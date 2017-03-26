Creta начала ржаветь

Дилеры традиционно, как могут, стараются избежать гарантийного ремонта, но удается это не часто.
Согласно данным сервиса Wordstat: проблема появилась в декабре 2016 года и по количеству запросов к Яндексу растет стабильно.
Статистика Яндекса по поисковым запросам Крета ржавеет
Ребята, нарисовалась проблема, на пятой двери образовались две точки, сначала подумал грязь попробовал их оттереть и ничего, в итоге ржавчина. Сделаю фото выложу, вот это да, машине 4 месяца.
Не верю что такое могли допустить…
Буду ждать весну, а там видно будет. Если больше ничего не выскочит наклейкой какой закрою. Производство сентябрь 2016, приобретена 23 сентября 2016 года.
У меня тоже самое. На крышке багажника (рядом со стоп-сигналом) на 4 месяц появилось два рыжих пятна. По гарантии все сделали без вопросов. Сначала расстроилась, вроде новая машина… видимо не я одна такая.
Замеры толщины ЛКП у ОД.
Ожидаемо основная концентрация владельцев Крета пострадавших от ржавчины на одноименном форуме. Участники уже создали петицию. Пока подписчиков не много. Говорить о массовой проблеме еще рановато, но тенденция заметна.
По многим фото, выложенным на форуме заметна не самая качественная работа мастеров Hyundai с металлическими деталями кузова.
C 2014 года www.amsrus.ru
Не долго ж музыка играла))
Если корейцы используют отечественный лист — машина будет гнить! Так же как «Волги» и «Жигули». Дело не в лкп, а в качестве металла.
Корейцы никогда не отличались хорошей кузовщиной это факт.
Совсем не факт!
Разве можно сравнить с немцами)))
У меня на Солярисе 2014 г.в. тоже наблюдается такое, также на пятой двери только в самом верху, у крыши.
А где ее собирают?
Питер
Сейчас стало ниже качество металла. И у мерседеса проблемы тоже с коррозией.
Этому мерсу сто лет в обед. Не факт что это крыло не восстанавливали криворукие мастера после дтп. Заржавело те там где самая химия, соль и грязь — внутри арки крыла, а над бампером, в том самом месте, которое при ударе повреждается и по верху арки, где царапины также не редкость. При этом, порог и нижняя часть дверей — целые.
Согласен — новый мерседес никогда не будет ржавым. Но вот гелендваген после 3 лет эксплуатации в Москве уже имеет следы коррозии.
Максим Цибулевский а вы на УАЗ гоните
Остапа понесло)
Тоже мне новость! От автопроизводителя, который скупает в евррпе металлолом и переплавляет его по дешевке в китае, другого ожидать было глупо. А если учесть еще и, традиционно крайне хреновое лкп то, вообще все эти проблемы вполне себе закономерными начнут казаться. Если сомневаетесь, спросите в любой студии занимающейся детейлингом и керамическими покрытиями кузова, с какой осторожностью им приходится работать с корейскими авто. Одно неловкое движение и, при полировке, краска снимается до голого железа.
Покажите мне массово ржавеющие спустя пол года после продажи Дастеры, Тигуаны или Куги, прежде чем на отечественную сталь наговаривать. У Йети с краской НЕ металлик была такая проблема, но она и на чешской сборке была, не только у нижегородской. Там, чего то с ЛКП накосячили супер-пупер корейцы. Впрочем, о «качестве» лкп корейских авто вам в любом сервисе занимающимся защитными полиролями и детейлингом расскажут. Толщина лкп — никакая. Поэтому и полировать тяжело, и сколы постоянные и при малейшем ударе всё до металла отлетает и ржавеет тут же.
К нам на обработку приезжают УАЗ Патриот прямо из магазина уже ржавые
Александр Соколов Ну дык, это другая история. Там и сталь, вполне возможно, не того качества используют, и хранят ее с нарушениями и лкп со времен 469 не изменилось. Я о том что, кому надо было сделать качественную машину, те нашли нужную сталь у нас в стране, а те кому нужен был одноразовый и дешевый муляж кузова для, в целом не плохой корейской ходовой части, те за своё крохоборство и поплатились.
Данная история лишний раз убеждает меня в том, что автомобильная журналистика перестала соответствовать реалиям жизни. По старинке, нахваливают в статьях внешний вид, динамику и меню аудиосистемы, а толщину лкп, прочность бамперов и стёкол, толщину металлических панелей, стоимость страхования и некоторые другие, не мало важные характеристики, оставляют без внимания. В итоге же, получается то, какой ни будь Tucson, по отзывам журналюг, не сильно хуже Тигуана, а в реальной жизни, если приложить на не большой скорости Тигуан о заднюю часть какого ни будь другого автомобиля то, под замену будет только бампер, а на Туксане, пол морды будет на замену, а те металлические части, которые будут подлежать восстановлению, на второй день после дтп станут ржавыми, и потом, что с ними не делай, всё равно из под краски, через какое то время, полезут рыжие пузыри.
михаил отрешко а расскажите, как вы, к примеру, на тест-драйве будете проверять толщину лкп и толщину металла?
AMSRUS Толщину металла можно и рукой проверить. Если октавия а7 или лансер сделаны из фольги, то это и так видно, без спецприборов. Толщину лкп вполне себе просто обычным толщиномером с AliExpress замерить. Но, это в моём случае, когда я не журналист, а машину могу осмотреть и проверить только в автосалоне и на 5 минутном тест-драйве. Журналистам же, машину дают на несколько дней, как правило. За это время, вполне можно точно замерить при каком усилии начинает прогибаться крыло, при каком усилии гнётся бампер, при каком услии начинает отскакивать лкп с края капота, ржавеет ли на второй день металл в царапинке, где ни будь, под аркой крыла и тд и тп. Ни кто же не просит машину по методике euroncap разбивать но, поскольку авто из пресс-парка и щастрахованное, то и не сильно жалко его будет. К тому же, если говорить о кроссоверах то, не плохо было бы загонять их на подъемник и оценивать конструкцию днища в плане защищенности от ударов посторонними предметами. А еще, не плохо было бы давать оценку качеству световых приборов, и тогда, какая ни будь Крета с тусклыми штатными лампами Н4, вдруг оказалось бы не совсем подходящим автомобилем для ночных поездок. Реальную динамику разгона померять не мешало бы, что бы, какая ни будь Мазда, не врала больше о том, что СХ-5 2.0 до сотни за 9 сек. разгоняется. Стоимость обслуживания и страхования также игнорируют в статьях. Как будтр у нас ни кто у официалов не обслуживается и КАСКО никогда не покупают на новые авто. Вот дотошные исследователи в США довели Фольксваген до дизельгейта, а у нас же, митсубиси не прикрыто врет про реальный расход топлива, мазда про динамику, хендай/киа занимаются откровенным обманом потребителя рассказывая сказки про гарантию в 5 лет на автомобиль, которая, по факту, 5 лет лишь на несколько элементов автомобиля действует, и журналистам нашим похрену. Им выгоднее и проще восхвалять меню штатной автомагнитолы.
А оплачивать «усилия» кто будет?
AMSRUS У нас только Авторевю пытается что то подобное делать, да и то, выборочно и крайне редко.
AMSRUS Если даже, машину из пресс-парка не разрешают так проверять то, что мешает купить на авторазборке капот с родной краской, бампер, крыло и даже лобовое стекло, что бы провести их замеры прочности, предварительно выработав стандарт тестирования??? Это куда дешевле будет, чем проверять действующий экземпляр автомобиля.
AMSRUS А кто оплатил Авторевю два разбитых Патриота? По моему, уж точно не ульяновский завод. Оплачивать будут рекламодатели сайта и журнала, который будет предоставлять больше полезной информации для потребителя, а значит, иметь больше подписчиков и читателей.
А как там меню штатного мафона сделано и на сколько удобно кнопочки расположены, я и сам посмотрю перед покупкой и сделаю выводы.
Михаил! Вы наш рекламодатель! Вам на какой адрес счет выслать?
AMSRUS Это чтож такое получается? Я за вас еще и деньги должен зарабатывать вам на толщиномер с aliexpress???))))
Это же настоящая высокопрочных сталь , хотя сейчас все кроме французов и американской хорошо гниют, но 4 место даже АвтоВАЗ так не сумел.
Мне не понятно, как по сути один автомобиль Solaris и Creta могут иметь такие разные параметры покраски и изготовления металла
Hyundai Creta — автомобиль года ! Перехвалили.
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