофункциональный руль с кожаной отделкой, кожаная отделка рычага переключения передач, а также датчик дождя и автоматически затемняющееся салонное зеркало заднего вида. Такие позиции в списке доступных опций оснащения, как двухцветная кожаная отделка салона или пол салона «под дерево», делают Panamericana одним из эксклюзивных минивэнов среди всех представленных на рынке.

Amarok 4MOTION – пикап в сегменте внедорожников

Конечно же, это классический пикап, но после проведённых в 2016 году существенных обновлений и перехода на новые шестицилиндровые двигатели, Amarok более, чем когда-либо прежде, вторгся в сегмент классических внедорожников со своим харизматичным обликом и дизайном интерьера, великолепной управляемостью и высоким качеством. Свой вклад в этот прорыв внёс и недавно представленный трёхлитровый двигатель V6 TDI мощностью 204 л. с. и с крутящим моментом 500 Н·м – экономичный и удобный в использовании. Этот двигатель предлагается с расширившейся в настоящее время линейкой комплектации Comfortline, новой, ориентированной на внедорожное применение, моделью Canyon, а также теперь и в варианте комплектации Highline, представленном осенью 2016 года. Во всех случаях в список стандартного оснащения входит система постоянного полного привода 4MOTION и автоматическая восьмиступенчатая коробка передач.

Эксклюзивно для Amarok Highline (в качестве опции) и для Amarok Aventura (в стандартном оснащении) предлагается версия нового двигателя V6 TDI мощностью 224 л. с. В этом случае шестицилиндровый силовой агрегат обеспечивает крутящий момент до 550 Н·м, передаваемый системе полного привода. Во второй половине года марка Volkswagen Коммерческие автомобили планирует расширить гамму двигателей V6 TDI, добавив версию начального уровня, имеющую мощность 163 л. с. Такой двигатель будет устанавливаться на автомобили в классическом заднеприводном исполнении.

Также для версий мощностью 163 л. с. и 204 л. с. появится вариант с системой подключаемого полного привода. В этом случае автомобиль будет оснащаться шестиступенчатой механической коробкой передач. С момента появления модели Amarok разрабатывался для работы с двумя различными системами полного привода 4MOTION: постоянного и подключаемого (для использования в условиях сложного бездорожья). Эти системы привода имеют существенные различия, начиная с моделей Caddy и заканчивая линейкой моделей Т. В системе постоянного полного привода центральный дифференциал Torsen распределяет тягу между передней и задней осями в автоматическом режиме. А в системе подключаемого полного привода используется раздаточная коробка-трансфер и кулачковая муфта, позволяющая одним нажатием кнопки подключить жёсткое распределение тяги между осями. Наличие дополнительной понижающей передачи для шестиступенчатой механической коробки передач обеспечивает возможность движения на сверхнизких скоростях. Это может оказаться полезным в условиях тяжёлого бездорожья и на крутых склонах.

Для обеих систем полного привода Amarok также предусмотрены электронные блокировки дифференциала EDS. При интенсивных торможениях они предотвращают проворот колёс с одной стороны и всегда направляют тягу к колёсам, имеющим лучшее сцепление с покрытием. Помимо этого, марка Volkswagen Коммерческие автомобили предлагает для всех вариантов модели Amarok механические блокировки заднего дифференциала, обеспечивающие дальнейшее повышение внедорожного потенциала пикапа.



