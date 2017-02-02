Tesla официально убрала из названия слово «Motors» 199

Tesla Motors официально убрала слово «Motors» из названия компании. Соответствующие уведомления были направлены сегодня в Комиссию по Ценным Бумагам и Биржам США.

Tesla уже убрала «motors» из доменных имен в июле 2016 года, после образования компании Tesla Energy, перед тем, как Элон Маск начал процесс покупки компании SolarCity, завершившийся в ноябре.

Этот шаг напоминает исключение компанией Aplle слова «Computers» из своего названия в 2007 году, когда был выпущен первый iPhone. Tesla хочет быть знаменита не только автомобилями, но и как энергетическая компания. Tesla Energy уже предлагает систему PowerWall для коммерческого и частного использования. Система использует литий-ионный аккумулятор, который накапливает энергию и становится ее источником в пиковые часы, когда действует самый дорогой тариф на электроэнергию. Система также может коммутироваться с солнечными батареями (разработками и продажей которых как раз и занимается SolarCity). В ноября Маск представил готовую концепцию интеграции солнечных батарей в черепицу и последующей монтаж ее вместо обычной на крышу.

Конечно, Tesla не перестает быть и автомобильной компанией. Планы производить к 2018 году 500 000 автомобилей в год по-прежнему в силе. Большая часть этого количества составит ожидаемый бюджетный электромобиль Tesla Model 3 с базовой стоимостью от $35000 и запасом хода до 700 километров.



