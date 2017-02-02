Tesla ломает стереотипы
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Tesla ломает стереотипы
Февраль 02 08:11 2017

Tesla творит совершенно то, что хочет. И неважно, что делают другие. И неважно, что так исторически сложилось

https://www.instagram.com/p/BP-RqfkBoag/


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TeslaTesla Model S
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Автор

Clarkson_Daily
Clarkson_Daily

https://www.instagram.com/clarkson_daily/

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7 комментариев

  1. Oleg Avdonin
    Февраль 02, 09:05 #1 Oleg Avdonin

    Информационная ценность перехода на сайт — нулевая

  2. Oleg Avdonin
    Февраль 02, 09:05 #2 Oleg Avdonin

    Информационная ценность перехода на сайт — нулевая

  3. Вячеслав Луканин
    Февраль 02, 09:21 #3 Вячеслав Луканин

    Сергей, уберите с сайта ссылки автоматически на контент подписывающие! Это очень отвратительно. Как будто на какой- то третьесортный сайт зашел.

  4. Вячеслав Луканин
    Февраль 02, 09:21 #4 Вячеслав Луканин

    Сергей, уберите с сайта ссылки автоматически на контент подписывающие! Это очень отвратительно. Как будто на какой- то третьесортный сайт зашел.

  5. Evgeny Vyatkin
    Февраль 02, 10:05 #5 Evgeny Vyatkin

    пиздец. что за проверка на ддос при переходе на сайт нахрен?

  6. Evgeny Vyatkin
    Февраль 02, 10:05 #6 Evgeny Vyatkin

    пиздец. что за проверка на ддос при переходе на сайт нахрен?

    • AMSRUS
      Февраль 02, 11:28 AMSRUS

      Истерика?

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