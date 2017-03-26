Creta начала ржаветь 9 346

Владельцы Hyundai Creta начали жаловаться на качество металла и лакокрасочного покрытия. Чаще всего на машинах не старше 4 месяцев начинает ржаветь пятая дверь.

Дилеры традиционно, как могут, стараются избежать гарантийного ремонта, но удается это не часто.

Согласно данным сервиса Wordstat: проблема появилась в декабре 2016 года и по количеству запросов к Яндексу растет стабильно.

Ребята, нарисовалась проблема, на пятой двери образовались две точки, сначала подумал грязь попробовал их оттереть и ничего, в итоге ржавчина. Сделаю фото выложу, вот это да, машине 4 месяца .

Не верю что такое могли допустить …

Буду ждать весну, а там видно будет. Если больше ничего не выскочит наклейкой какой закрою. Производство сентябрь 2016, приобретена 23 сентября 2016 года .

У меня тоже самое. На крышке багажника (рядом со стоп-сигналом) на 4 месяц появилось два рыжих пятна. По гарантии все сделали без вопросов. Сначала расстроилась, вроде новая машина… видимо не я одна такая .

Замеры толщины ЛКП у ОД .

Ожидаемо основная концентрация владельцев Крета пострадавших от ржавчины на одноименном форуме. Участники уже создали петицию . Пока подписчиков не много. Говорить о массовой проблеме еще рановато, но тенденция заметна.

По многим фото, выложенным на форуме заметна не самая качественная работа мастеров Hyundai с металлическими деталями кузова.



