Аudi снизила цены на автомобили и запчасти 60

Audi Россия реагирует на ситуацию на рынке и объявляет специальные выгодные условия на приобретение автомобилей, произведенных в 2016 году. Кроме того, с 1 февраля цены на оригинальные запасные части Audi снижены в размере до 15%.

Специальные условия распространяются на следующие модели Audi 2016 года выпуска: A3 Sportback, A3 Sedan, A4 allroad quattro, A4, A4 Avant, A5 Coupé / Sportback предыдущего поколения, A6 allroad quattro, A6, A6 Avant, A7 Sportback, Q3, Q5 предыдущего поколения, Q7, TT Coupé, TT Roadster. Максимальная выгода при покупке динамичных и комфортных автомобилей Audi в дополнение к действующим специальным предложениям может достигнуть 250 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и комплектации. Так, например, популярный бизнес-седан А6 c линией Comfort доступен по привлекательной цене 2 260 000 рублей. Предложение действует во всех дилерских центрах Audi до 28 февраля 2017 года. Количество автомобилей ограничено.

На все автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на 2 года, а также на дополнительные 2 года или до достижения общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые два года пробег не ограничивается и не учитывается. Кроме того, с 1 февраля вступают в действие новые цены на оригинальные запасные части Audi, стоимость которых снижена в размере до 15% в зависимости от позиции.

Подробные условия можно узнать в дилерских центрах Audi. Количество автомобилей ограничено.



