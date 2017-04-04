Азиатская премьера фастбека KIA Stinger

Автомобиль представлен в новом золотисто-желтом цвете и в спецификации, разработанной специально для данной выставки. На стенде KIA новинка заняла место рядом с концепт-каром KIA GT Concept, впервые представленным публике в 2011 году на автосалоне во Франкфурте-на-Майне. Именно этот концептуальный автомобиль стал прообразом для серийной модели KIA Stinger.
Kia Stinger 2017
Помимо Stinger на стенде KIA представлены самые современные технологические решения. При помощи «театра виртуальной реальности» демонстрируются системы помощи водителю и полуавтономного управления DRiVE WISE. Интерактивная экспозиция посвящена перспективам информационного взаимодействия автомобилей между собой (car-to-car) и с объектами окружающей среды (car-to-environment).
Новая модель KIA Stinger впервые представлена широкой публике на «домашнем» для бренда KIA рынке. Stinger стал современным воплощением духа классических автомобилей Gran Turismo — мощных и элегантных, позволяющих владельцам путешествовать с комфортом на высоких скоростях. Спортивный фастбек имеет эффектный дизайн, а также достаточно места для размещения 5 человек и их багажа. Он предлагает высокий уровень ездового комфорта, выверенную управляемость и захватывающий характер, свойственный автомобилям с приводом на заднюю ось. KIA Stinger будет представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной версиях.
Продемонстрированный на автосалоне в Сеуле KIA Stinger имеет некоторые новые элементы дизайна. Кузов окрашен в насыщенно-желтый цвет, решетка радиатора, воздухозаборники и решетки вентиляции на капоте имеют отделку из легкого углеволокна. Такие решения подчеркивают рельефные линии кузова, мускулистый облик и спортивный характер KIA Stinger.
Впервые KIA Stinger представлен рядом с концепт-каром KIA GT Concept, премьера которого состоялась на Франкфуртском международном автосалоне в 2011 году. KIA GT Concept стал источником вдохновения при создании KIA Stinger, и его присутствие на стенде дает возможность посетителям автосалона в Сеуле увидеть, каким образом концепт-кар был адаптирован к серийному производству.
В дни Сеульского автосалона-2017 на стенде KIA посетители имеют возможность познакомиться с высокотехнологичными системами помощи водителю и полуавтономного управления DRiVE WISE. Для демонстрации задействована технология виртуальной реальности.
Системы DRiVE WISE – это первый шаг KIA на пути создания полностью автономного автомобиля с целью повышения безопасности дорожного движения. «Театр виртуальной реальности» на стенде KIA дает посетителям возможность заглянуть в ближайшее будущее автомобильной индустрии. Посетители могут протестировать технологии, которые KIA уже предлагает на своих новых моделях. Среди них – адаптивный круиз-контроль (ASCC) и система автономного торможения (АЕВ). Также под брендом DRiVE WISE разрабатываются самые современные видеокамеры, датчики и радары, которые должны прийти на помощь водителям для предотвращения столкновений.
Интерактивная экспозиция KIA на автосалоне в Сеуле демонстрирует передовые системы, которые в будущем обеспечат взаимодействие автомобилей и жилых помещений. Например, через сенсорный дисплей навигационно-мультимедийной системы автомобиля можно будет управлять домашним телевизором, освещением и отоплением на большом расстоянии. Также станет возможным завести свой автомобиль KIA и настроить работу кондиционера из дома, чтобы к началу поездки обеспечить максимальный комфорт в салоне.
amsrus.ru
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