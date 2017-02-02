Volvo планирует выпустить пикап?

Возможно, наличие у кроссовера XC90 удлиненной колесной базы как-то связано с новыми китайскими владельцами компании. Уже вовсю ходят слухи о появлении модели XC90 Exellence – четырехместного кроссовера с люксовой отделкой и увеличенным салоном для VIP-клиентов с личным водителем. Этот сегмент сейчас очень активно растет в Китае.
В принципе, лимузином предположения не ограничиваются. Удлиненная колесная база и нагрузка на заднюю ось могут значит, что Volvo испытывает:
Хотя дополнительные 25 сантиметров, добавленных к колесной базе и серьезный балласт сзади больше всего склоняют к версии пикапа или коммерческого автомобиля.
amsrus.ru
А как же минивэн? Вкупе с грузовой коммерческой серией?
Про минивэн слухи точно ходили. Прямо из Гетеборга.
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