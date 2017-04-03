Hyundai представила несколько революционных технологий 113

Hyundai представила новые разработки в рамках стратегии мобильности будущего, показав целый ряд революционных технологий на автосалоне в Сеуле 2017.

Комплекс новых технологий включает новейшую платформу служб подключенного автомобиля (ccSP), а также продвинутые интеллектуальные решения, которые связывают автомобиль с повседневной жизнью клиента.

Платформа служб подключенного автомобиля соединяет клиентов и автомобили

Hyundai представляет новейшую концепцию интеграции автомобиля в жизнь клиента в виде самостоятельно разработанной платформы служб подключенного автомобиля (ccSP). Эта система позволит клиентам напрямую подключаться к службам «Интернета вещей» (IoT).

Сеть взаимосвязанных служб сотрет границы между мобильностью, рабочим и жилым пространством благодаря голосовому управлению Home to Car, которое позволяет водителям заводить автомобиль, открывать и закрывать двери речевыми командами. А решения Car to Home позволят клиентам подключаться к системе «умного дома», включая домашнее освещение, климат-контроль и аудиосистему.

«Управление автомобилями с помощью речевого помощника может стать общепринятой практикой уже в ближайшем будущем, — отметил Сён Хо Хван (Seung-Ho Hwang), исполнительный вице-президент и глава подразделения интеллектуальных автомобильных технологий Hyundai Motor Company. — Мы сотрудничаем со многими компаниями в Корее и по всему миру, чтобы предоставить клиентам Hyundai невиданные ранее возможности взаимодействия».

Телематические службы, представленные на выставке, будут выведены на рынок в течение следующих нескольких лет. Службы Home to Car должны появиться в 2018 году, а решения Car to Home станут доступны годом позже.

Раскрыты основные цели плана Connected Car

На автосалоне в Сеуле 2017 Hyundai Motor представила основные составляющие плана Connected Car. В соответствии с философией заботы о клиентах компания рассказала о четырех главных направлениях работы в сфере подключенных технологий, которые обеспечат большее удобство и комфорт для водителей.

Активная забота . Регулярный контроль диагностических данных автомобиля вместе с анализом больших данных помогут выявлять потенциальные неполадки до того, как они превращаются в серьезные проблемы, и обеспечат эффективное профилактическое обслуживание автомобилей.

. Регулярный контроль диагностических данных автомобиля вместе с анализом больших данных помогут выявлять потенциальные неполадки до того, как они превращаются в серьезные проблемы, и обеспечат эффективное профилактическое обслуживание автомобилей. Интеллектуальное удобство . Hyundai планирует предложить клиентам регулярные обновления программного обеспечения и функций автомобиля. Это позволит водителям получать самые актуальные версии даже во время движения, обеспечит максимальное удобство, а также высочайший уровень защиты автомобиля и безопасности данных.

. Hyundai планирует предложить клиентам регулярные обновления программного обеспечения и функций автомобиля. Это позволит водителям получать самые актуальные версии даже во время движения, обеспечит максимальное удобство, а также высочайший уровень защиты автомобиля и безопасности данных. Экономичность . Hyundai предложит клиентам решения для снижения расходов, основанные на анализе моделей вождения и истории расхода топлива. Благодаря этому повысится точность расчета оставшегося пробега и выбора рекомендованных маршрутов для экономии топлива (и заряда аккумулятора, когда это применимо).

. Hyundai предложит клиентам решения для снижения расходов, основанные на анализе моделей вождения и истории расхода топлива. Благодаря этому повысится точность расчета оставшегося пробега и выбора рекомендованных маршрутов для экономии топлива (и заряда аккумулятора, когда это применимо). Эффективная телематика. Умное управление приложениями гарантирует выполнение операций, связанных с телематическим оборудованием, в оптимальное время, например, автоматическое обновление программного обеспечения во время зарядки аккумулятора автомобиля. Другие полезные решения будут разрабатываться на основании мониторинга регулярных внешних воздействий на водителя и предусматривают предоставление полезных советов, информации или предупреждений. Например, погодная служба сможет предоставлять водителю сведения, позволяющие выбрать оптимальное время для мойки.

Autonomous IONIQ в виртуальной реальности

На стенде Hyundai Motor посетители автосалона в Сеуле 2017 могут совершить поездку на автомобиле без водителя на иммерсивных симуляторах виртуальной реальности. Виртуальная поездка на автономном IONIQ показывает, как новейшие средства пилотирования позволяют автомобилю безопасно двигаться без участия водителя в самых сложных дорожных ситуациях.

Автомобиль отличается изящным дизайном в стиле других моделей линейки IONIQ и является одним из немногих разрабатываемых беспилотных моделей со скрытым лидаром в переднем бампере, а не на крыше. Продвинутые системы автоматического управления отличаются максимальной простотой за счет интеграции существующих функций серийной модели, включая передний радар системы интеллектуального круиз-контроля и камеры системы контроля за сохранением полосы движения.

Концепция умного дома вдохнет новую жизнь в автомобиль

На автосалоне в Сеуле 2017 Hyundai представила свою концепцию умного дома, показав потенциальную сферу применения своих технологий мобильности будущего. Действующая система «Умный дом» демонстрирует, как автомобиль может интегрироваться в повседневную жизнь пользователей, объединяя мобильность с рабочим и жилым пространством клиентов.

Концепция дает представление о том, как автомобиль может стать частью жилого пространства после «стыковки» с домом, а также превращаться в мобильное жилое пространство, когда пользователям требуется отправится по делам. В представлении Hyundai жизнь клиентов не разделяется между домом и транспортным средством, поскольку элементы комфорта, удобства и сетевого взаимодействия автомобиля и дома объединяются в «единое пространство».

Азиатский дебют футуристичного концепт-кара FE Fuel Cell, автомобиля на топливных элементах следующего поколения

Hyundai впервые показала свой новаторский концепт-кар Future Eco (FE) Fuel Cell азиатской аудитории, подтвердив интерес к разработке автомобилей на водородной тяге. Hyundai является мировым лидером в области водородного транспорта, став первой компанией в мире, которая запустила серийное производство автомобиля на топливных элементах.

Концепт-кар FE Fuel Cell открывает новую главу в истории Hyundai и дает представление о дизайне и возможностях будущего серийного электромобиля на топливных элементах, который должен появиться на рынке в феврале 2018 года. Эта модель, как и обширная линейка автомобилей на водородном топливе, будет оснащаться современными технологиями помощи водителю, приближая Hyundai к реализации своей амбициозной цели по построению Общества водородной энергетики.

Пробег концепт-кара на одной зарядке превышает 800 км, что позволяет эксплуатировать его в условиях существующей ограниченной водородной инфраструктуры. Он также оснащается множеством интеллектуальных технологий для удобства, комфорта и безопасности клиентов. Одной из оригинальных особенностей нового концепта является внутренний увлажнитель воздуха, который использует воду, образующуюся в чистом силовом агрегате автомобиля, для создания комфортабельного микроклимата в салоне.

Hyundai празднует мировой рекорд IONIQ Hybrid

На автосалоне в Сеуле 2017 Hyundai также празднует установление рекорда скорости для серийного гибридного автомобиля. Посетители могут увидеть специально подготовленный Hyundai IONIQ Hybrid, который в 2016 году установил утвержденный FIA рекорд скорости в 253,9 км/ч (157,825 миль/ч) на знаменитом солевом озере Бонневиль, показав пиковую финишную скорость в 258,6 км/ч (160,7 миль/ч).



