Volvo планирует выпустить пикап? 91

Этот XC90 необычного вида фотограф поймал на тестовых испытаниях в дебрях Скандинавии. Судя по не совсем стандартному виду, это мул для испытания новой модели Volvo.

Возможно, наличие у кроссовера XC90 удлиненной колесной базы как-то связано с новыми китайскими владельцами компании. Уже вовсю ходят слухи о появлении модели XC90 Exellence – четырехместного кроссовера с люксовой отделкой и увеличенным салоном для VIP-клиентов с личным водителем. Этот сегмент сейчас очень активно растет в Китае.

В принципе, лимузином предположения не ограничиваются. Удлиненная колесная база и нагрузка на заднюю ось могут значит, что Volvo испытывает:

— бронированный вариант XC90

— пикап Volvo

— коммерческий транспорт (вроде фургона)

— Папамобиль

Хотя дополнительные 25 сантиметров, добавленных к колесной базе и серьезный балласт сзади больше всего склоняют к версии пикапа или коммерческого автомобиля.



