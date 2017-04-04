Дизайнерский концепт G90 Special Edition 29

Genesis представил на автосалоне в Сеуле дизайнерский концепт G90 Special Edition.

«Мы считаем, что страсть рождается из изысканного дизайна, и каждый элемент G90 Special Edition отражает работу наших дизайнерских и инженерных коллективов, — сказал Манфред Фитцджеральд (Manfred Fitzgerald), глава бренда Genesis. — Этот подход в сочетании с влиянием самобытного корейского стиля гарантирует, что Genesis займет достойную нишу в сегменте премиальных автомобилей».

В 2016 году бренда Genesis и сеть цифрового видео Great Big Story, образованная компанией CNN, запустили новый канал под названием Origins, чтобы подчеркнуть оригинальное корейское происхождение бренда. Origins будет рассказывать интересные истории о культуре и истории разных стран, включая Корею.

Три версии G90 Special Edition, представленные на автосалоне в Сеуле, демонстрируют способность модели удовлетворить потребности клиентов, как и сшитый на заказ костюм. На выставке показаны автомобили с двухцветной окраской:

Dark Brown Metallic и Dark Gray Matt: мускулистый и уверенный

Light Gray Matt и Silver Gray: изысканный и городской

Dark Blue Metallic и White Solid: яхта в океане

Недавно G90 Special Edition стал одним из главных действующих лиц на одном из самых эксклюзивных мероприятий мира — вечеринке Vanity Fair Oscar Party. Знаменитости прибывали на VIP-мероприятие на автомобилях G90 Special Edition.

Позже в 2017 году линейку Genesis, которая сейчас включает модели G90 и G80, пополнит спортивный седан G70, в котором воплощается новая интерпретация дизайнерской философии бренда «атлетичная элегантность». Инженеры Genesis также работают над экологичными решениями с использованием электроэнергии для уменьшения вредных выбросов, повышения комфорта и улучшения ходовых качеств. Подзаряжаемый гибрид дополнит модельный ряд в 2019 году, а полностью электрический Genesis должен появиться в 2021 году.

К 2021 году модельный ряд Genesis дополнится шестью новыми автомобилями, которые будут конкурировать с самыми известными мировыми автопроизводителями. В прошлом году Genesis G90 стал одним из трех финалистов престижного конкурса «Автомобиль года в Северной Америке 2017».



