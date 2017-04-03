38 попугаев. 2016 Subaru Outback 3.6 238

Основными мужскими ориентирами в жизни являются основополагающие истины – посадить дерево, построить дом, вырастить сына.

Однако суровая реальность регулярно подкидывает альтернативы, над которыми можно действительно сломать голову. Заменит ли сына дочь? А две дочери? А можно ли считать построенным домом купленную в ипотеку квартиру? И где можно в современном мегаполисе посадить дерево? Где взять расписание субботников? В общем, жизнь – боль и коллекция компромиссов. И сейчас я вам подкину еще один. Над которым я сам до сих пор ломаю голову.

У инженеров и маркетологов Subaru есть один неоспоримый талант – делать машины, которые вызывают недоумение и обретают большое количество поклонников одновременно. Если вы на автомобиле (кстати, не обязательно марки Subaru) видите наклейку «I’m a subarist» — знайте, за рулем человек неординарный и с ним есть о чем поговорить. Только темой разговора будет Subaru. И над всем этим незримо, но вполне осязаемо нависает раллийная репутация бренда, на которую ссылаются в каждом втором обзоре на любой автомобиль марки.

И это, в принципе, справедливо, но только до того момента, когда из-за угла вдруг выезжает Subaru Outback. Именно выезжает. Не вылетает, не валит боком, без дыма, рыка и прочих спецэффектов. Почти пять метров (4815 мм) японского универсала повышенной проходимости. И ты смотришь на него и думаешь не о том, как ты на нем уделаешь какого-нибудь мажора на Mustang, а о том, что в выходные собрались всей семьей на природу и точно ли в составленном женой списке учтено все необходимое?

Вопроса о том, влезет ли в Outback все, что решено с собой взять, совсем не стоит. Скорее, возникает шальная мысль набрать еще кучу всякого шмурдяка, чтобы заодно потешить собственное эго – «да в этот сарай влезет даже слон среднего размера. Только его нужно покрепче привязать, чтобы по салону не летал». Огромный объем багажника (1801 литр, а если сложить задний ряд сидений…) не может оставить равнодушным среднестатистического россиянина. А если сюда прибавить мощные рейлинги, на которые можно закрепить объемный багажник, то придется серьезно поломать голову над тем, чем бы еще заполнить свободное грузовое пространство. Есть достаточно большой минус – мысль о том, как бы очистить багажник от всякой ерунды, скопившейся в нем, будет посещать владельца Subaru Outback крайне редко. Так что здесь актуальна литература по самоорганизации и крайне желательно наличие разумного педантизма.

Самое интересное начинается тогда, когда оказываешься за рулем. Дополнительного стимула придает еще и наличие в характеристиках именно этого экземпляра цифры 260. Как раз столько лошадей отвечают за ускорение Subaru Outback 3.6. Обычный субаровский шестицилиндровый оппозитник без помощи всяческих посторонних девайсов разгоняет полуторатонный (1675 кг) универсал до «сотни» за 7.6 секунд. Это по паспорту. В реальности же… Какая нафиг разница? В паре с фирменным цепным вариатором Lineartronic и при поддержке симметричного полного привода, ускорение есть, причем оно есть с любой скорости. Нужно поехать быстрее – плавно продавливаем педаль газа (вариатор не очень любит резких движений педалью) и едем. Быстро едем. Чертовски быстро едем! Между прочим, всем скептикам, которые презрительно морщат лобик при слове «вариатор», нужно обязательно прокатиться на Subaru. Не обязательно на Outback – на любом. О динамике спорткара речи не идет – не тот сегмент. Однако для езды по городу или трассе вариатор Subaru обеспечивает отличную плавность хода и так ненавидимый многими «эффект электрички» (соответствующий звук при разгоне и торможение при снятии ноги с педали газа) просто отсутствует.

Так. Стоп. Вот что я могу вам нового рассказать про Subaru? Надежный автомобиль? Отличный полный привод? Просторный комфортный салон? Подвеска, практически идеально подходящая для наших дорог? Все это много раз описано журналистами и блогерами и касается фактически каждого поколения Subaru Outback. Сколько не говори «мед», во рту слаще не станет.

Вернусь я к тому, с чего начал. Со способности Subaru создавать автомобили, раздумывая над покупкой которых можно легко запутаться в собственных мыслях и доводах «за» и «против».

Ты садишься в просторное комфортное водительское кресло, оглядываешься и видишь все на своих местах. Никакой выпендрежности и усложнения – практично, доступно и оптимально. Честно говоря, поначалу такая простота даже несколько обескураживает. Взгляду не за что зацепиться. А потом понимаешь, что в этом и есть главный плюс. Когда в процессе управления не отвлекаешься на разнообразные свистоперделки, начинаешь понимать, что Subaru Outback – самодостаточный и уверенный в себе автомобиль. Он едет туда, куда нужно так, как нужно. При этом еще и не напрягает тебя принятием решений и выбором режима движения – смотри вперед и по сторонам, дави газ или тормоз, крути руль. Все остальное сделает двигатель, вариатор, система полного привода и электронные помощники.

После недельного теста Subaru Outback мне стала понятнее маркетинговая концепция модели – «Быть, а не казаться». Ты купил автомобиль для всего. Абсолютно. Ты ездишь на нем на работу и не испытываешь никаких проблем с имиджем. Он далек от эконом-сегмента и примерно так же далек от премиума. Золотая середина. Под него подходит и деловой костюм, и джинсы с кедами. Он одинаково хорошо смотрится и перед театром, и на лесной дороге. Высокий клиренс (213 мм) и пластиковые молдинги по кругу как бы намекают на внедорожные гены, а это значит, что можно всласть покайфовать и на грунтовке.

Большая семья или много друзей? Грузите их всех в просторный салон, вещи в багажник и на крышу – и хоть на край света. Даже 2.5 литровый двигатель (175 л/с) едет достойно, а уж 3.6… Заметил, что иногда (особенно на трассе) сама собой на лице появляется довольная улыбка. Обгоны и перестроения доставляют удовольствие – нажал педаль газа, повернул руль – без вопросов. При этом расход бензина (АИ-95) в смешанном режиме (трасса + город с пробками) – 10.3 литра на 100 километров при том, что иногда позволял себе оторваться.

Но тут меня подстерегал главный нюанс – Subaru Outback не провоцирует на агрессивное вождение, нарушение скоростного режима и прочие безобразия. Он может ехать быстро и активно. Он может четко по команде менять полосу движения, не мотая «хвостом» и не пытаясь обнять ближайший столб. Он даже при желании на зимней грунтовке может ехать боком, при этом вполне четко реагируя на команды водителя рулем и педалями.

Ты просто понимаешь, что это лишнее. Тебе хорошо, комфортно и надежно. А за звуковую атмосферу отвечает отличная аудиосистема Harman/Kardon. Все остальное – только дополнение. Потому что главный тут – ты. И Outback с этим не спорит совершенно. И здесь основная затыка – казалось бы – есть все, что нужно для того, чтобы нарисовать картинку идеального семейного автомобиля. Ты – глава семьи и у тебя всегда под рукой идеальный автомобиль – надежный, красивый, мощный, просторный, экономичный, дружелюбный и японский. Живи и радуйся!

Но Subaru не была бы Subaru, если бы не задала вопрос, хитро прищурив глаза «А тебе правда именно это нужно?». Ты такой идешь к друзьям или в соцсети, заводишь тему: «Хочу купить Subaru Outback» и начинается обсуждение длиною в жизнь. Однако часто упускается один весомый факт – тот, у кого никогда не было Subaru, вряд ли может объективно оценивать и сравнивать. Поэтому обсуждение часто напоминает известный советский мультфильм «38 попугаев», где Попугай, Мартышка и Слоненок измеряли длину Удава.

«Два слоненка, пять мартышек, тридцать восемь попугаев! А в попугаях-то я горааааздо длиннее!».

Я подозреваю, что как-то так и становятся владельцами Subaru Outback. И теперь я их понимаю гораздо лучше. Когда-нибудь, когда стану большим и взрослым, я тоже, скорее всего заведу в гардеробе футболку с надписью «I’m a subarist» и поеду с сыном сажать дерево возле нашего дома на чем-то большом и мощном с созвездием Плеяды на решетке радиатора.



