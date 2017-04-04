Volkswagen Teramont – в этом году в России 61

Представители российского офиса Volkswagen назвали ориентировочные сроки начала продаж большого 7-местного кроссовера Teramont, который на отдельных рынках будет продавать под именем Atlas — АвтоВести .

Автомобиль появится у официальных дилеров осенью 2017 года. Корреспондент АвтоВестей уже отправился в США, чтобы протестировать потенциальный хит в российском сегменте полноразмерных SUV.

Уже известно, что Volkswagen Teramont будет поставляться в нашу страну с двумя бензиновыми двигателями — турбированной «четверкой» 2,0 л TSI мощностью 238 л.с., а также атмосферным мотором 3,6 л V6 на 280 л.с. К большой радости российских покупателей, «роботов» DSG у «Терамонта» не будет — все двигатели сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Система полного привода в России будет предлагаться уже в базовой версии.

Построенный на платформе MQB «Терамонт» оказался не только самым крупным вседорожником концерна, но и вообще самым крупным автомобилем в сегменте полноразмерных паркетников. Со своими 5037 мм новый Volkswagen на 20 см длиннее флагманского Touareg, а также превосходит по длине Honda Pilot и Toyota Highlander. В салоне «Атласа» без проблем разместятся семь взрослых, причем оба задних ряда кресел раскладываются в ровную площадку.

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