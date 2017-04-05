Апрельские шутки от ГАИ 669

ГАИ настолько невменяемая структура, что даже 1 апреля у них не совпадает с нашим календарем, поэтому шутить по поводу себя и делать информационный вброс они начали за несколько дней, боясь, что в субботу мы будем заняты и не сможем среагировать должным образом.

Шуток в этот раз было две. Первая — генерала Нилова уволили за то, что он плохой генерал.

Тут смеяться абсолютно негде, потому что генерал Нилов, начальник ГАИ, абсолютно стандартный, и не важно плохой он или хороший. Точно такой же враг народа, как и любой другой человек на этой должности (здесь и далее выражаются оценочные суждения).

Начиная с низов и добираясь до верхнего положения, человек перестает быть нормальным, забывает, как выглядят люди на дороге, зачем он служит, он лишь исполняет свою функцию. Генерал Нилов свою функцию выполнял нормально, задача его была — продолжить формирование социальной группы людей, пораженных в гражданских правах, а именно водителей. Нилов всячески старался сделать, чтобы нам было как можно хуже, чтобы в отношениях между нами и инспекторами ДПС закон не присутствовал и Конституция была аннулирована по всем возможным пунктам с максимально широким спектром. И Нилов с этим нормально справился.

Мы с вами не поражены в гражданских правах? Поражены. Что-то изменилось в ГАИ? Перестали торговать номерами, водительскими удостоверениями, отмазывать людей в состоянии алкогольного опьянения, крышевать угоны, увеличилась раскрываемость? Нет.

Мы видим, что ситуация стабильна, начальники могут меняться, ничего не меняется в отношении нас и происходящем на дороге.

ГАИ с дороги ушла, перестала отвечать за события, происшествия и действия на дороге. ГАИ кормится с дороги. И ни в коем случае не регулирует движение. У них даже в нормативно-правовой базе не прописано, что они должны заниматься регулированием дорожного движения. ГАИ это обычная структура, которая занимается своими собственными делами во вред нам. Нам это обычно обходится боком, потому что мы теряем деньги, иногда погибаем, но добиться какой-то пользы, помощи не приходится достаточно давно.

Увольнение генерала Нилова за то, что он генерал это шутка, несмотря на то, что она прозвучала раньше, чем 1 апреля. Она совершенно не смешная, так как не имеет отношения к истине. За что уволили генерала совершенно не важно, не важно, сколько ему лет, не важно из чьей он команды, у них так принято.

Когда информационное поле сопровождается разговорами о том, что генерал Нилов поссорился с кем-то, нажил себе врагов это можно не рассматривать, так как

любой на его месте наживает себе врагов.

Примечательно, что получил генерал Нилов вольную, а на память еще и пистолет Макарова. У пистолета Макарова есть одна тактико-техническая особенность — он предназначен для того, чтобы застрелиться. В свое время в военном училище, на лекции по этому пистолету один из курсантов задал вопрос: «А зачем у него 8 патронов?», преподаватель на это ответил абсолютно точно: «А вдруг у товарища рука дрогнет. Будет чем помочь».

Когда генералу, который весь из себя невероятно заслуженный, всю жизнь на службе, дарят ни пистолет Ярыгина, ни выпускаемый в нашей стране Glock, ни CZ, штатно состоящий у силовиков на вооружении, а паршивенький ПМ — это только для того, чтобы принять единственное правильное решение, подытоживающее свое служение Родине. А заодно и в качестве рецензии. Когда ты получаешь от нее ПМ – сразу понятно, как к тебе относится Родина. Родина к тебе относится совершенно однозначно!

Вторая шутка еще более интересная, вызывает кривую ухмылку и касается проекта аннулирования ГАИ.

В 2018 году после блистательного чемпионата мира по футболу , после всех выборов, которые только бывают, после всех спецзадач по наведению порядка, лишаемся ГАИ. Это смешным быть не может, потому что это очень грустно.

Мы не вправе ожидать, что на смену генералу Нилову придет какой-то нормальный человек. Придет тот, кто будет хуже. И на смену ГАИ придет то, что будет хуже.

На сегодняшний день пользы от ГАИ нет никакой. Но даже нынешнее невменяемое ГАИ может быть ухудшено в той части, насколько действия людей в погонах касаются нашей жизни на дорогах. Именно это положение вещей может оказаться еще хуже. Три года тому назад Кудрин Путину написал проект, и в нем, в том числе было, как аннулировать ГАИ. Наравне с Почтой России, ГАИ не несет никакой пользы, является источником скандалов и непонятно зачем существует за наш с вами счет. Путин озадачился…

И перед тем, как поговорить о том, что придет на смену ГАИ, небольшой итог., несколько слов о том, чем на сегодняшний день ГАИ занимается.

Главная и единственная функция ГАИ на сегодня — сопровождение спецтранспорта. ГАИ на дороге нужна для того, чтобы разгонять всех нас, чтобы по московской трассе можно было вывезти любого начальника в аэропорт, чтобы в любом регионе можно было перекрыть любую дорогу. У ГАИ других задач нет.

И еще за исключением зарабатывания денег для себя. Функцию ГАИ по сопровождению, а также по отделению тех, кто важен для страны от всего остального сброда, каковым являемся мы с вами, можно поручить ФСО, Нацгвардии (Росгвардии), а также любым другим спецподразделениям. В конце концов, на аутсорс можно нанять некоторое количество головорезов, которые не будут иметь никаких полномочий, но станут впереди танком расшвыривать наши с вами автомобили и фланговым огнем поддерживать периметр поражения с тем, чтобы машина могла пройти в сторону Кремля или наоборот из Кремля.

Эта функция единственная, которая оправдывала существование ГАИ в глазах власти, она может быть безболезненно передана. Это означает некоторое количество повышений по службе, когда какой-то вновь причастный к сопровождению люд приобретет некую новизну в погонах, должностях и полномочиях.

Например, вы были майором ФСО и занимались тем, что сторожили колхозную будку, подозревая, что это вражеский объект, а потом становитесь большим начальником и сопровождаете первого секретаря Обкома или Горкома партии: карьерный рост, генеральская зарплата и на пенсию вы тоже выйдете с ПМ, что печально. В данном случае в моем голосе сарказм.

Что еще делает ГАИ? Она торгует номерами, как врут очевидцы, торгует результатами экзаменов, как врут очевидцы и занимается вопросами: кто трезв, а кто пьян, кому ехать, а кому платить. Любая другая структура, которая придет ей на смену нормально справится с этими полномочиями.

Кому можно выдать функцию по торговле номерами? Какому-нибудь Единому расчетному центру, как и Водительское удостоверение.

Медведев выяснил, что это можно делать при помощи интернета, и потихонечку полномочия уходят в Единые расчетные центры, которые по стране создаются. Пока процесс параллельный, вы можете получить ВУ в ГАИ, а можете получить из рук неулыбающейся женщины-госчиновника. Со временем останется только женщина и не останется майора.

Все эти функции совершенно спокойно могут уйти так же, как и регистрация, постановка на учет — в Минтранс. В Минтрансе на эти финансовые потоки давно уже смотрят с трепетом. Никому лишняя копейка, пусть даже и воровская, не бывает поперек кошелька.

Что произойдет на дороге, если полномочия будут кому-то переданы? Как видится идеальная картина мира? Идеальная картина мира подсмотрена у Грузии. Грузины взяли практику из Америки, там нет дорожной полиции.

В Америке есть полиция непосредственно патрульная и в ответственность патруля входит все то, что на его территории происходит (проезд на красный сигнал светофора, гоп-стоп с бабушкой, потерявшийся щенок, перевести дедушку через дорогу). Патруль в рамкам законодательства, он и регулировщик, он и ППС. Это один и тот же человек, который функционирует на своей замкнутой территории. Если происходит что-то нуждающееся в расследовании, то расследовать будет полиция, которая занимается именно следственными делами и если вдруг это совсем сложное дело, тогда ФБР.

Кудриным, и тем, кто включился в первоапрельскую шутку по поводу аннулирования ГАИ, была нарисована такая картина, что теперь это будет некий патруль, который займется в рамках своих полномочий по собственной территории, всем спектром возникающих проблем. Что будет на самом деле, если это произойдет?

Во-первых, ГАИ действительно могут аннулировать, потому что она реально никому не нужна. Не потому что в этом есть здравый смысл, а потому что надо изобразить реформу.

Во-вторых, мы получим то, что имели в 90-е годы. Водителя шкурили абсолютно все, кто был в погонах. Водителя, согласно закона о милиции (теперь о полиции), и по сию пору шкурить имеет право паспортный стол, комиссия по делам несовершеннолетних, потому что там люди же в погонах. В законе «О полиции» написано, что любой полицейский обязан предотвращать правонарушение, а если, а если, что то еще и наказывать. Мы помним, как в 90-е годы все патрули какие только можно, выползали кормиться на дорогу. У водителя враги были все. Тогда пришлось на уровне приказа Министра внутренних дел официально перераспределять полномочия в свою пользу. Вышел специальный приказ, в соответствии с которым, драть семь шкур с водителя имели право только гаишники.

Теперь все будет развернуто в обратную сторону. Любой человек в погонах сможет развести водителя на любые деньги.

При этом полномочия будут не определены, и с кем ты имеешь дело понять будет невозможно, поэтому количество гоп-стопников, обрушивающихся на каждого из нас, возрастет в геометрической прогрессии.

ГАИ нет, зато есть огромное количество людей, требующих от тебя деньги.

Помимо этого у нас не урегулированы вопросы, что нам делать в случае ДТП со страховыми компаниями и оформлением документов.

Страховые компании пока не рвутся со своими комиссарами в бой с тем, чтобы выезжать на любое ДТП. Европротокол не работает. И получится ситуация правового вакуума, которую попытаются решить с помощью видеокамер и всеобщего стукачества. Поскольку мы воспитали поколение молоденьких мальчиков и девочек ЕГЭ, не имеющих водительского удостоверения, но охотно карающих всех вокруг по принципу «А ты не нарушай правила дорожного движения», хотя наши правила написаны с тем, чтобы их нарушали.

Плюс общая подлость населения, когда вам будет дано специальное приложение, благодаря которому вы сможете стучать на любого, кто вам не нравится. А если человек окажется изощренный и не просто подлый, но еще и с талантом, тогда вы можете всякому инкриминировать любое нарушение, которое будет иметь заранее установленную силу. Никакой состязательности сторон, никакой презумпции невиновности. Любой, кто скачает это приложение, сможет обвинить вас с любом правонарушении, какое ему покажется. И они будут иметь заранее установленную силу.

Наша государство в этой первоапрельской шутке так спокойно выглядит, потому что понимает, что комплекс видеофиксации, поражающий нас в гражданских правах, нормально заменит ГАИ. Все остальные функции позволят спокойно кормиться тем структурам, которые пока только об этом мечтают.

Внимание правильный ответ. Чем плоха эта шутка? Тем, что нельзя реформировать ГАИ, не реформировав всю остальную полицию!

Поскольку полиция у нас абсолютно одинаковая и не важно это опер, гаишник или участковый, у них у всех сопоставимые проблемы, трудности и отношение к населению, то убрать одно и отдать полномочия в пользу другого нельзя. Для этого нам нужно не только аннулировать ГАИ, нужно аннулировать полицию, потом аннулировать ее еще раз.

Как, например, это было в Чехии. Прошла реформа полиции, были набраны новые люди с нуля – так себе оказались люди. Выкинули, пришли другие. Со второго набора полегчало. Полиция Чехии образцовая. То же самое было в Грузии: Саакашвили выкинул на улицу всех милиционеров, набрал новых. Оказались такими же негодяями взяточниками. Еще раз выкинул и еще раз набрал новых – полегчало!

Полиция Грузии имеет рейтинг доверия населения второй после православной церкви. Мы к сожалению, к этому не придем, потому что мы собираемся реформировать только ГАИ, на потеху публике, не затрагивая полицию.



