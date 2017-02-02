Tesla ломает стереотипы

Tesla творит совершенно то, что хочет. И неважно, что делают другие. И неважно, что так исторически сложилось
https://www.instagram.com/p/BP-RqfkBoag/
https://www.instagram.com/clarkson_daily/
Информационная ценность перехода на сайт — нулевая
Сергей, уберите с сайта ссылки автоматически на контент подписывающие! Это очень отвратительно. Как будто на какой- то третьесортный сайт зашел.
пиздец. что за проверка на ддос при переходе на сайт нахрен?
Истерика?
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