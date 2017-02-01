Жириновский лишился «Ё-мобиля» 141

У Жириновского сломался подаренный Прохоровым «Ё-мобиль»

Владимир Жириновский пожаловался журналистам, что подаренный ему Михаилом Прохоровым «Ё-мобиль» сломался. У уникальной машины осыпался аккумулятор. Несколько лет назад подобная же судьба постигла и сам амбициозный проект, в который Прохоров вложил €150 млн. Что касается Жириновского, то участь стать пешеходом ему не грозит.

В понедельник лидер ЛДПР Владимир Жириновский, общаясь с прессой в Госдуме, упомянул, что подаренный ему ранее бизнесменом Михаилом Прохоровым уникальный российский гибридный «Ё-мобиль» сломался.

«Он стоит без движения. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — пояснил Жириновский.

Политик напомнил журналистам, что всего в мире существует три таких автомобиля. По словам Жириновского, один из них находится у «создателя» — известного предпринимателя Михаила Прохорова, о судьбе третьего экземпляра ему ничего не известно.

Жириновский ждал этот автомобиль два года. Подарить ему машину Прохоров обещал во время президентской кампании в 2012 году. Получил подарок лидер ЛДПР только в декабре 2014-го. Примечательно, что к этому моменту производство «Ё-мобиля» было уже давно закрыто.

Во время торжественного вручения Жириновскому автомобиля Прохоров уверял, что его детище чувствует себя в российских климатических условиях лучше в сравнении с другими электромобилями. Например, поскольку «Ё-мобиль» обогревает салон жидким топливом, экономится заряд аккумулятора. Тем не менее аккумулятор на экземпляре Жириновского в итоге не только не сохранил заряд, но по какой-то причине и оказался разрушен.

Стоит отметить, что, как писали СМИ, было произведено не три, а четыре автомобиля. Судьба четвертого «Ё-мобиля» также неизвестна.

Газета.ru



