Технологии виртуальной и дополненной реальности в работе Ford 14

Согласно отчету Goldman Sachs «Virtual & Augmented Reality», проекты виртуальной и дополненной реальности могут не только создавать абсолютно новые рынки, но и расширять уже имеющиеся. К примеру, виртуальные технологии могут быть использованы не только в привычных сферах (видеоигры, трансляция мероприятий в прямом эфире, показ кино и сериалов), но и в области образования, здравоохранения, военной промышленности, продажи недвижимости и проектирования.

В кинотеатрах будут идти фильмы в формате VR, пациенты с помощью нее смогут проходить лечение, а потребители получат возможность тестировать товары и услуги, не выходя из дома. В скором времени устройства виртуальной реальности станут так же популярны и функциональны, как смартфоны. С помощью подобных гаджетов люди смогут смотреть кино и сериалы, присутствовать концертах любимых исполнителей и совершать покупки.

Технологии виртуальной и дополненной реальности присутствуют и в автомобильной индустрии. Компания Ford активно использует VR проекты на стадии проектирования автомобилей.

В дизайн-центре Ford, расположенном в Кельне (Германия), есть специально оборудованная студия, в которой инженеры-проектировщики могут полноценно оценить автомобиль без наличия физического прототипа. Это позволяет быстрее и эффективнее работать над внешним обликом автомобиля, а также более детально прорабатывать тонкие линии и элементы отделки. Работая в этой студии, дизайнеры Ford смогли наилучшим образом спроектировать расположение приборной панели, кресел и механизмов управления в новой модели Ford Fiesta.

Помимо этого, в данный момент компания Ford тщательно изучает потенциал целого ряда решений в области технологий виртуальной и дополненной реальности для наложения цифровых голограмм на объекты реального мира, что уже в следующем десятилетии позволит людям оценить интересующие их характеристики отдельных продуктов, например, автомобилей.

«Людям достаточно трех минут, чтобы понять, нравится им продукт или нет, и это в полной мере относится и к автомобилям, — говорит Амко Линартс (Amko Leenarts), глава глобального подразделения по вопросам дизайна интерьера компании Ford. — В тот момент, когда вы садитесь в салон, у вас начинают формироваться устойчивые ассоциации с запахом автомобиля, звуками закрывающихся дверей, тактильными ощущениями от поверхностей и отделочных материалов; это будет большим прорывом, если мы, дизайнеры, сможем воссоздать этот опыт для клиентов с помощью виртуальной реальности».



