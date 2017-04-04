Азиатская премьера фастбека KIA Stinger 72

На Сеульском автосалоне-2017 состоялась азиатская премьера новой модели KIA – спортивного фастбека Stinger.

Автомобиль представлен в новом золотисто-желтом цвете и в спецификации, разработанной специально для данной выставки. На стенде KIA новинка заняла место рядом с концепт-каром KIA GT Concept, впервые представленным публике в 2011 году на автосалоне во Франкфурте-на-Майне. Именно этот концептуальный автомобиль стал прообразом для серийной модели KIA Stinger.

Помимо Stinger на стенде KIA представлены самые современные технологические решения. При помощи «театра виртуальной реальности» демонстрируются системы помощи водителю и полуавтономного управления DRiVE WISE. Интерактивная экспозиция посвящена перспективам информационного взаимодействия автомобилей между собой (car-to-car) и с объектами окружающей среды (car-to-environment).

Азиатская премьера фастбека KIA Stinger

Новая модель KIA Stinger впервые представлена широкой публике на «домашнем» для бренда KIA рынке. Stinger стал современным воплощением духа классических автомобилей Gran Turismo — мощных и элегантных, позволяющих владельцам путешествовать с комфортом на высоких скоростях. Спортивный фастбек имеет эффектный дизайн, а также достаточно места для размещения 5 человек и их багажа. Он предлагает высокий уровень ездового комфорта, выверенную управляемость и захватывающий характер, свойственный автомобилям с приводом на заднюю ось. KIA Stinger будет представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной версиях.

Продемонстрированный на автосалоне в Сеуле KIA Stinger имеет некоторые новые элементы дизайна. Кузов окрашен в насыщенно-желтый цвет, решетка радиатора, воздухозаборники и решетки вентиляции на капоте имеют отделку из легкого углеволокна. Такие решения подчеркивают рельефные линии кузова, мускулистый облик и спортивный характер KIA Stinger.

Впервые KIA Stinger представлен рядом с концепт-каром KIA GT Concept, премьера которого состоялась на Франкфуртском международном автосалоне в 2011 году. KIA GT Concept стал источником вдохновения при создании KIA Stinger, и его присутствие на стенде дает возможность посетителям автосалона в Сеуле увидеть, каким образом концепт-кар был адаптирован к серийному производству.

Интерактивная экспозиция передовых технологий KIA Motors

В дни Сеульского автосалона-2017 на стенде KIA посетители имеют возможность познакомиться с высокотехнологичными системами помощи водителю и полуавтономного управления DRiVE WISE. Для демонстрации задействована технология виртуальной реальности.

Системы DRiVE WISE – это первый шаг KIA на пути создания полностью автономного автомобиля с целью повышения безопасности дорожного движения. «Театр виртуальной реальности» на стенде KIA дает посетителям возможность заглянуть в ближайшее будущее автомобильной индустрии. Посетители могут протестировать технологии, которые KIA уже предлагает на своих новых моделях. Среди них – адаптивный круиз-контроль (ASCC) и система автономного торможения (АЕВ). Также под брендом DRiVE WISE разрабатываются самые современные видеокамеры, датчики и радары, которые должны прийти на помощь водителям для предотвращения столкновений.

Интерактивная экспозиция KIA на автосалоне в Сеуле демонстрирует передовые системы, которые в будущем обеспечат взаимодействие автомобилей и жилых помещений. Например, через сенсорный дисплей навигационно-мультимедийной системы автомобиля можно будет управлять домашним телевизором, освещением и отоплением на большом расстоянии. Также станет возможным завести свой автомобиль KIA и настроить работу кондиционера из дома, чтобы к началу поездки обеспечить максимальный комфорт в салоне.



