Производитель Subaru изменил название компании 290

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), производитель Subaru, изменил название компании на Subaru Corporation.

Автомобильный бизнес является основным для FHI. Вместе с тем в компании есть такие подразделения как Aerospace, Industrial Products и Eco Technologies, которые производят широкий ассортимент товаров: двигатели общего назначения, электрогенераторы, автомобили для коммунального хозяйства, вертолеты, компоненты для самолетов гражданской авиации, ветровые генераторы и многое другое.

На торжественном мероприятии по случаю смены названия Ясуюки Йошинага, президент компании, сказал:

«FHI всегда стремилась создавать отличные продукты. В последние годы мы стали еще лучше благодаря тем ценностям, которыми обладает только Subaru. Это изменение заявляет о нашей решимости развивать бренд, который приносит пользу людям. Когда клиенты довольны, мы видим их счастливые лица. И мы хотим видеть еще больше улыбок и еще больше поклонников бренда. С новым названием звезды Subaru засияют ещё ярче!”

Действия менеджмента Subaru Corporation направлены на устойчивое развитие, основанное на принципе «Клиент на первом месте». Дальнейшее укрепление позиций компании на мировом рынке будет достигнуто благодаря развитию основной ценности Subaru — «Уверенность и спокойствие» (“Enjoyment and Peace of Mind”).

Истоки Fuji Heavy Industries Ltd. берут своё начало в 1917 году, когда была основана «Авиационная Научно-Исследовательская Лаборатория», которая впоследствии была зарегистрирована как «Nakajima Aircraft Co». В 1953 году, после ряда реорганизаций, компания получила новое название – Fuji Heavy Industries Ltd. Тогда же FHI стала развивать новое и впоследствии основное направление деятельности – производство автомобилей, которое официально началось с появления модели Subaru 360 в 1958 году.



