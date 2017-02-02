Volvo планирует выпустить пикап?
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Volvo планирует выпустить пикап?
Февраль 02 09:02 2017

Этот XC90 необычного вида фотограф поймал на тестовых испытаниях в дебрях Скандинавии. Судя по не совсем стандартному виду, это мул для испытания новой модели Volvo.

Возможно, наличие у кроссовера XC90 удлиненной колесной базы как-то связано с новыми китайскими владельцами компании. Уже вовсю ходят слухи о появлении модели XC90 Exellence – четырехместного кроссовера с люксовой отделкой и увеличенным салоном для VIP-клиентов с личным водителем. Этот сегмент сейчас очень активно растет в Китае.

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В принципе, лимузином предположения не ограничиваются. Удлиненная колесная база и нагрузка на заднюю ось могут значит, что Volvo испытывает:

  • — бронированный вариант XC90
  • — пикап Volvo
  • — коммерческий транспорт (вроде фургона)
  • — Папамобиль

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Хотя дополнительные 25 сантиметров, добавленных к колесной базе и серьезный балласт сзади больше всего склоняют к версии пикапа или коммерческого автомобиля.


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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Александр Валентинович
    Февраль 02, 15:01 #1 Александр Валентинович

    А как же минивэн? Вкупе с грузовой коммерческой серией?

  2. Сергей Закройщиков
    Февраль 02, 22:51 #2 Сергей Закройщиков

    Про минивэн слухи точно ходили. Прямо из Гетеборга.

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